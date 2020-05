Viikon lopuksi

Kari Huhta Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Maailmansodan tauottua 75 vuotta sitten kansainväliselle järjestelmälle rakennettiin uusi perusta. Se koottiin Yhdistyneistä kansakunnista ja voittajavaltioiden välisestä vallanjaosta. Sen synty oli yhdistelmä ihanteellisuutta ja raakaa valtapeliä.

Tuo kivijalka on kokenut vuosien varrella kovia kolhuja – esimerkiksi kylmän sodan ja sen päättymisen – mutta on edelleen pystyssä, ja se on saavutus. Eikä se luhistu koronakriisiinkään.

Onnea siis 75-vuotiaalle!

Sekin tiedetään, mitä perusta ei kestäisi. Tuho oli lähellä Kuuban ohjuskriisissä lokakuussa 1962, kun Neuvostoliitto ja Yhdysvallat olivat hilkulla ajautua sotaan ydinaseilla.

Kuuban kriisi hallitsi aikanaan uutisia ja puheita vähintään yhtä paljon kuin koronakriisi hallitsee niitä nyt.

Minä seurasin huolestuneena tilannetta kymmenvuotiaana Rovaniemellä.

Talvi oli alkamassa, ja se tarkoitti meille lapsille hiihtämistä, mutta me puhuimme myös ydinpommeista.

Jo vajaa vuosi aiemmin lapsetkin olivat havahtuneet Rovaniemellä siihen, että maailman voi tuhota ydinaseilla.

Maa tärähti ja ikkunat helähtivät pitkin Suomen ja Norjan pohjoisosia 30. lokakuuta 1961, kun Neuvostoliitto räjäytti Novaja Zemljan saarella kaikkien aikojen suurimman ydinpommin, 50 megatonnin ”Tsar-bomban”. Helvetin portti oli hetken raollaan.

On vaikea kuvitella, millainen olisi ollut ydinsodan jälkeinen maailma. Kun suuret kaupungit olisivat olleet radioaktiivisia sorakasoja. Eikä maailmansodan jälkeen luodusta järjestyksestä olisi ollut jäljellä mitään.

1960-luvun alussa oli paljon pelättävää muutenkin. Neuvostoliitto saartoi Länsi-Berliiniä ja lähetti Suomelle nootin. Sitten Neuvostoliitto vei ohjuksia ja ydinkärkiä Kuubaan.

Maailma keikkui tuhon partaalla 13 päivää. Yhdysvallat vaati Neuvostoliittoa viemään ohjuksensa pois, ja maat uhkasivat toisiaan ja kaikkia muitakin maita ydintuholla.

Lopulta Neuvostoliitto rahtasi ydinaseensa kotimatkalle, vaikka Kuuban presidentti Fidel Castro olisi halunnut pitää ne ja protestoi parta täristen.

Me Rovaniemellä saatoimme taas hiihdellä rauhassa.

Vaikka kriisi väistyi, perus­ongelma ei ratkennut. Kuuban kriisin jälkeen ydinaseiden rajoittamisesta ja vähentämisestä tehtiin sopimuksia, mutta nyt niitä ei enää synny.

Meidän aikamme eroaa merkittävästi kaikesta aiemmasta siinä, että ydinaseiden uhka on jatkuvasti läsnä.

Järjestelmän onnitteleminen saattaa vaikuttaa irvokkaalta siksikin, että sen sisään mahtuvat muiden muassa erilaiset sortokoneistot, sodat, nälänhädät ja viime vuosina myös Syyrian sotarikokset.

Kansainvälinen järjestys tarkoittaa kuitenkin myös Yhdistyneitä kansakuntia, sen alajärjestöjä, kansainvälisten rahalaitosten ja kansainvälisten sopimusten verkostoa. Piiriin mahtuvat ihmisoikeudet, kehitysapu ja kauppa, muun muassa. Niin paljosta valtiot eivät olleet koskaan aiemmin sopineet, eikä se onnistuisi nytkään. Se oli mahdollista, koska historian hirvein sota oli tuoreessa muistissa.

Suursodan jättämien jälkien syvyys näkyy myös siinä, että koko joukko maailman valtioita määrittelee edelleen omakuvansa sen mukaan, mitä niille sodan vuosina tapahtui. Suomi kuuluu siihen joukkoon.

Tuore esimerkki sotaidentiteetin merkityksestä on se, miten Venäjä on Vladimir Putinin johdolla pyrkinyt muokkaamaan kertomuksia Neuvostoliiton sotatoimista Puolassa ja Bal­tiassa. Sama koskee sotaa Suomen kanssa. Kilpeä on kiillotettu suuriin 75-vuotispäivän voitonjuhliin. Ne oli määrä järjestää Moskovassa 9. toukokuuta, mutta korona tuli väliin.

Koska toisen maailmansodan jälkeen luotujen rakenteiden tavoitteena oli maailmanrauha, on selvää, että pettymyksiä tuli nopeasti. Järjestelmän vähättelystä ja pilkkaamisesta on tullut paljon luontevampaa kuin sen merkityksen korostamisesta.

YK-järjestelmän merkitystä todistaa kuitenkin jo se, että sen sisällä käydään jatkuvaa valtataistelua.

Alussa YK hyytyi kylmään sotaan. Samalla mukaan tuli kuitenkin yhä uusia valtioita.

Itsenäisten valtioiden määrä maailmassa on kaksinkertaistunut toisen maailmansodan jälkeen. Niitä on nyt yli 200. Siirtomaavallan purkautuminen on ollut yksi tämän järjestyksen tunnusmerkeistä.

Toinen tunnusmerkki on ollut Yhdysvaltojen ylivoima ja Neuvostoliiton nousu haastajaksi. Neuvostoliiton romahdus lienee siirtomaavallan romahduksen ohessa suurin muutos toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa.

Järjestelmään ovat kuuluneet myös läntisen Euroopan demokratioiden yhteisö, josta on kasvanut EU, sekä Aasian nousu. Ensin Japanista tuli talousmahti, ja nyt Kiina raivaa tilaa.

Ajan myötä tämäkin järjestys vääjäämättä hapertuu. Donald Trump ei ole viimeinen, joka sitä heikentää, ja aika tekee tehtäväänsä.

Jossakin kaukana tulevaisuudessa toisen maailmansodan jälkeinen järjestys voi olla yksi historian kerrostuma. Se jättää historiaan jälkensä samalla tavalla kuin Rooma jätti lakijärjestelmänsä ja Ranskan vallankumous vapaus- ja tasa-arvoihanteensa.

Mikä jälki tästä maailmanjärjestyksestä sitten jää?

Sitä ei voi tietää. Tarina on kesken.