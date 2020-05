Onko sinulla teoria siitä, miten koro­na­­virus on saanut alkunsa? Tiedätkö, miten kriisi tulisi hoitaa?

Tai tuntuuko siltä, että naapurin Heikki tietää – ja paasaa asiasta kyllästymiseen asti?

Monilla meistä on koronavirukseen liittyvää parempaa tietoa. Sosiaalinen media on sakeana tietäjiä. Some-spekulointi on välillä niin villiä, että Twitter on kuin salaliittoteoreetikoiden kevätkokous.

Riippuen tietäjästä, epidemia ei etene tarpeeksi lujaa, etenee uhkaavan lujaa tai kyseessä on pelkkä flunssa. Tulee aina uusi postaaja, jonka mielestä koko kriisi on juoni. Joku syyttää 5g-verkkoja.

Miksi ihmisen on pakko kertoa tietävänsä?

Joseph Pierre on todellinen asiantuntija siinä, mikä saa ihmiset takertumaan vaihtoehtoisiin teorioihin. Hän johtaa psykiat­rian osastoa veteraanien sairaalassa Los Angelesissa, opettaa Kalifornian yliopiston psykiatrian ja käyttäytymistieteen laitoksella ja tutkii salaliittoajatuksia.

Voisiko kalifornialaisprofessori siis auttaa meitä ymmärtämään kotien amatöörivirologeja, jotka käyttävät kaiken aikansa koronasta paasaamiseen?

Terveystieteen professori aloittaa vastauksensa varsin arkisella selityksellä:

”Vaikuttaa siltä, että ihmiset, joilla on liikaa aikaa, roikkuvat verkossa etsien järkeä ja selityksiä tilanteelle”, hän kirjoittaa sähköpostissa.

Pierren mukaan hatarakin selitys tai sepitetty kertomus voi olla helpompi hyväksyä kuin myöntää, että olemme satunnaisen luonnon­tapahtuman uhreja eikä kukaan meistä ole kokenut tällaista aiemmin. Hän muistuttaa psykologian käsitteestä ylivertaisuusvinouma: asiasta heikosti perillä oleva on erityisen varma tiedoistaan.

Joka puolella maailmaa kiertää tarinoita koronaviruksen alkuperästä. Yhdysvalloissa jopa presidentti twiittaa koronaviruksesta vihjailuja ja väitteitä, joille ei ole todisteita.

Vihjailuilla on seurauksensa. Riippumaton Pew-tutkimuslaitos selvitti maaliskuussa amerikkalaisten käsityksiä koronan alkuperästä.

Tutkimuksen mukaan vain alle puolet yhdysvaltalaisista uskoi viruksen olevan ”luonnollista alkuperää” eli siirtyneen eläimistä ihmisiin sattumalta. Enemmistö epäili viruksen syntyneen vieraan valtion virheestä.

”Mikä erikoisinta, lähes neljännes ajattelee, että virus on kehitetty tahallisesti”, professori Pierre sanoo.

Maaliskuussa kansainvälinen tutkijaryhmä kertoi analysoineensa SARS-CoV-2-viruksen genomin ja totesi, että virus näyttää olevan lähtöisin lepakoista. Tästä huolimatta yli puolet Yhdysvaltojen väestöstä ajattelee toisin kuin tutkijoiden enemmistö.

Uskomus ihmisen luomasta viruksesta ei vielä täytä salaliittoteorian kriteerejä, professori muistuttaa. Jos ajateltaisiin, että virus on tehty biologiseksi aseeksi ja vapautettu tarkoituksella väestöön, se olisi salaliittoteoria.

Koronakriisi on monella tapaa otollinen epäilyille ja teoretisoinnille. Ihmisiä pelottaa, eivätkä he tiedä, kehen luottaa tai mitä uskoa.

Virusta ei ole ehditty tutkia, ja kriisi on ollut ennenkokematon. Asiantuntijatkin ovat epäröineet. Päättäjät ovat puhuneet ristiin asiassa, jonka ei pitänyt olla mielipidekysymys.

”Yhdysvalloissa kuultiin pandemian alkuvaiheessa paljon eri näkemyksiä siitä, tulisiko olla huolissaan vai ei. Kun tartuntojen ja kuolemien määrä kasvoi, WHO ja Yhdysvaltain tautikeskus CDC antoivat epäjohdonmukaisia tietoja viruksen leviämisestä eivätkä ohjeistukset maskien käytöstä olleet yhteneväisiä.”

Sama, haparoiva tilanne on koettu muuallakin, myös Suomessa.

”Maaliskuinen tutkimus koronan alkuperästä kertoo, että kyse on lopulta siitä, kehen luotamme”, Pierre sanoo. ”Kun luottamusta asiantuntijoihin heikennetään epäjohdon­mukaisella viranomaistiedottamisella tai väärillä tiedoilla, luottamus vaihtuu epäluuloon”, Pierre sanoo. ”Sitten saatetaan ajatella, että karanteeni on pahansuovan valtaeliitin juoni.”

