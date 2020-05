Etukäteen arvelin, että tulen kadehtimaan koronatoipilaita. Heitä, jotka immuuneina saisivat tehdä, mitä huvittaa. He halaisivat kadulla tavatessa, pussailisivat puistoissa, nauraisivat suu ammolla lähellä toisiaan, kättelisivät. Ravintoloihin pääsisivät vain koronakortin suorittaneet.

Kuvittelin piruuttani immuuneille jotain auttamishommaa, velvollisuuksia, joita vain he voisivat sairaiden parissa suorittaa. Tätä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek ehdottikin sairastettuaan itse taudin.

Kateutta ei ole tosi elämässä tarvinnut tuntea. Tauti on niin rankka, ettei ihmisiltä voi sen jälkeen vaatia mitään ylimääräistä. Eivät he juhli. Päinvastoin. Toipuminen vie pitkään jopa huippukuntoisilta.

Koronahan ei ole vain huonokuntoisten ikääntyneiden tauti. Treenatut, timmissä kunnossa olevat sanovat, että se oli heille rankempi kuin mikään tauti tätä ennen. Niin kertoi toimittaja Baba Lybeck, superaktiivinen liikkuja ja triatlonisti. Ja jalkapallolegenda Jari Litmanen.

Suuri opetus heidän kertomassaan on tämä: koronasta on todella hidasta ja vaikeaa toipua. Ja he sentään tuntevat kroppaansa. Ovat tottuneet kohottamaan kuntoaan. Silti useiden viikkojen jälkeen kunto ei vieläkään ole palannut ennalleen.

Toipilaisuus vaatii nyt huomiota. Pitäisikö ottaa taas käyttöön parantolat, sanatoriot ja toipilaskodit? Vai mikä on nykyään toipumisen tapa?

Toipilaisuudella on ollut ennen iso kulttuurinen asema. Helene Schjerfbeckin Toipilas on Suomen tunnetuimpia maalauksia, Thomas Mannin Taikavuori maailmankirjallisuuden klassikko. Paimion parantola on Alvar Aallon suunnittelema. Voi, näistä voisi puhua pitkään.

Entä elokuvat, joissa seurustellaan iltaisin alppiparantolan kirjastossa ja pelataan canastaa kauniisti pukeutuneina. Syttyy traagisia rakkaustarinoita. No, ehkä kuva on vähän romantisoitu.

Parantolat olivat oikeasti hienoja paikkoja. Puhuin tästä Marja-Liisa Honkasalon kanssa, kun haastattelin häntä. Hän on lääkäri ja humanisti, dosentti Helsingin yliopistossa ja opettaja Taideyliopistossa.

Kauneus oli parantoloissa tärkeää, Honkasalo sanoi. Maisemat, sairaala-arkkitehtuuri, hienot hiekkakäytävät, jotka rahisivat jalkojen alla. Aisteja hellittiin. Ilma oli raikasta ja tuoksui hyvältä. Kylvyt ja hermohoidot olivat tärkeitä.

”Niissä ihmisellä oli alttius asettua ja nähdä isompi perspektiivi. Oli tilaa hengittää ja katsoa maisemaa”, Honkasalo sanoi.

Mikä tärkeää: oli aikaa ja etäisyyttä, hän sanoi. Parantolat rakennettiin aina kauas kaikesta. Niissä viivyttiin. Ei mitään viisi vuorokautta ja ulos -meininkiä, Honkasalo sanoi.

Nykyään ajatellaan, että ihminen on joko sairas tai terve. Jos ei ole sairas, on oltava töissä sataprosenttisen tehokas, koska on terve. Toipilaisuus on unohdettu. Se johtuu muun muassa uusista, tehokkaista lääkkeistä.

Samalla on unohdettu myös ajatus hermoista. Ikään kuin hermoja ei tarvitsisi ottaa huomioon lainkaan. Nehän ne kipuilevat vielä pitkään, kun alkuperäinen vaiva on jo ohi. Oli vaiva mikä tahansa.

Ajatellaan vaikka Aino Sibeliusta. Hänen miehensä Jean ryyppäsi välillä. Se oli raskasta. Riitta Konttisen elämäkerrassa kerrotaan, että Jannen oltua hankala Aino saattoi vetäytyä parantolaan lepuuttamaan hermojaan. Just! Parantolaan ei lähde alkoholisti, vaan hänen vaimonsa, joka on ihan loppu.

Sitä moni nyt kadehtii. Yksikin kaverini, pienen lapsen äiti, oli sitä mieltä, että hoidettuaan lasta ja töitä hänen pitäisi päästä hermoparantolaan lepäämään. Nyt kun ei saa viruksen takia matkustaa, kai sanatorioon sentään pääsee?

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Yksin kotona -kolumneja etätyönä kotonaan Töölössä. Hän liikkuu vilkkaasti verkossa, seurustelee somessa ja piipahtaa harkiten ulkona.