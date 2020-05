Piia Jallinoja Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Millainen on minun tulevaisuuteni? Millainen on ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus? Vaihtoehtoja on aina kolme. Ihmiskunta kehittyy kohti hyvää, ihmiskunta kehittyy kohti huonoa tai muutosta ei tapahdu.

Myös pysyvyys, muuttumattomuus on toisille myönteinen, toisille kielteinen skenaario riippuen siitä, miten he arvioivat koronaa edeltäneen ajan.

Koronapandemian levitessä monet tutkijat, kirjailijat, aktivistit ja toimittajat ovat esittäneet visioita sen jälkeisestä ajasta.

Hahmotelmat eivät koske vain viruksesta eroon pääsemistä, taloudellisen laman selättämistä tai käytännön exit-strategioita.

Ne ovat myös laajempia näkemyksiä ihmisenä olemisen, kulttuurin ja yhteiskunnallisen järjestelmän kehityskuluista.

Kriisin aikana on julkaistu lukuisia blogitekstejä ja esseitä, joissa kirjoittaja toivoo tai ennustaa, että ihmiskunta viisastuu koronapandemian myötä.

Että opimme vihdoin elämään yhdessä, viisaasti, tuhoamatta maapalloa. Että ilmastonmuutoskin korjaantuu, kun olemme huomanneet, kuinka helppoa lopulta on luopua tuhoisista elämäntavoista, ja kuinka hienoa on, kun ilmanlaatu paranee suurkaupungeissa ja delfiinit uivat Venetsian kanavissa. Luonnon nähdään lähettäneen ihmiskunnalle viestin koronan ja ilmastokriisin muodossa.

Tunnetuin parempaa toivovista kirjoituksista lienee intialaisen kirjailijan Arundhati Royn riipaiseva teksti Financial Timesissa (3.4.2020), joka leviää yhä sosiaalisessa mediassa. Roy kirjoitti epätoivoisista ja kansalaisten tasa-arvoa vähentävistä koronatoimista Intiassa.

Yksilötasolla toiveet paremmasta kiteytyvät kahteen asiaan: Että läheisten arvo ymmärrettäisiin. Ja että tajuttaisiin kulutuskulttuurin merkityksettömyys. On puhuttu kiireettömyyden, perheen kanssa puuhailun, kotikokkailun ja luonnossa kulkemisen uudelleen löytämisestä.

Yleisemmällä tasolla toiveet paremmasta liittyvät siihen ajatukseen, että meillä olisi nyt mahdollisuus merkittävään ajattelutavan ja maailmankuvan muutokseen. Olemme siihen joko evoluutiokehityksen, ihmisen tietoisuuden kehityksen tai ihmiskunnan kulttuurisen kehityksen suhteen sopivassa pisteessä.

Tätä koulukuntaa ovat edustaneet jo ennen koronavirusta useat hengelliset opettajat.

Esimerkiksi monia 1960-luvun vaihtoehtoliikkeitä pidetään eräänlaisena kokeiluna siitä, pystyykö ihmiskunta perustavanlaatuiseen muutokseen. Liikkeet tähtäsivät laajamittaiseen sosiaaliseen reformiin sekä länsimaisen kulttuurin ja talousjärjestelmän radikaaliin muuttamiseen.

Se tarkoitti paljon muutakin kuin poliittisia opiskelijaliikkeitä. Esimerkiksi ruokakulttuuria ja ruokajärjestelmää muutettiin. 1960-luvun lopulla syntyi liikehdintää, yhteisöjä ja yrityksiä, jotka asettuivat valtavirran ruokajärjestelmää ja isoja elintarvikeyrityksiä vastaan.

Tähän kuului luomutuotannon, suoramyynnin, ruokaosuuskuntien ja pienten tuotantoyhteisöjen edistäminen. Tavoiteltiin muun muassa oikeudenmukaisuutta ruokaketjun kaikissa vaiheissa ja harmonista suhdetta luontoon. Prosessoitu ruoka ja massatuotanto asetettiin puhtaan, luonnonmukaisen ja aidon ruuan vastakohdaksi.

