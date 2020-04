Vappu on käsillä, mutta työläisten joukkovoima ei kotona näy eikä tunnu. Ei synny vappumarssia yksin. Ei pääse Ullanlinnanmäelle, pitää yksin kohottaa skumppalasia.

Mutta oma marina hävettää. Luksusluokan ongelmia. Prinsessan patjan alla on herne.

Vappuna työn sankareita ovat koronahoitajat. Ja itse asiassa kaikki ne, jotka tekevät töitä ihmisten parissa. Kaikilla heillä on suurempi riski saada koronavirus ja sairastua sen aiheuttamaan tautiin.

Miltä se heistä tuntuu? Kokevatko he itse, että ympärillä on vaarojen viidakko? Onko oma sankarin rooli arjessa jotenkin mukana?

Yksi heistä saa nyt ravistella sitä tornia, josta näitä työssä kävijöitä vappuna katsellaan.

”Jossain tuntuu olevan kuin toinen maailma. En ymmärrä tätä vaaran tunnetta, en pysty samaistumaan siihen, se tuntuu naurettavalta”, sanoo nainen, joka tekee töitä vanhusten hoivakodissa.

Hän on yksi heistä, jotka kulkevat töihin metrolla ja käyvät kaupassa silloin, kun työvuorot sallivat. Kotona on kolme lasta. Välillä joku työkaveri sairastuu koronaviruksesta tai on karanteenissa. Ja palaa töihin. Elämä jatkuu. Työ jatkuu.

Mutta mediassa tunteet kuohuvat.

”Vuodatetaan närkästystä, kun joku on kävellyt liian läheltä kadulla. Kaupassa käydään kerran viikossa, ja siihen valmistaudutaan henkisesti kuin suureen iskuun. Välillä ajattelen, olenko hullu, kun en pelkää.”

Hän ihmettelee, miten jollekin ihmiselle voi olla pelottavaa käydä kaupassa, vaikka tiedetään, että kaupan työntekijöistä ani harva on sairastunut. Ja myyjät ovat sentään siellä koko työpäivän ajan.

Paniikki on niillä, jotka ovat kotona. ”Säälitään, kun jotkut raukat käyvät töissä.”

Okei, alussa hänkin panikoi, kulki omalla autolla, pelkäsi, ettei hengityssuojaimia riitä töissä. Sitten hän tajusi, ettei tässä kuollakaan heti. ”Meillä on hirveän huono sietokyky epävarmuuteen”, hän sanoo.

Maskeja on riittänyt. Niitä käytetään asiakkaiden kanssa ollessa. Ei työntekijöiden kesken, ei edes palavereissa, joissa ollaan kaikki samassa tilassa. Kaikilla on vapaa-ajalla omat ympyränsä. Mutta niitä, jotka sairastuvat, ei leimata.

”Kaikilla on kohtuullisuuden taju ja järki.” Näissä töissä on pieni palkka. Kuljetaan bussilla ja metrolla, ei asuta väljästi.

Ulkopuolisia tämä pelottaa. Töissä käyvistä on tullut uhka. On alettu leimata asuinalueita, metropysäkkejä ja ihmisryhmiä.

”Minäkin olen mahdollinen kävelevä koronapallo, kun en voi sanoa, että olen ollut seitsemän viikkoa poistumatta kotoa. Jos yritän ottaa rennosti, ajatellaan, etten välitä. Onneksi myös useimmat ystäväni ovat töissä, joissa altistuvat.”

Erityisen epähienoa hänestä oli kertoa, että sairastuneissa on paljon somalitaustaisia. ”Heitä on paljon juuri niissä töissä, joissa altistuu, myös hoiva-aloilla.”

Isossa hoivakodissa, jossa nainen on töissä, asiakkaista kaksi on sairastunut. Toinen heistä parani, eikä toisenkaan kuolinsyy välttämättä ollut koronavirus. Tauti ei levinnyt. Hänen osastollaan yksikään vanhus ei ole saanut tartuntaa, vaikka jotkut työntekijät ovat saaneet viruksen. Suojatoimet ovat pitäneet.

Työssä käyvä voi olla uhri, syyllinen – ja sankari. Eikö ole hienoa, kun taputetaan parvekkeelta ja maalataan graffiteja?

”Kuvottavilla some-tempauksilla poistetaan huonoa omaatuntoa, kun kaikki tietävät, että näitä töitä tehdään kauheilla palkoilla ja huonoilla työehdoilla. Ei meillä ole valinnanvaraa, ei ole sitä vaihtoehtoa, etten tule töihin. Valmiuslaki määrää sen. Eikä meidän kaikkien työ ole erityisen sankarillista. Ehkä se jossain Italian koronasairaalassa on.”

Parasta työpaikalla on hyvä henki. Kun on jättänyt taakseen paremmin palkatun toimistotyön, nauttii duunarimeiningistä.

”Tietyt työn arvot ovat kohdallaan. Ei ole sellaista egoistista kulttuuria, että sinun itsesi on oltava ilmiö ja jotain suurta. Me ollaan tiimejä, puhalletaan yhteen hiileen.”

Yksin kotona sitä osaa arvostaa.

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Yksin kotona -kolumneja etätyönä kotonaan Töölössä. Hän liikkuu vilkkaasti verkossa, seurustelee somessa ja piipahtaa harkiten ulkona.