Koronaviruksen ensimmäinen aalto on nyt taputeltu Toscanassa. Firenzen keskussairaalassa tehohoidon erikoislääkärinä työskentelevällä vaimollani on kuusi koronapotilasta hengityskoneessa kiinni. Sairaalan ovi käy niin harvaan, että uusia tartuntoja rekisteröidään päivittäin vain muutamia. Vajaan neljän miljoonan asukkaan Toscanassa koronavirukseen on sairastunut pandemian alusta alkaen kaiken kaikkiaan noin 10 000 ihmistä. Kuolleita on noin tuhat.

Monella muullakin alueella Italiassa tauti on nyt toistaiseksi lähes nujerrettu. Mutta Milanon alue Lombardiassa on yhä murheenkryyni. Siellä uusia tartuntoja rekisteröidään edelleen yli 500 vuorokaudessa.

Huolta riittää myös Torinon alueella Piemontessa, jossa uusia tartuntoja rekisteröidään noin 150 joka päivä. Tämän vuoksi Italian alueiden välillä ei matkusteta edelleenkään, vaikka karanteenirajoituksia puretaan parhaillaan alueiden sisällä.

Olemme olleet koronaviruksen ensimmäisessä aallossa onnekkaita. Paria vaimoni lääkärikollegaa lukuun ottamatta en tunne ketään, joka olisi sairastunut. Myös isomummi Lorena, 94, on hyvässä iskussa.

Elämä ei silti tunnu palaavan ennalleen. Lämpötila on kuluneella viikolla kivunnut ajoittain jo lähelle 30:tä astetta, mikä muistuttaa siitä, että kesäksi pitäisi olla jokin suunnitelma. Kukaan ei halua kärvistellä lomiaan kaupunkiasunnossa. Turismi on toimialana edelleen lukossa, eikä ole selvyyttä siitä, päästäänkö tässä kesän aikana merelle vilvoittelemaan. Kaikki on säänneltyä, ja yksinkertaiset asiat, kuten pistäytyminen kahvilassa tai hyvä lounas töiden lomassa, loistavat poissaolollaan. Koulut ja päiväkodit pysyvät kiinni ainakin syksyyn asti.

Taloudellinen ahdinko on monilla käsinkosketeltava, eikä helppoja ratkaisuja näy horisontissa.

Tartuntakäyrä painuu alas hitaasti, mutta nousee ylös nopeasti.

Kesäfiilis, sitä ei ole.

Jouni Kantolan kolmilapsinen perhe asuu Firenzessä. Yrittäjäisä ja lääkäriäiti kävivät karanteeniajan töissä kulkuluvan kanssa. Täältä voi lukea sarjan aloituksen, toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen jutun. Sarja jatkuu.