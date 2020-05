Jari Tervo Kuva: Rio Gandara / HS

Miten kulutit vappusatasesi? Sen, jonka edellinen pääministeri Antti Rinne (sd) jätti työntämättä taskuusi.

Poikkeusoloissa moni ymmärtää, että kysymystä ei esitetä tosissaan, vaikkakin vakavissaan. Kirjoittaja vaikuttaisi tähdentävän – satiirisesti – sitä, että ennalta arvaamaton todellisuus kohtelee kaltoin poliittisia lupauksia. Niillä tosin voitetaan vaalit.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehdotti tutkittavaksi, parantuuko ihminen koronaviruksesta, kun häneen ruiskutetaan desinfiointiainetta. Trumpin ehdotusta pidettiin järjettömänä, vastuuttomana ja kaistapäisenä. Eikä ihme. Valkaisuaineen ruiskuttaminen ihmisen verenkiertoon tunnetaan Yhdysvalloissa melko yleisenä tapana tehdä itsemurha.

Trump tekee itsensä jatkuvasti naurunalaiseksi. Syyt tähän ovat kahdenlaiset: joskus kyseessä on Yhdysvaltain presidentin tietämättömyys, joskus pelkkä tyhmyys.

Tällä kertaa hän yritti päästä pellennenästä eroon uskottelemalla, että hänen ehdotuksensa oli sarkasmia ja hän suuntasi sen toimittajille. Trump valehteli. Hän puhui tosissaan ja teki ehdotuksensa kameroitten edessä tohtori Deborah Birxille, Valkoisen talon korona-asiantuntijalle.

Valistusajan kirjailija Jonathan Swift julkaisi vuonna 1729 teoksen nimeltä A Modest Proposal (Vaatimaton ehdotus). Se käsitteli irlantilaisen kansan köyhyyttä ja englantilaisen aatelin pöyhkeyttä.

Kuvailtuaan koskettavasti irlantilaisten kärsimyksiä Swift ehdotti kurjuuden poistamiseksi, että isoperheiset katoliset irlantilaiset myisivät lapsensa englantilaisille: ”Nuori, terve, hyvin kasvatettu vuoden ikäinen lapsi on erittäin herkullista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa patana, paahdettuna, paistettuna tai keitettynä; epäilemättä se maistuisi yhtä hyvältä viillokissa ja lihakastikkeessa.”

Tämä on maailmankirjallisuuden klassikkosatiiri. Ehdotus lasten myymisestä syötäväksi on sitä epätrumpillista sarkasmia. Swift tekee ehdotuksensa totisin naamoin. Niin pitääkin. Lukijan järkytys olisi ratkaisevasti pienempi, jos Swift muhoilevan setämäisesti vilkuttaisi silmää ensi virkkeestä lähtien: ”Kohtapa seuraa yllätys.” Se on huono strategia, nimenomaan yllätyksen kannalta.

Asiatekstin kirjoittamisoppaissa varoitellaan huumorista. Näin tehdään siksi, että ihmiset naurahtelevat kovin erilaisille asioille. Ironiaa ja sarkasmia pidetään asiatekstissä huonona tapana saada yksiselitteinen viesti perille.

Ymmärrän kyllä, että suihkukoneen lentomanuaalissa on vähänlaisesti käyttöä sarkasmille, samoin tieliikennelain pykälissä. Maailma ei kuitenkaan ole pelkkä asiateksti. Huumori, ironia ja sarkasmi ovat kielen ja mielen lentoa ja ylinopeutta. Ne ovat myös hyvin inhimillisiä tapoja kuvata maailmaa. En tiedä muita sarkastisia eläimiä.

Tekstin tai puheen sävyjä oppii erottamaan lukemalla kaunokirjallisuutta. Sekään ei aina riitä, koska on ihmisiä, joitten on hyvin vaikea suhteuttaa asioita. Heidän mielestään ne makaavat joko näin tai noin eikä heille tärkeiden asioiden kustannuksella saa laskea leikkiä. Pientä ei saa suurentaa eikä suurta pienentää, vaikka se tekisi molemmille hyvää.

Sarkasmi, huumori ja runous muistuttavat toisiaan. Joillekin niitä ei tarvitse selittää. Joillekin ei taas kannata.