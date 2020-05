Äiti täyttää tänään 90 vuotta. Hän juhlii sitä yksin kotona. Onnea äiti! Siitä on melkein kaksi kuukautta, kun tajusin, että äiti on ehkä jopa synttärin yksin. Silloin jotain muljahti pahasti sisällä. Lähetin heti kukkia. Jonkin ajan kuluttua maakunnan rajat suljettiin. Sitten ne avattiin. Ja yhä vain äiti on siellä yksin. Mutta nyt tuntuu jo erilaiselta.

Päivänsankarille tulvii kortteja ja kukkia. Seurakuntakin on luvannut muistaa. Yllätyksiä voi tilata ovelle, vaikka kakkua.

Eristys ei tunnu enää pelottavalta ja paksulta, vaan huokoisemmalta. On opittu puhkomaan aukkoja, joista näkyy valo ja kulkee raitis ilma. On löydetty uusia ilonaiheita. Ihan kuin elämään olisi saatu toimivampi suojamaski. Ensimmäinen versio oli kuin kerniä, jonka läpi oli vaikea hengittää ja tuntui, että tukehtuu. Nyt sydän ei hakkaa koko ajan hätääntyneenä rinnasta ulos.

Otti aikansa saada äiti etäkomennuksella kuriin ja pysymään kotona. Sitten lonkka kipeytyi eikä hän edes päässyt ulos. Mutta kunto koheni. Nyt on jo annettu löysää. On ajateltu sitä samaa, mistä viranomaisetkin väittelevät. Että onko täydellinen eristäminen viruksen ehkäisemiseksi kannattavaa, jos se pudottaa elämän laatua liikaa? Parin kuukauden eristyksen jälkeen on aika miettiä uusiksi, mikä on minimi määrä kontakteja.

Omasta mielestään äiti noudattaa täysin ohjeita, vaikka piipahtaa torilla ostoksilla. Oliko hanskat käsissä, minä kysyin. Oli, oli, koko ajan oli, hän vastasi. Entä silloin, kun maksoit torikauppiaalle, minä kysyin. Eeei tietenkään, silloin otin hanskat pois, hän sanoi.

Syntymäpäivähaastatteluissa kysytään usein suuria asioita. Oliko lapsuutenne onnellinen? Mikä sai teidät lähtemään juuri tälle uralle? Mikä on suurin saavutuksenne? Miten selvisitte elämäänne kohdanneesta suuresta surusta?

Tai vielä abstraktimpia: Mikä on elämässä tärkeintä? Mitä työ teille merkitsee? Mikä on suhteenne jumalaan? Pelkäättekö kuolemaa? Ehkä pitäisi miettiä näitä, kun aikaa on.

Katselin televisiosta, kun Ylen toimittaja Juho-Pekka Rantala kyseli näitä kuuluttajalegenda Heikki Kahilalta. Äitikin katsoi samaa, olin soittanut ja varmistanut, ettei hyvä ohjelma mene häneltä ohi. Seuraavana päivänä halusin kysellä häneltä samoja. Ei, ei, ei, äiti kiemuroi. ”Ei mulle tule mieleen mitään iloista”, hän sanoi. Ja repesi nauruun.

Äiti on hauska tarinankertoja. Mutta etenkin naiset kokevat usein, ettei heillä ole Sanottavaa. Toimittajana törmää siihen usein. Naiset eivät hevin koe olevansa Ajattelijoita. Mitä muutkin siitä ajattelisivat?

Äiti voisi kertoa vaikka aasialaisesta, viruksen aiheuttamasta influenssasta, jonka hän sairasti nuorena. Hän oli vielä raskaana silloin, odotti veljeäni. Nyt korona-aikaan näitäkin veteraaneja on haastateltu. Mutta äidin mielestä aasialainen ei ollut silloin mikään iso asia. Ei siitä tällä tavalla puhuttu, hän sanoo. Vaikka sehän oli pandemia, johon kuoli kaikkialla ihmisiä!

Miksi äidin, virusveteraanin, kokemuksesta puuttuu kaikki dramatiikka? Yksi syy voi olla se, että hän oli nuori. Nuoret ovat nytkin elämän energiaa täynnä. Toinen syy voi olla se, että hän kävi koko ajan töissä. Suhteellisuudentaju säilyi.

Sitten keksin kolmannen syyn. Soitin äidille ja kysyin, seurasiko hän silloin uutisia. ”Ei meille tullut Hesaria, me oltiin nuoria ja rahaa oli vähän. Eikä meillä ollut radiota.”

Jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei ole kuulemassa, kuuluuko ääni? Virus on fakta, mutta siihen liittyy vähemmän tunteita ilman mediaa?

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Yksin kotona -kolumneja etätyönä kotonaan Töölössä. Hän liikkuu vilkkaasti verkossa, seurustelee somessa ja piipahtaa harkiten ulkona.