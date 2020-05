Aamulla näen ikkunasta, että korttelin päässä kerrostalon katolla on lippu puolitangossa. Kuolema on käynyt kylässä. Silti ympärillä pyörii nyt elämä.

Jähmeän kauhun aika on ohi. Kaupunki on eloisampi, vaikka virus ja vaara ovat yhä täällä. Rajoituksia on höllennetty, mutta myös sisäisesti olo on vapautunut. Ikään kuin yhtäkkiä uskoisimme, että osaamme jo elää tämän kanssa.

Mistä tunne tuli? Ehkä siitä, että moni on sairastanut koronataudin lievänä ja parantunut. Harva joutui sairaalaan, aniharva kuoli. Viruksesta voikin selvitä. Voi ajatella jopa, että vakavasti sairastuminen on terveelle, varovaisuutta noudattavalle ihmiselle vain huonoa tuuria. Kuin auton alle jääminen. Se riski on elämässä aina.

Alun kauhu ja piina ovat kaukainen muisto vain. Mitä muuta keväästä jäi mieleen?

Simultaanisuuden paluu. Iltauutisten katsominen televisiosta puoli yhdeksältä palasi muotiin. Ja niin kuin sitä on pilkattu! Nuoretkin katsovat niitä. On konsertteja livestriiminä yhtä aikaa kavereiden kanssa. Lauletaan yhtä aikaa parvekkeella. Se tuntuu hyvältä ja turvalliselta.

Nyt yhteisten hetkien imu alkaa kuitenkin jo hellittää. Porukka hajaantuu kesäksi.

Poliittinen välirauha. Muistatteko sen hetken, kun oppositio ei nälvinyt hallitusta? Sellainenkin saatiin tänä keväänä kokea. Mutta eipä se kauan kestänyt.

Etäjohtaminen. Kun koulut olivat kiinni, valitettiin etäopetuksen eroista. Joitakin opettajia ei näkynyt lainkaan, toiset taas pitivät yhteyttä päivittäin. Uskokaa tai älkää, myös etäpomoissa on ollut eroja.

Uusi asiantuntijuus. Aiemmin naisia on opetettu madaltamaan ääntä, jos haluaa esiintyä uskottavasti. Nyt tyylien kirjo on laajentunut. Naisten määrän kasvu julkisuudessa on muuttanut mielikuvaa pätevästä. Ei ole pakko olla ilmeetön ja väritön. Voi olla vaikka saparoissa ja heiluttaa käsiä, kun innostuu.

Siihen verrattuna yhdestä puusta veistetyt talousviisaat vaikuttivat oudon vähäverisiltä. Ei palata siihen enää, eihän?

Poliittinen selkokieli. Valtaeliitin perinteisiin on kuulunut vaikeaselkoisuus. On arvailtu ja tulkittu, mitä arvoisa puhuja aforismeillaan tarkoittaa. Neuvostoliiton ja YYA-sopimuksen aikaan sitä kutsuttiin kremnologiaksi.

Tässä kriisissä on ollut elintärkeää, että kansa ymmärtää, mitä sanotaan. Onneksi siihen on pystytty. Miten olisi vanha minä juon nyt kahvia -retoriikka toiminut koronakriisissä?

Kulutuksen ristiriitaisuus. Kulutuksen vähentäminen on hyve. Se pelastaa maapallon. Mutta talous ei kestä, jos emme kuluta. Mikä olisi oikein? Humalajuominen on pahe. Paitsi että ravintoloille on tärkeää juuri myöhäisyön myynti, valomerkin pelossa tapahtuva vetäminen. Ilman kaatokännejä kaatuvat ravintolat?

Jos ulkoilee, pitää kai tuntea syyllisyyttä kuntosaliyrittäjien puolesta. Eikä ollut hyvä, että pysyttiin poissa koronapotilaiden tieltä. Sairaanhoitopiirien talous romahti: kun ei tullut potilaita ei tule valtiolta rahaakaan. Miten asiakas enää osaisi olla oikeassa?

Sukupolvien välinen solidaarisuus. Yksi kevään kauneimmista ajatuksista tuli Anna Rotkirchilta HS:ssa. Hän on Väestöliiton tutkijaprofessori. Rotkirch antoi arvoa nuorille aikuisille, jotka ovat suostuneet eristykseen suojellakseen iäkkäitä ja meitä kaikkia. Totta. Mikä itsehillintä. Mikä myötätunto.

Tämä on ollut poikkeuksellinen kevät. Mitä se on merkinnyt sinulle? Kerro se HS:n koronakyselyssä, joka julkaistaan sunnuntaina.

Minä olen miettinyt, mikä tuottaa eniten yksinäisyyttä: puolison kuolema, lapsen lentäminen pesästä vai työkaverien puute? Ei ainakaan ravintoloiden sulkeutuminen. Jätin lomat väliin. Parin kuukauden aikana kirjoitin yksin kotona 37 kolumnia ja pari isompaa juttua. Nyt on loman aika. Tämä palsta päättyy.

On ollut kunnia saada jakaa historialliset hetket kanssanne. Ja ilo herätä levottoman yön jälkeen aamuun, jossa odottaa lukijalta viesti: Jos sinulla on yksinäisiä oloja, toivon, että tämä kiitos lämmittää. Täällä ollaan, samassa maailmassa.

Täällä ollaan.