1980-luvulle tultaessa osoittautui, että yritys rakentaa vaihtoehtoista ruokajärjestelmää ei onnistunut, koska suuret yritykset kopioivat mainontaansa ja markkinointiinsa käsitteitä pientuottajilta. Myös ne alkoivat markkinoida tuotteitaan vetoamalla niiden ”puhtauteen”, ”luonnonmukaisuuteen” tai ”aitouteen”. Pienet tuottajat menettivät siis ydinargumenttinsa. Suuryritykset myös ostivat pieniä, vaihtoehtoisia ruokayrityksiä.

Visiot paremmasta maailmasta kyllä tekivät maailmasta piirun verran paremman, mutta markkinatalouteen törmäys aiheutti sen, ettei muutos ollut toivotun kaltainen.

Oletan, että ihmisillä on aina ollut utopioita. Säännöllisin väliajoin on kohdattu katastrofeja ja suuria menetyksiä: vihollisheimo on surmannut valtaosan yhteisöstä, heinäsirkat tuhonneet sadon, kuivuus aiheuttanut nälänhädän, sota ja tauti riehuneet mantereella.

Koettelemuksia on ollut helpompi kestää, jos ne on nähty portteina parempaan.

Kauheuksia jäsentääkseen ihmiset käyttävät metaforia ja myyttejä. Siksi meillä on valmiita malleja kertomukselle tuhosta ja sitä seuraavasta paremmasta ajasta.

Professori Brigitte Nerlich kollegoineen on tutkinut suu- ja sorkkatautiin liitettyjä metaforia ja kertomuksia 2000-luvun alun Britanniassa. Tutkijat tuovat esille lehdissä julkaistut kuvat palavista ruhokasoista, jotka muistuttavat helvettiä, kadotusta ja maailmanloppua mutta myös uhrausta ja puhdistautumista, tuhkasta nousevaa Feeniks-lintua.

Nämä tarinat voivat sisältää myös opetuksen yhteisölle: olette eläneet syntistä elämää, mutta voitte tehdä parannuksen.

Vanhan testamentin kertomus Sodomasta ja Gomorrasta on prototyyppinen tarina jumalaisesta tuomiosta syntisille kaupungeille. Useissa Vanhan testamentin tarinoissa – Sodoma, Jerikon muurit, Nooan arkki – pelastuivat nimenomaan oikeamieliset, vanhurskaat.

Dystopiassa elämä huonontuu diktatuurin tai suuryritysten vallan kasvun kautta. Nyt kauhukuvissa tulevaisuuden yhteiskunnasta saatetaan muistella Hitlerin valtaannousun ja natsi-Saksan kehityskulkuja. Hitlerkin ikuisti väliaikaisen poikkeustilan. Poikkeustoimet ovat aina poliittinen riski.

Esimerkiksi Unkarin kehitys kohti diktatuuria on jo ottanut uuden askeleen. Puolassa abortin ja seksuaalikasvatuksen vastustajat ovat hyödyntäneet tilannetta.

Yksilötasolla muutos voisi olla esimerkiksi sellainen kuin historioitsija Yuval Noah Harari kuvasi Helsingin Sanomien haastattelussa (11.4.2020). Hän oli huolissaan siitä, että koronakriisin aikana käyttöön otetut valvontamekanismit saattaisivat jäädä kriisin jälkeen normaalikäytännöiksi ”varmuuden vuoksi”. Ihmisiä voitaisiin seurata esimerkiksi valvomalla verenpainetta, sykettä, medioiden käyttöä sekä kehon lämpötilaa ja liikkeitä.

Ihmiskunta ei siis automaattisesti viisastu ja nouse uudelle sivistyksen tasolle, kun sitä kohtaa kammottava, yhteinen vitsaus.

Monet pysyvyyteen uskovat kirjoittajat ennustavat, että kohta talouden rattaat pyörivät kuin ennen, globalisaatio etenee, työelämän ja arjen kiireet imaisevat ihmiset takaisin vanhaan vauhtiinsa.

Osa pohtii, että näin torjumme syvän laman ja sen seuraukset psyykelle ja hyvinvoinnille. Se on siis hyvä asia. Täytyy mieluiten laajentaa yritysten toimintaa ja taloudellista aktiivisuutta.

Toiset puolestaan näkevät paluun vanhaan haitallisena. Korona-aikaa tarkastellaan suhteessa ihmisluontoon, ihmisen lajityypillisiin tapoihin toimia yhteisöissä ja reagoida kriiseihin. Vaikka kriisit hetkellisesti tuntuvat järisyttäviltä, ne eivät aiheuta mitään perustavanlaatuista ja kestävää myönteistä muutosta.

