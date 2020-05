Annamari Sipilä Kuva: Kalle Kervinen / HS

Englannissa purettiin koronarajoituksia kuluvalla viikolla, ja puistoissa maleksimisesta tuli taas sallittua. Ja jos nyt katsotte oikein tarkkaan erään lontoolaispuiston kauimmaiselle pientareelle, saatatte nähdä siellä vakavailmeisen rouvashenkilön Fiskarsin puutarhasakset ja malvanväliset nappahansikkaat kädessä.

Toisin kuin rouvat Espoon Viherlaaksossa (HS 15.5.), lontoolaispuiston rouvashenkilö ei ole istutettujen ruusujen tai tulppaanien perässä. Sen sijaan hänen katseensa haravoi ruohonleikkaajilta huomaamatta jääneitä kauniita rikkaruohoja. Löytyisikö jotain napsittavaksi ja kotiin vietäväksi? Vai pitäisikö uskaltautua valtatien varteen hakemaan koiranputkia?

Koiranputkella on niin mukavia nimiäkin, lehmänpersilja ja Kuningatar Annan pitsit (cow parsley ja Queen Anne’s lace).

Kateus on aliarvostettu ominaisuus. Ilman tervettä kademieltä ei ole halua kehittyä ja parantaa omaa tekemistä. Vain kaikista itseriittoisimmat ja pöyhkeimmät pystyvät elämään tuntematta yhtään kateutta. Hehän ovat jo valmiiksi kaikkein parhaita.

Yhteiskunnan kehittymisen kannalta sopiva määrä lauma­kadehtimista on jopa välttämätöntä. On oikein haluta parempaa ja enemmän. Parempi ja enempi ei tietenkään tarkoita materiaalista kilpavarustelua. Sen sijaan ei voi olla ihailematta umpi­kateellisia suomalaisia, jotka kyttäävät minkä tahansa alan kehitystä maailmalla ja haluavat tehdä asiat Suomessa vielä paremmin.

Keski-ikää lähestyessä oma kateusaste tuntuu pienentyneen, mitä voi pitää huolestuttavana kehityksenä. Onneksi Lontoossa asuminen luo uusia kateudenaiheita.

Yksi niistä on materialistis­esteettisjuridislogistinen: se, kuinka helppoa Suomessa on poimia luonnonkukkakimppuja.

Kihisen kateudesta joka kerran, kun näen kuvan tutun tai puolitutun lenkkipolulta napsimasta kukkakimpusta: koiranputkea, niittynätkelmää, hiirenvirnaa, voikukkia, siankärsämöitä, apilaa, huopaohdakkeita, horsmaa.

Tietysti ymmärrän, että kitkeränmakuisena kuohahtaneen kateuden kohteena eivät ole vain itse kasvit. Taustalla jylläävät isommat asiat: helppo pääsy luontoon, jokamiehenoikeudet, matala väestötiheys, toimiva joukkoliikenne sekä pohjoismaiset kauneuskäsitykset. Kaikki ne kukkivat yhdessä kimpussa.

Kyse on myös julkisen tilan määrästä ja laadusta. Britanniassa puistoissa oleilua rajoitettiin pandemian takia viikkokausiksi. Rajoitukset toivat esiin uuden epätasa-arvon muodon: miljoonille ihmisille julkiset puistot ovat ainoa paikka nauttia tilasta ja vehreydestä. Britannian tilastokeskuksen (ONS) tuoreen selvityksen mukaan viidenneksellä Lontoon kotitalouksista ei ole pääsyä omaan tai yhteispuutarhaan. Skotlannissakin osuus on 13 prosenttia. Ihonväri vaikuttaa: Englannissa ilman pihaa tai parveketta on valkoisista joka kymmenes, mustista 37 prosenttia.

Hetken mielijohteesta luontoon pelmahtaminen on helsinkiläisille helppoa. Itse en kaipaa putoilemaan räntäsateessa lähimetsän kallioilta, mutta maksaisin aika paljon koiranputkikimpusta.

Kerroin kalvavasta kateudentunteestani englantilaiselle tutulleni. Hän ei ymmärtänyt, miksi himoitsen rikkaruohoja. Kateus on kulttuurisidonnaista. Se on hyvä. Pientareelle ei synny ruuhkaa.