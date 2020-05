Arttu Seppänen Kuva: Sami Kero / HS

Nuorena tehdyt valinnat ovat usein sattumanvaraisia.

Kun menin aikoinaan kertomaan rehtorille, että nyt ei huvita ja lukio jää tähän, hän kysyi, mitä ajattelin tehdä sen sijaan. Sanoin hakevani levykauppaan töihin. Rehtori katsoi yhtä aikaa röyhkeällä ja säälivällä tavalla, jonka myöhemmin ymmärsin tilastokatseeksi. Sinne se taas humpsahtaa, yksi syrjäytynyt nuori.

Välivuoden pelasin videopelejä ja kuuntelin Simon & Garfunkelia. Eikä minulla ollut mitään käsitystä siitä, mitä halusin tehdä.

Sain levätä. Välivuoden jälkeen menin ammatilliseen koulutukseen opiskelemaan datanomiksi. Menestyminen koulussa oli helppoa. Riitti, että oli tunnilla hiljaa, koska kukaan muu ei ollut. Jos Windows tuli asennettua siinä sivussa, sen parempi.

Koulussa oli outo alakulon ilmapiiri, joka todennäköisesti johtui vähistä resursseista. Opetuksen taso vaihteli. Jotta olisi oppinut koodaamaan, sitä olisi pitänyt tehdä koulun päälle vielä omalla ajalla tuntikaupalla.

Datanomin koulutuksessa oli aikaa lukea lehtiä. Se saattoi osaltaan johtaa siihen, että kiinnostuin toimittajan urasta. Opinto-ohjaaja kannusti kohti unelmia ja sanoi, että tuskinpa pääset yliopistoon ilman ylioppilastodistusta.

Valmistumisen kynnyksellä minua pyydettiin pitämään puhe koulun päättäjäisjuhlassa. Kiitin lempeästi saamastani kannustuksesta.

En katsonut tilastoja silloin, koska ajattelin, että tieto lisää tuskaa. Todennäköisyyksiä vastaan pääsin vuonna 2013 opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon journalistiikkaa. Olin 25-vuotias.

Kun katson tilastoja nyt, selviää, että opinto-ohjaajan puheet eivät olleet kaukana totuudesta. Vuonna 2013 olin yksi niistä 258:sta, jotka aloittivat alemman korkeakoulututkinnon pelkkä ammattitutkinto taskussa. Aloittaneita oli yhteensä 17 178 eli ammattitutkintolaisia oli kaksi prosenttia.

Toisen asteen papereilla jatkokoulutus on ylipäätään harvinaista. Myös ammattikorkeakouluissa aloittavista suurimmalla osalla on ylioppilastodistus, mutta niissä ammattitutkinnolla aloittavia oli vuonna 2018 sentään miltei joka kolmannes.

Kaikkien ei tietenkään tarvitse hakeutua yliopistoon. Tarvitsemme paljon ammatteja, joihin opiskellaan juuri ammattitutkinnolla.

Mutta vaikka ammattitutkintolaisia kiinnostaisi jatko-opiskelu, ei heitä siihen juuri kannusteta.

Kun aloitin yliopistossa, datanomin koulutuksesta ei tuntunut olevan iloa. Ammattikoulusta saamani – jopa stipendillä palkitun! – opinnäytetyöni otsikko on huvittanut jälkikäteen: Tietoyhteiskunta – uhka vai mahdollisuus? Luin Pekka Himasen, Manuel Castellsin, Petteri Järvisen ja Jyrki Kasvin tekstejä ja sovelsin niistä jotain.

Valmistuin datanomiksi 2008. En silti osannut ennustaa, onko tietoyhteiskunta uhka vai mahdollisuus.

Viime vuosikymmenellä koodaukseen herättiin toden teolla. Alkoi näyttää siltä, että jos joillekin on yhteiskunnassamme töitä niin koodareille. Media-alalla ei ole aivan yhtä hyviä näkymiä. Joku voisi jopa kysyä, että kuinka alan valinta meni noin niin kuin omasta mielestäni.

Koodauksesta on puhuttu uutena kansalaisen perustaitona, ja ohjelmointi on nykyään osa alakoulun opetussuunnitelmaa. Datanomin koulutukseni on muuttunut hyödyttömästä miltei miinusmerkkiseksi.

Viime vuonna peliyhtiö Supercell perusti jopa oman koodauskoulun, Hive Helsingin. Pääsykokeet kestivät kuukauden. Tätä nykyä koulu on jo niin vakiintunut oppilaitos, että Kela myöntää opintotukea sen opiskelijoille. Voi vain kuvitella, kuinka paljon opiskelumahdollisuudet laajenevat seuraavan vuosikymmenen aikana. On tervetullutta, että perinteisten oppiväylien oheen perustetaan myös muita pätevöittäviä kouluja.

En halua vähätellä ammattitutkintoa. Sitä vähätellään muutenkin. Kulttuuriimme kirjattu virallinen menestyjäpolku kulkee lukion kautta yliopistoon. Koin itsekin häpeää siitä, etten kyennyt käymään lukiota loppuun. Toisaalta perheessäni kukaan ei ollut korkeakoulutettu eikä suvussakaan moni.

Se hyöty ammattitutkinnosta oli, että sen myötä olin kelpoinen hakemaan yliopistoon. Tosin edelleen olin huonommassa asemassa kuin ylioppilastutkinnon suorittaneet. Päästäkseni sisään valintakokeessa minun piti saada kutakuinkin parhaimmat pisteet, sillä alkupisteeni olivat alhaiset.

Tästä keväästä alkaen ylioppilastutkintoa painotetaan aiempaakin enemmän. Valtaosa yliopisto-opiskelijoista valitaan pelkän todistuksen perusteella, ja sisäänpääsy ammattikoulupohjalta hankaloituu entistä enemmän. Niin kutsutuissa kovissa tieteissä on tiukinta, ja hakijalta edellytetään usein paitsi ylioppilastodistusta myös tiettyjen aineiden suorittamista ylioppilaskirjoituksissa. Kauppatieteisiin tai tietojenkäsittelytieteisiin pääsy voi jäädä haaveeksi, jos ei ole kirjoittanut matematiikkaa hyvin arvosanoin.

Se on aika brutaalia.

En usko olevani ainoa, joka tekee nuorena sattumanvaraisia valintoja ja keksii vasta myöhemmin, mitä voisi tehdä työelämässä. Tätä nykyä lukiolaisten täytyy miettiä jo kurssivalinnoissa, mihin he aikovat hakea jatko-opiskelemaan. Puhumattakaan, että kynnys voi olla aika korkea lähteä ammattitutkinto taskussa 25-vuotiaana lukioon – vain päästäkseen sitä reittiä yliopistoon.

Minä en ainakaan olisi lähtenyt.