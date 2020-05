Joskus huomaa olevansa varautunut kaikkeen. Kun hallitus ilmoitti, että vapaa-ajan matkailua pitää yhä välttää, tajusin, että minulla on tähän sopiva opaskirja: Matkasanakirja hiljaisuuteen. Se auttaa nauttimaan suomalaisen olemisen iloista. Jopa kotona.

Kaivoin sen esiin. Valitsin sanan Luppo. Sitä porot syövät puista, jos ei ole jäkälää. Pula-aikaan ihmisilläkin oli vain luppoaikaa, josta nauttia. Nyt sitä on taas, kun ei voi matkustaa eikä harrastaa. Luppoaika on aikaa, joka ei tuhlatessa lainkaan kulu. Aika, jossa asioita ei tarvitse laittaa mihinkään järjestykseen. Aikaa, josta ei tarvitse lainkaan huolehtia, miten sen käyttäisi, kirjassa sanotaan.

Mökki, mustikka, kuulostelu, syli, sattuma... Pienissä pätkissä kuvataan aamuista järviuintiakin. Kirjan ovat toimittaneet Soile Veijola ja Janne Säynäjäkangas, ja kirjoittajia on seitsemän.

Keskeytys, sekin on monessa kodissa ajankohtainen. Toinen ihminen ei ole seinä, jota vasten pompotella omia mielleyhtymiä. Hänellä saattaa olla jotain ihan muuta, ihan omaa, meneillään.

Soitin Soile Veijolalle. Hän on matkailun kulttuurintutkimuksen professori Lapin yliopistossa. Kysyin, että tätäkö on matkailun tulevaisuus, kotoisaa hiljaiseloa.

”Suomalainen syrjäseutuelo on nyt kuuminta hottia”, Veijola sanoi. ”Kaikki ne tuhahdellut kunnat, joissa niin sanotusti ei ole enää ketään, ne vaikuttavat koronakeväänä paratiisillisilta pakopaikoilta.”

Veijolaa tilanne suorastaan hyrisyttää. On tietysti surkeaa, että vasta korona pysäytti liikamatkailun. Mutta nyt suomalaiset olemisen ilot voidaan löytää uudestaan.

Kotimaisilla palveluntarjoajilla on hyvä hetki kehittää kestävästi muotoutuvaa matkailua, jonka mittakaava on sama kuin ympäristön. Ei enää valtavia keinomaailmoita. Vaan olemista, jossa tärkeä mittari on vierailukestävyys. Kotonakin ihmiset ehtivät nyt miettiä, mitä on se matkailu, josta ei tule huono omatunto.

”On syytä varautua siihenkin, ettei karnevaali- ja tungosturismi koskaan palaa ja turboturismin aika on ohi. Silti ihmisen ikävä vieraan paikan luo pysyy.”

Jatkossa pitäisi olla tarjolla hyvää tekevää matkailua, jolla olisi jonkinlaiset sosiaalis-ekologiset toimiluvat. Nyt kukaan ei sääntele, paljonko yhteen lomakohteeseen voi tunkea ihmisiä. Suurten turistikaupunkien paikalliset asukkaat vain protestoivat.

Juuri nyt, poikkeusaikana, oma kotikin on Veijolan mielestä kuin matkailukohde. Katsellaan, keitä ovat nämä ihmiset ja näidenkö kanssa on pakko viettää koko tämä aika. Ovatko paikalliset ystävällisiä? Mietitään yhteisiä aktiviteetteja joka päivälle. Ei siihen tarvita maailmanperintökohteita, vaan tavallisuuksia, Veijola sanoo.

Hän itse on elänyt karanteenin tapaista elämää yli kuukauden, ja lähikaupasta ovelle tuotu ostoslaatikkokin riemastuttaa.

”Jokainen makaronipaketti herättää iloa. Siellä on aina yllätyksiä. Se on jännittävää, ja arvostan sitä”, Veijola sanoi.

Nyt ei pääse kauas. Ikääntyneitä ei päästetä edes lähelle. Se tuntuu pahalta. Mutta Veijola kertoi, että muistisairaatkin ovat nauttineet, kun heille on luettu pätkiä halonhakkuusta, mustikkamaidosta, järviuinnista...

Sitten hän kertoo uuden vinkin, jota voi kokeilla ulkona. Se löytyi Tristan Gooleyn kirjasta The Walkers Guide to Outdoor Clues and Signs. Pilvisenä päivänä odotetaan, kunnes aurinko laskee ja tulee esiin pilviverhon takaa. Ei katsota auringonlaskua, vaan käännetään auringon koronalle selkä. Silloin edessä näkyy pilvinen taivas – mutta kaikki muu on värikkäämpää ja kirkkaampaa kuin koskaan.

Ei siis tuijoteta koronaa tai mielen tummia pilviä. Vaan sitä, mikä nyt näkyy entistä kirkkaammin.

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Yksin kotona -kolumneja etätyönä kotonaan Töölössä. Hän liikkuu vilkkaasti verkossa, seurustelee somessa ja piipahtaa harkiten ulkona.