Ei siis tapahdu hyppäystä parempaan yhteiskunnassa eikä ihmisistä tule empaattisempia tai viisaampia. Ennen pitkää ihmiset syövät, juovat, työskentelevät ja matkustavat vanhaan malliin.

Tätä henkeä edusti esimerkiksi kalastaja ja luonnonsuojelija Pentti Linkola, joka ehti ennen kuolemaansa kommentoida koronavirustakin. Linkola arvioi Kulttuuritoimitus.fi:n haastattelussa (2.4.2020), että koronavirus ”voi hieman jarruttaa maapallon tuhoa, mutta kun se on saatu lannistettua, jatkuu sama elämäntapa”. Ainakaan Linkolalle tuo elämäntapa ei ollut hyvä.

Samaa vanhaa -skenaarioon viittaavat myös arkiset havainnot sähköisten alustojen lisääntyneestä käytöstä. Työkiireet eivät ­hävinneetkään, kun siirsimme vanhat kokoustamiskäytännöt verkkoon. Zoom, Teams ja Twitter ovat synnyttäneen oman ”korona-oravanpyöränsä” – ja ne jatkavat vanhaa ­tuttua huomiotalouden ja klikkailun kulttuuria.

Vanhojen tarpeiden sinnikkyydestä kertovat myös halut päästä kampaajalle, kahvilaan, baareihin ja matkustamaan.

Entä jos kaikki ovat oikeassa: maailma muuttuu hyvään suuntaan, maailma muuttuu huonommaksi, mikään ei muutu? Sekin on mahdollista. Nämä tulevaisuuden hahmottamisen tavat nimittäin kiinnittävät huomionsa ihmisyyden eri puoliin. Meillä on yksilöinä kyky muuttaa toimintatapojamme. Mutta meillä on myös pyrkimys ylläpitää olemassa oleva tilanne.

Haluamme yhtäällä rakentaa onnellisempia yhteisöjä. Mutta toisaalta haluamme lisätä omia resurssejamme ja valtaamme suhteessa muihin ihmisiin.

Yhteisöjen tasolla sekä utopiat että dystopiat asettuvat osaksi reformiliikkeiden pitkää historiaa, jossa toiset optimistisesti uskovat parempien aikojen koittavan, toiset pessimistisesti epäilevät muutoksen mahdollisuutta.

Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että koronakriisi on ainakin hetkeksi pysäyttänyt yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintaa. Se on jo synnyttänyt kysyntää monille sellaisille tuotteille ja palveluille, joille ei ennen ollut niin tarvetta.

Syntyy vaikutelma, että kortit jaetaan nyt uudestaan. Tämä näkyy monilla elämänalueilla. Jakoa tehdään mediassa – niin uutismediassa kuin sosiaalisessa mediassa käydyissä keskusteluissa – ja markkinoilla.

Mutta kuka ja mikä taho lopulta saa määrittää pandemian todellisen luonteen ja oikeat torjuntatoimet? Kauppiaat – hämäräperäisetkin – näkevät koronakriisissä tilaisuuden rikastua.

Jotta ihmiskunta ei vain ajopuuna päätyisi johonkin versioon edellä kuvatuista skenaarioista, olisi systemaattisesti pohdittava mennyttä ja tulevaa. Koronakriisiä edeltäneen ajan ”normaaliuksia”, pandemia-ajan luonnetta ja kriisin jälkeisen ajan mahdollisia piirteitä.

Visiot paremmasta maailmasta ja harmonisemmasta elämästä saattavat olla hyviä inspiraation lähteitä ja ajureita, joiden avulla voimme suunnitella parempaa tulevaisuutta. Mutta riskinä on, että kun tulee poliittisten ratkaisujen ja toteutuksen paikka, päädymme samoihin kiistoihin, joita on käyty vuosikymmenet.

Mitä nyt siis pitäisi tehdä, jos halutaan muutoksen toteutuvan?

Aivan ensin pitäisi tehdä tilinpäätös elämästämme ennen koronakriisiä. Pohtia, mikä oli se koronavirusta edeltäneen ajan keskeinen ongelma, jonka suhteen mahdollisesti haluaisimme tehdä käännöksen.