Salaliittoajatukset eivät ole silkkaa hörhöilyä. Tutkitusti lähes puolet yhdysvaltalaisista uskoo johonkin salaliittoteoriaan, Pierre sanoo.

Suomalaisten käsityksiä koronan alku­perästä ei ole vielä selvitetty. On kuitenkin yksi foorumi, jossa alkuperän spekuloinnista on poikkeuksellisen runsaasti aineistoa.

Facebook-ryhmä Avoin Tilannehuone – Kadonneen totuuden metsästäjät on Suomen johtava salaliittofoorumi. Se on erittäin aktiivinen myös koronaviruksen suhteen.

Tilastot helmi-maaliskuulta kertovat, että foorumille tuli tuhat päivitystä kuukaudessa, ja ne keräsivät yli 11 000 kommenttia ja lähes 41 000 reaktiota. Avoimessa ryhmässä on runsaat viisituhatta jäsentä.

”Uutiset voi nykyään korvata sanalla ’koronat’ eihän niissä enää mistään muusta puhuta”, kommentoi eräs keskustelija ryhmässä.

Journalistin ohjeisiin sitoutuneita vakiintuneita lehtiä, radiokanavia ja televisiota ei Tilannehuoneessa kehuta. Mutta silti ammattitoimittajien juttuja jaetaan ja kommentoidaan ahkerasti.

”Isoveli tai jokuveli pitää huolta mitä kansan pitää olla mieltä. Koronaa ei saa unohtaa, ei hetkeksikään, jotta pelon ote kansasta ei herkeä ja kansa pysyy valtiovallan nuhteessa. Tilanne muistuttaa kovasti sitä, miten kansa pidettiin sota-aikaan herran nuhteessa, kieltämällä kaikki iloinen kuten tanssiminen”, joku kirjoittaa.

Samaan aikaan toinen on huolissaan 5g-verkosta ja viittaa nettilähteisiin, joiden mukaan lintuja kuolee Roomassa kännykkäsäteilyyn.

On puhetta ilmastonmuutoksesta, kapitalismista ja Terrafamen maakaupoista.

Väitellään, tarkoittiko Trump oikeasti, että ihmisten tulisi piikittää itseensä desinfiointi­ainetta. Koronasovelluksen asentamista puhelimiin vastustetaan lähes yksimielisesti, sillä sen nyt on ainakin oltava isonveljen juoni.

”Entäs jos ei käytä kännykkää mukana juuri koskaan?” pohtii eräs keskustelijoista ratkaisuksi ”valtion suorittamaan vakoiluun”.

Tilannehuonetta ylläpitää kolmekymppinen Johanna Lehtonen. Lehtonen istuu ystävänsä mökillä Tampereella ja osallistuu haastatteluun webcamin välityksellä. Hän ajaa työkseen invataksia.

Mikä saa hänet käyttämään aikansa sakean nettifoorumin ylläpitoon?

Lehtonen on entinen toimittaja-opiskelija Tampereen yliopistosta ja entinen vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas.

Hän sanoo pettyneensä journalismin opetukseen. ”Että tässä on virallinen luotettava vastuullinen media ja tuolla ovat Putinin trollit. Tajusin, että jako tulee sieltä koulutuksesta asti.”

Lehtonen liittyi tuolloin Facebookissa Venäjän Trolliarmeija -ryhmään. Sitä on väitetty Venäjä-propagandan pesäksi, mutta Lehtonen piti sitä ilkikurisena ja Nato-vastaisena foorumina toisinajattelijoille. Samoihin aikoihin hän alkoi kirjoittaa Vastavalkea-sivustolle, jolle muutama vapaaehtoinen kirjoittaja tuotti salaliittoihin ja vaihtoehtoisiin teorioihin liittyvää sisältöä.

Vastavalkeaa pyörittänyt väki perusti Facebookiin Tilannehuoneen, ja Lehtosesta tehtiin moderaattori.

”Olin ainut, joka edusti chat-sukupolvea.”

Lehtonen sanoo, ettei hän ole kiinnostunut ”hahmoista” vaan ajatuksista, kaikenlaisista ajatuksista. Rasismia hän ei foorumille päästä.

Ryhmän ylläpito on hänelle päivittäistä työtä, josta ei makseta. Vai maksetaanko sittenkin?

”Jos olisin ruplapalkattu, eivät Putin ja Kreml olisi voineet löytää huonompaa palkkalaista”, Johanna Lehtonen sanoo.

”Edustan poliittisesti kansanvaltaa, anarkiaa ja isonveljen vastustamista. Ja kannatan vallan tasaista jakautumista. Olen siis maailman huonoin tsaarinvallan propagoija.”

Koronakriisi poikkeustiloineen on hänen mielestään ”vallankaappaus”. Miksi niin?

”Pitää kysyä, kuka hyötyy”, hän sanoo. ”Kaikista toimista, mitä hallitus on ilmoittanut, hyötyvät kaikkein korkeimmalla olevat.”

