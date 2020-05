Olen juoksulenkillä. Kevätaurinko paistaa, ja lämmintä on 24 astetta. Ilmassa leijuu sinisateiden tuoksu. Ensimmäinen nousu on takana. Hengitys käy syvällä mutta on tasaista. Lihakset ovat lämmenneet. Keho ja mieli tekevät yhteistyötä. Tämä on ainoa tila, jossa voin olla yksin. Zen-hetkeni.

Juoksuni katkeaa, kun tielleni astuu vihainen pariskunta. He osoittavat minua ja huutavat maskinsa takaa: ”Laita maski kasvoillesi, murhaaja!”

Vastausyritykseni lähtee jostain niin syvältä, etten saa sanottua sanaakaan. Ha­luaisin sanoa, että minäkin yritän parhaani. Haluaisin sanoa, että on pienet lapset, että olen väsynyt, että tämä on ainoa paikka, jossa voin olla yksin, enkä saa maskin kanssa henkeä.

Jään sanattomaksi ja juoksen karkuun. He taputtavat käsiään ja huutavat perääni: ”Noin! Onneksi olkoon!”

Juoksen, mutta mieleni kiehuu. Adrenaliini leipoo nöyryytyksestä raivoa. Parin kilometrin päästä tilanne toistuu. Nyt kyseessä on yksinäinen keski-ikäinen mies. Hän aloittaa käsillä huitomisen jo 70 metrin etäisyydeltä. Hän vaatii minua laittamaan maskin kasvoilleni. Ylireagoin. Kysyn häneltä, laittaako hän maskin sinne minne aurinko ei paista vai laitanko minä?

Eihän tämän näin pitänyt mennä. Hä­peän juostessani eteenpäin. Voitin väkivalloin. Italia! Ihana Italia, jossa naapuria ei kytätä. Veijarimaiset italialaiset, heidän aina valmis hymynsä ja puhuvat katseensa. Ja nyt me olemme tässä, poliiseina toisillemme.

Näen lenkkini aikana ehkä parisataa ihmistä. Heistä vain neljä vahtii ja valistaa minua. Mutta se on liikaa. He eivät edes ole oikeassa. Viimeisin säädös oikeuttaa juoksemaan ilman maskia.

Mutta ei kyse ole siitä. Elämässä koronakriisin aikaan on kyse toisista välittämisestä, toisten huomioimisesta ja kärsivällisyydestä. Siihen ei sovi toisten tuomitseminen. Kaikille on tapahtunut paljon.

Juoksun jälkeen vien lapset jäätelökioskille. Pidän maskia, kuten aina paitsi juostessani. Se on nyt näin: firenzeläiset ovat vapaaehtoisesti niin päättäneet. Laki velvoittaa maskin pitämiseen vain sisä­tiloissa. Jäätelökioskilla maski tuntuu hyvältä idealta. Meitä on täällä niin monta ja monenikäistä, vara ei venettä kaada.

Jouni Kantolan kolmilapsinen perhe asuu Firenzessä. Yrittäjäisä ja lääkäriäiti kävivät karanteeniajan töissä kulkuluvan kanssa.