Jo tässä päädytään haasteisiin. Kenen ongelmat ovat suurimpia, ja mitä kriteerejä ongelman määrittelyssä käytetään?

Olisi myös pohdittava, missä määrin ”normaaliin” pitää päästä. Filosofi ja tieteensosiologi Bruno Latour ehdottaa Analyse Opinion Critique -sivustolla (30.3.2020), että on pohdittava sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla, mihin olemme kiintyneitä, mistä olemme valmiita luopumaan ja minkälaiseen maailmaan haluamme palata.

Yhteisymmärrykseen pääsy osoittautunee kuitenkin mahdottomaksi. Eikä sitä ehkä kannata edes toivoa, sillä liian usein historiassa nämä ”yhteiset” näkemykset hyvästä elämästä ovat olleet vain poliittisen eliitin ideologioita, joita kansan on ollut pakko noudattaa.

Jos ongelmasta päästäisiinkin sopuun, pitäisi seuraavaksi sopia, miten pieneen muutokseen olemme valmiit tyytymään. Riittääkö se, että korvataan yksittäisiä tottumuksia uusilla? Boikotoidaan vaikkapa saastuttavia matkoja pysyvästi ja kielletään villieläinten myynti.

Vai pitääkö tapahtua valtava ajattelutavan muutos? Tehdään iso näkökulman ja maailmankuvan muutos suhteessa kanssaihmisiin ja luontoon, havahdutaan parempaan elämään. Huomioidaan kaikessa toiminnassa – kodeissa, konttoreissa ja politiikassa – kanssaihmisten ja koko luomakunnan hyvinvointi. Siirrytään bruttokansantuotteen seuraamisesta brutto-onnellisuuden seuraamiseen. Rauhoitutaan päivittäin sanomaan itselle useita kertoja ”riitän tällaisena”. Toiveena olisi, että tällaisen muutoksen kylkiäisenä syntyisi markkinoiden ja kulutuksen murros, joka olisi laajamittainen ja kestävä.

Toistaiseksi exit-strategioihin liittyvä keskustelu on ollut varsin konkreettista. Koulu, ravintolat, kuntosalit: auki vai kiinni? Ilmassa on paljon toiveita siitä, että ”normaaliin” siirryttäisiin mahdollisimman pian.

Keskusteluihin ei ole ainakaan vielä sisällytetty uudenlaista visioita vaikkapa kulutuksen merkityksestä elämässä.

Joka tapauksessa tulevaisuutta pohtiessa on otettava huomioon vielä yksi tärkeä näkökulma: väistämätön näköharha.

Kun nyt kuvittelemme koronan jälkeistä aikaa, kiinnitämme huomiota yksityiskohtiin. Joko omaa elämää lähellä oleviin asioihin ja näkökulmiin, kriisin dramaattisiin käänteisiin tai tällä hetkellä ristiriitoja synnyttäviin seikkoihin. Luulemme, että juuri nyt näkökenttäämme osuvat ilmiöt ovat niitä tulevaisuuden suuria muutoksia. Ikään kuin venytämme nykyhetken havaintoja tulevaisuuteen.

Todellisuudessa käy niin, että koronakriisin jälkeisessä ajassa pandemian vaikutukset tulevat sekoittumaan muihin kehityskulkuihin, jotka ovat olleet käynnissä jo vuosia tai vuosikymmeniä. Sellaisiin kuin ilmastonmuutos ja lajien sukupuuttoaalto sekä niiden kiihdyttämä väestöjen muuttoliike.

Kun koronakriisi hellittää, huomaamme uudestaan nämä viheliäiset ongelmat. Ne ovat saattaneet myös saada uusia kierroksia: esimerkiksi epidemian köyhdyttämät väestöryhmät tarttuvat aiempaa hanakammin ympäristölle haitallisiin tuotantomenetelmiin.

Koronakriisi voi myös vahvistaa epäluuloisuutta muualta tulevia kohtaan.

Uuteen suuntaan liittyvä optimismi saattaakin viedä harhaan, jos vähättelemme näitä kielteisiä kehityskulkuja.

Tai sitten nimenomaan optimismista saamme energiaa ja eväät ratkoa seuraavaksi ilmastokatastrofi ja muita ajankohtaisia, pirullisia ongelmia.

Kirjoittaja on terveyssosiologian professori Tampereen yliopistossa