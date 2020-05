Reilu vuosi sitten laskin, kuinka monta kosketusta sain päivässä. Otin mallia jonkun bloggaajan elämänlaatuohjeesta. Kerran aamulla intoilin, kun olin jo hississä saanut halata. Yhden työkaverin isä oli kuollut.

Aloin ääneen sanoa, että halataan, otetaanpa halaukset talteen, kun nyt on tilaisuus. Hyvä mahdollisuus tulikin, kun mieheni kuoli. Sain halauksia, pyysin halauksia, halasin sydämeni pohjasta. Hautajaisissa tunsin olevani kuin Äiti Amma. Ehkä joku Amma-Stina.

Nyt ei saa mennä edes kosketusetäisyydelle. Vaikka eristys hellittää, tämä sääntö pysyy. Perheelliset nyhjäävät kylki kyljessä. Yksinäinen ei saa edes nyrkistä. Jotkut pysyvät väkivaltaisessa suhteessa, koska pelkäävät yksinoloa vielä enemmän.

Vaan eipä jäädä melodramatiikan syövereihin. Lähestytään asiaa käytännöllisesti.

Mikään ei täysin korvaa kosketusta, jossa on mukana tunne. Mutta ei tehdä tästä vaikeampaa kuin tämä jo on. Kosketuksella on joka tapauksessa aina terveysvaikutuksia. Uintikin aktivoi ihon alla olevia hermosäikeitä, jotka vaikuttavat kipujärjestelmään. Painopeitto on vähän kuin syli.

Korona-aikaan koiranpentujen kysyntä on kasvanut. Into päästä kampaajalle on kova, eikä syy ole vain juurikasvussa.

Mikä on paras tapa selvitä kosketuksen puutteesta?

Soitin Taina Kinnuselle ja kysyin. Hän on kulttuuriantropologi Oulun yliopistosta ja Rautahöyhen oy:n toimitusjohtaja. Hän on tutkinut työelämää, kropanmuokkausta ja tunnekulttuuria erityisesti kosketuksen näkökulmasta.

”Jos ei ole mahdollisuutta mennä hierojalle tai muuten saada toisen kosketusta, voi itse hieroa itseään. Se on myös tosi rauhoittavaa”, Kinnunen sanoi.

Tuli heti mieleen äiti, joka aina on rasvaamassa kinttujaan ja käsiään. Ehkä pitkä käsien pesu voi auttaa tähänkin?

Toinen Kinnusen neuvo on luonnon elementtien kosketus. Uiminen. Kasvien ja eläinten koskettelu.

”Kesämökki-innostus voi kertoa siitä, että ihmiset hakevat nyt alitajuisesti ihmiskontaktien vähyyttä korvaavaa kokemusta. Moni kärsii tästä, eikä kaikilla ole perhettä.”

Tutkimuksissa monet ovat Kinnusen mukaan korostaneet, että luonto tuo paljon lohtua ja helpottaa yksinäisyyttä. Mutta mitä luonnon kosketus ihmisille tarkoitti? Sitäkö vain, että kauniit näkymät ovat koskettavia? Vai niitä sormet multaan -juttuja? Jotain paljon yksinkertaisempaa ja helppoa.

”Niissä kuvattiin tuulen puhallusta paljaalla iholla ja veden kosketusta. Yksi kirjoitti, että kun vesi koskettaa häntä, hän ei enää tunne olevansa yksinäinen.”

Luonnon kosketuksen sijaan voisikin ehkä puhua luonnon koskettelusta.

”Itselleni tulee polttava tarve koskettaa karkeita pintoja, tunnustella lehtiä tai kiviä. Se tekee ihan oikeasti hyvää”, Kinnunen kertoi.

Hänelle se on vaihtelua kaupungissa elävän tutkijan työlle ja arjelle, kosketuksen tasolla.

”Kun koskettaa arjessa yleensä vain sileitä ja kovia pintoja, sormet syyhyävät tunnustelemaan toisenlaista pintaa. Se vain tuntuu hirveän hyvältä.”

Luonto se tikanpojan puuhun vetää. Muistin, että olin jo tehnytkin Kinnusen neuvon mukaan.

Vappupäivänä olin kaverin kanssa kävelyllä Hietaniemen hautausmaalla, kun yhtäkkiä Helene Schjerfbeckin haudan kohdalla tunsin hillitöntä halua koskettaa sen takana olevan kivimuurin sammaleista pintaa. Silitin sitä. Sitten painoin poskeni sammalta vasten. Se tuntui ihan miehen parralta.

Ja nyt seuraa intiimi tunnustus. Seuraava kokeilu. Halasin puuta. Nolotti, tietysti, ensikertalaista. Mutta kyllä tuntui hyvältä. Ymmärrän nyt, miksi niin monet sitä tekevät. Puu ei ole kova eikä löysä, se on aika ihmismäinen, kehon tuntunen, vähän lämmin. Ennen kaikkea se tuntui – kokeneelta.