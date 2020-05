Congiunto. Tästä sanasta tuli kuluneella viikolla Italian etsityin hakusana Googlessa.

Syynä on se, että Italian hallitus määritteli congiunto-termillä ne ihmiset ja ihmisten väliset suhteet, jotka saisivat 4. toukokuuta alkavassa ja vaiheittain etenevässä karanteenin purkamisessa oikeuden tavata toisiaan.

Keitä nämä ihmiset sitten ovat?

Nettihaun ja sanakirjan perusteella congiunto suomentuu sanoiksi sukulaiset ja omaiset. Perheoikeuden asiantuntija, juristi Carla Quinto kuitenkin täsmensi, että Italian laissa termi congiunto esiintyy ainoastaan perheoikeuden pykälässä 307.

Siinä se määritellään näin: Congiunto ovat ensimmäisen asteen sukulaiset, aviopuolisot, aviopuolison kautta tulevat ensimmäisen asteen sukulaiset, siviilioikeudellisessa liitossa olevat samaa sukupuolta olevat, sedät, tädit ja lapsenlapset.

Quinto huomautti, että määritelmä jättää tapaamisoikeuden ulkopuolelle muun muassa ystävät, serkut ja seurustelukumppanit.

Italiassa on miljoonia rakastavaisia, jotka asuvat eri paikkakunnilla ja ovat olleet karanteenin seurauksena erossa toisistaan kaksi kuukautta. Yksi heistä on meidän firman nörtti, Carlo, jonka naisystävä asuu sadan kilometrin päässä Sienassa. Carlo on maanisessa tilassa. 4. toukokuuta hänen Škodan nokkansa osoittaa Sienaan, vaikka välissä olisi armeija.

Hallitus riensi täsmentämään, että ”ajatuksena on, ettei aleta pitämään bileitä kavereiden luona, vaan keskitytään pysyvää kiintymystä (affetti stabili) oleviin suhteisiin”.

Tästä internetin koiranleuat riemastuivat. Netissä alkoi levitä kuvia, joissa poliisit kyselevät italialaisilta: ”Kuinka pysyvää se teidän välinen kiintymys on, ettei tässä vain olisi kysymys sellaisesta, että sitä ollaan matkalla noin niin kuin ihan puhtaasti panoreissulle?”

Hallitus on luvannut täsmentää asetusta ja congiunto-määritelmää maanantaihin mennessä.

Siippani järkeili, että koska hän ei ole kanssani naimisissa emmekä ole siviili­avioliiton laillistamia homoja tai heteroita emmekä sukulaisia, niin emme ole myöskään congiunto, ja hänen ei siis tarvitse katsella naamaani yhtään 4. toukokuuta pidempään.

Jouni Kantolan kolmilapsinen perhe on karanteenissa Firenzessä. Suomalainen yrittäjäisä ja italialainen lääkäriäiti liikkuvat töihin kulkuluvalla. Täältä voi lukea sarjan aloituksen, toisen, kolmannen, neljännen, viidennen ja kuudennen jutun. Sarja jatkuu.