Jari Tervo Kuva: Rio Gandara / HS

Terrorihyökkäyksistä World Trade Centerin torneihin New Yorkissa on kirjoitettu satoja kirjoja, fiktiota ja faktaa. Fiktiota on kirjoitettu siitä huolimatta, että romaanin väkevän faktataustan on pelätty varjostavan keksittyä.

En ymmärrä tätä ajattelua. Maailmansodista on kirjoitettu pätevää proosaa. Niissä kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä. WTC:n verilöylyssä menehtyi heti kolmisentuhatta ja myöhemmin toistatuhatta. Yhdysvaltain käynnistämässä terrorin vastaisessa sodassa kuoli lisää.

Koronasta kirjoitetaan pino romaaneja tulevien vuosikymmenten aikana. Se oli – on yhä – maailmanlaajuinen katastrofi. Romaanin aihetta ei tarvitse selittää lukijoille. Se mahdollistaa monet näkökulmat. Veikko Huovisen Lentsun lukeneet voivat varastaa siitä rakenteen. Virus pomppii isännästä tai emännästä toiseen. Heidän sairastumisestaan, kuolemastaan tai selviämisestään syntyy romaani.

Rokotteen keksimisestä voi kirjoittaa tutkijoiden sankaritarinan tai lääketeollisuuden hyeenojen kritiikin. Tieteiskirjallisuuden taitajat kertovat viruksesta, joka on niin ovela, että se vain voimistuu rokotteesta.

Mistä kertoisi – kulkutaudin lisäksi – suomalainen korona-romaani? Se olisi meikäläisen kirjallisuuden perinteen mukainen kertomus eristäytymisestä, lakoninen ja salaa tunteikas.

Voisi kuvitella tällaista tarinaa. Matti ja Liisa patistavat koronasairasta äitiään sairaalaan. Tämähän ei lähde. Hän antaa neuvoja käytännön asioista viime hetkeensä saakka. Hautajaisten jälkeen Matti ja Liisa murtautuvat pikkuteitä kierrellen ulos Uudenmaan eristyksestä. He ostavat pakettiautonsa täyteen säilykkeitä ja ajavat mökilleen.

Matti pienii puita vajat, liiterit ja mökin seinustat täyteen. Niillä pärjää talven. Purkkiruokaa pariskunta rikastaa kalastamalla järvestä kalaa.

Keväällä he huomaavat kummallisen asian. Lähistön koirat eivät enää hauku. Kukaan ei sirkkelöi puita, vaikka naapuri harrasti sitä huhtikuusta lokakuuhun. He kuuntelevat sahan sijaan lintuja. Radio lakkaa toimimasta. Matti löytää ullakolta pattereita, radio herää eloon, mutta pysyy vaiti.

Kahden viikon ajan suuret matkustajakoneet lentävät järven ylitse aika matalalla. Matti ja Liisa kohauttelevat toisilleen olkapäitään. Liisa kävelee yhdeksän kilometrin päähän kaupalle. Omistaja myy suolaa ja pippuria. Liisa alkaa yskiä, vaikka piti maskia. Kolmen viikon päästä Matti hautaa vaimonsa tontin parhaalle paikalle. Hän ponnistelee haudalle ison kiven ja talttaa siihen: Liisa.

Matti sormeilee Liisan koskettamia esineitä, mutta ei saa millään tautia. Eletään sitten. Matti lähtee ihmisten ilmoille. Hän parkkeeraa autonsa Senaatintorille. Helsingissä ei ole ketään. Hän heittelee kiviä tavaratalojen ikkunoihin. Ne särkyvät, mutta hälyttimet eivät pärähdä soimaan. Hän tutkii yksityisasuntoja ja sairaaloita. Missään ei ole ihmisiä, ei edes ruumiita.

Matti murtautuu kirjakauppaan. Hän varastaa runsaasti paperia ja kyniä. Bensa loppuu viisi kilometriä ennen mökkiä. Hän kävelee perille. Eläimet katselevat häntä metsänreunasta. Niitä on paljon.

Matti asettaa mökin pöydälle pinkan papereita ja viisi lyijykynää. Hän aloittaa työt: ”Äiti neuvoi lyömään pölykapselin paikalleen kumivasaralla, kunnes kuoli.”