Kun Lehtoselle sanoo vastaan, että maailmanlaajuinen lama ei sentään ole kenenkään hyödyksi, keskustelu tyrehtyy.

Eliitin ja kansan asettaminen toisiaan vastaan on Tilannehuoneen kaltaisen keskustelufoorumin ydintä. Politiikan ja median eliittien uskotaan salaavan asioiden todellisen tilan, jotta ne saavat ”kansasta” helpommin hallittavan.

Joko asetelma on syvästi keskustelijoiden maailmankuvassa tai tiedostettu taktiikka.

Salaliittoteoriaan taas tarvitaan yleensä ajatus jonkinlaisesta kriisistä ja hädästä.

”Vaikkei oikeaa hätää olisikaan”, sanoo Niko Pyrhönen.

Pyrhönen on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa ja tutkii medioita, joita kutsutaan – puhujasta riippuen – vale-, vasta- tai vaihtoehto­medioiksi. Puolet Pyrhösen tutkimuksesta liittyy salaliittoihin.

”Ajatus kriisistä on sisäänrakennettu salaliittoteoretisointiin, ja tämä kriisin ja kriisien jatkuva performanssi on keskeinen osa salaliittoteorioiden houkuttelevuutta ja vaikuttavuutta”, Pyrhönen selittää.

Koronakriisi on todellinen kriisi, joka koskettaa kaikkia.

Pyrhösen mielestä koronavirukseen liittyvän uutisoinnin hektinen tahti ja toisaalta asiantuntijatiedon suhteellinen epävarmuus luovat hedelmällistä maaperää omalle teoretisoinnille. Tutkija muistuttaa, ettei salaliittoväenkään keskustelufoorumeilla välttämättä uskota jonkin tietyn salaliittoteorian pitävän tarkalleen paikkaansa. Itse spekulointi ja omien teorioiden esittely koukuttavat. Myös meitä ”tavallisia” twiittailijoita ja sitä naapurin Heikkiä.

Tutkija Pyrhönen on vaihtanut ajatuksia suomalaisen salaliittoväen kanssa jo vuosia. Hän lukee verkkolehtiä ja keskustelupalstoja, joissa hallitus on mätä, valtamedia valehtelee, Venäjää ei ymmärretä ja jokaisen suuren ka­tastrofin tai maailmanpoliittisen muutoksen takaa löytyy valtaapitävien katala juoni.

Onko pakkaa sekoittavan spekuloinnin takana aina myös se yleinen epäilty, trollit?

Kysymys trolleista on Pyrhösen mielestä kiusallinen.

Tutkijan mukaan yksittäisten trollien esiintymistä tai esiintymättömyyttä on ylipäätään vaikea todistaa tieteen keinoin. Hän kertoo, että on vuosien varrella löytänyt esimerkiksi Avoimesta Tilannehuoneesta yhden keskustelijan, jonka voi väittää varmuudella olevan trolli.

Trollitili ei suostu kertomaan mitään yksityiskohtia itsestään. Eikä trolliin toimi Pyrhösen kehittämä taktiikka, jolla tutkija saa tavalliset salaliittoteoreetikot toisinaan tarkistamaan kantojaan.

Hän kyselee: ”Että mitäs kun toiset sanovat näin ja toiset näin, niin miten te tätä tulkitsette, kun olette syvällä salaliittoasioissa?”

Kun epäloogiset keskustelijat joutuvat yhdessä törmäyslinjalle, keskustelijat saattavat tajuta oman epäloogisuutensa ja oivaltaa jotain.

Miten epätietoisuutta pitäisi sitten sietää?

Lopulta kyse on epistemologisesta eli tietoteoreettisesta uskosta: sen puntaroinnista, mitä voimme tietää ja mitä tietäminen pohjimmiltaan edes on.

Joseph Pierre toteaa, että meistä itse kunkin on hyvä tietää tiedosta ainakin tämä:

”Järkevä” ajattelu, jossa uskomukset pohjaavat koviin ja objektiivisiin todisteisiin, ei välttämättä kuulu ihmisen kognitioon eli tapaan käsitellä tietoa.

Valeinformaatio näyttää lisääntyvän uusien mediamuotojen ilmestyessä.

”Niin kävi, kun sanomalehdet, radio ja kaapelitelevisio yleistyivät”, Pierre sanoo.

Niin tapahtuu nyt netissä.

Suoranaisiin salaliittoteorioihin uskovien määrän on todettu kasvavan aina historian murroskohdissa.

Silloin tulee tarve syntipukeille. Syntipukkijahti taas kääntyy usein eliitistä toisiin pieniin ihmisiin. Seuraa esimerkiksi muukalaisvihaa.

”Syytösten kohteiksi löydetään vähemmistöjä oman yhteisön sisältä tai maan rajojen ulkopuolelta”, Joseph Pierre sanoo.

Koronakriisissä epävarmuus on varminta.

Faktasotaa ei voi voittaa, sillä virallinenkin tieto tarkentuu päivittäin.