Pyöräilyturmassa toukokuun 19. päivänä kuollut suomentaja Tarja Roinila oli kirjoittamassa ensimmäistä esseekokoelmaansa. Miten Tarja Roinila oppi itselleen tärkeät kielet? Miksi hän ne opetteli? Esseessään hän kertoo.

Tarja Roinila (1964–2020)

Olen kahdeksan tai yhdeksän. Kävelen Olavinkatua ylämäkeen. Valokuvausliike Jäniksen kohdalla teen äkkipysäyksen ja jään tuijottamaan asfalttiin. (Muistan vieläkin muhkurat.) Sitten ulkomaailma lakkaa olemasta, kun tulee kova, kirkas tieto: en koskaan saa olla kukaan muu. Olen Tarja Roinila, enkä koskaan saa kokea, miltä tuntuisi olla joku toinen.

Se on järkytys. Mutta ei siksi, että oikeasti haluaisin vaihtaa osia kenenkään kanssa. Olen tullut siihen tulokseen, että osani on hyvä. Erityisen iloinen olen, että olen syntynyt tytöksi. Tyttöys on onnenpotku – vaikka olisi kyllä kiva kokeilla hetken, miltä tuntuu olla poika.

Joku kehityspsykologi varmaan sanoisi, että minuuden rajojen piirtyminen on merkittävä askel. Ehkä tuo hetki olikin viimeinen niitti lapsuuden megalomanialle. Epämääräinen, ihana kuvitelma siitä, että edessä on vielä monta elämää, poksahti hajalle. Olin pettynyt, mutta urhea: näillä mennään.

Herään vieläkin usein ajatukseen: ”Tarja Roinila.” Se on hiukan klaustrofobista. Tänäänkin on alistuminen siihen, että olen tämä yksi, tietty. Ei niin, että haluaisin olla kukaan muu tietty. Haluaisin olla myös muuta, edes välillä.

Toisessa mäkeä-ylös-nousemis-muistossa olen jo melkein teini, ehkä seitsemännellä luokalla. Nousen Talvisalonmäkeä rivakasti, etten myöhästyisi koulusta. Päähäni välähtää involved. To be involved. Ajatus pysähtyy, jalat jatkavat matkaa. Tajuan täsmälleen, mitä tarkoittaa involved.

Se on ihmeellistä, koska tajuaminen ei kulje minkään toisen kielen kautta. En osaa selittää sanaa toisilla sanoilla vaan ymmärrän sen suoraan.

Pienen kielen palasen verran olen englannin sisällä, olen osa sitä, se on kasvanut minuun kiinni kuin ruumiinosa.

Heti kun tämä on tapahtunut, älyän kummastella: miten tämä on mahdollista? Englantihan on minulle vieras kieli. Sitä päntätään. Opetellaan sanoja ja kielioppisääntöjä, tehdään käännöslauseita. Mennään suomen kautta. En ole ikinä puhunut englantia ilmielävän puhujan kanssa.

Siitä huolimatta englannin kielestä tuli minulle sillä hetkellä jotain todellista. Se siirtyi luokkahuoneesta oikeaan maailmaan ja siirtyi minun ruumiiseeni. Koin tunnistavani involved-ilmauksessa jotain englannille omaa, joka oli mahtavaa juuri siksi, ettei sille ollut muuta sanaa. Samaa ei ollut suomeksi, tai jos oli, ei tullut mieleen, miten se sanottaisiin.

Koin intiimin kohtaamisen vieraan kanssa, joka alkoi resonoida minussa. Kurkistin todellisuuteen, joka rakentui toisin.

Tuo hetki tarkoitti, että toinen kieli voi tulla omaksi. Ihan mikä tahansa kieli?

Ennen kuin synnyin, kieltä painautui minuun veden ja ihon läpi. Äitini sanoja, saksan kielen sanoja ja sävelkulkuja. Tässä istun selkä suorana ja kirjoitan, tajuan suomen sanoilla, että saksa, saksalaisen äitini oma kieli, asui ruumiissani jo ennen kuin puserruin keskelle kieltä ja kulttuuria ja ihmisihon lämpöä. Tämä on hyvin ihmeellinen ajatus.

Minun äidinkielenihän on suomi.

Jos menisin ummikkona ”viidakkoon” tai Tyynenmeren saarelle, kokisinko jotain samankaltaista kuin lapsena, kun olen kuunnellut äitini kieltä (saksaa) ja isäni kieltä (suomea) ja vähä vähältä rakentanut kaikesta kuulemastani systeemin, jossa on oikeaa ja väärää, sääntöjä ja kategorioita? Kasvaisinko matkimisen, virheiden ja palautteen kautta puhujaksi puhujien joukkoon?

Lukion jälkeen lähdin vuodeksi Ranskaan. Luin Caenin yliopiston ulkomaalaiskurssilla kieltä, kirjallisuutta ja yhteiskuntaoppia. Asuin ensimmäisessä omassa kodissa: vanharouva Lasnen omakotitalon päädyn kattohuoneessa, jonka tapeteissa oli suuret oranssit kuviot kuin Almodóvarin elokuvassa.

Yhtenä iltapäivänä istuin bussissa omissa mietteissäni, pidin lepohetkeä jatkuvasta kielipinnistelystä. Sitten havahduin siihen, että jokin oli muuttunut.

Ymmärsin takana istuvien puheen. Ja edessä istuvien. En voinut sille mitään. Sorina ja meteli, joka ympärillä velloi, oli muuttunut kieleksi. Kieltä virtasi korviin kuin ilmaa sieraimiin, minun ei tarvinnut tehdä mitään että se tarkoittaisi jotain. Virta oli jo merkitystä.

Olin menossa mukana.

Tuntui kuin siihen asti Caenissa viettämäni kuukaudet olisivat olleet jokin leikki. Olin leikkinyt ihmistä ja leikkinyt elämää. Tänäänkin olin noussut bussiin, vaihtanut bonjourit, maksanut lipun. Katsonut itseäni vähän vierestä, taas se onnistui, täydestä meni. Ettekö te huomaa että minä vain esitän.

Ääntäminen on maagista. Kun jumppaa ääntöelimiin uudet asennot ja liikeradat, menee täydestä ja tulee hyväksytyksi. Jos ulkonäkö ja ihonväri mätsäävät valtaväestöön, voi esittää yhtä heistä, tai ainakin yrittää.

Mutta nyt ei ollut kyse ulkoisista kelpoisuusehdoista. Oli kyse ruumiillisesta kokemuksesta: liikuin maailmassa uudella tavalla. Nyt kieli virtasi sisällä ja ulkona, minussa ja bussissa ja kadulla ikkunan takana. Sama bussi, sama katu heillä ja minulla. Ei voi olla totta. Jotenkin pyörrytti.

En muista, millaista oli oppia ajamaan polkupyörällä. Mutta kun opin ajamaan autoa 40-vuotiaana, koin samanlaista huikaisevaa onnea. Miten suunnattoman lapsellista on 40-vuotiaana tuntea olevansa cool, kun osaa ajaa autoa. Mutta niin siinä kävi, ja uutuudenviehätystä kesti yli kymmenen vuotta. ”Tässä sitä mennään!” Minä osaan, minä pärjään, liikun sujuvasti täällä seassa!

Lasta ympäröivä puhutun kielen kokonaisuus tarttuu häneen kuin pyörre, se houkuttelee häntä sisäisillä artikulaatioillaan ja johdattaa hänet melkein siihen pisteeseen, jossa koko tuo meteli tarkoittaa jotakin. Kun kielellinen ketju väsymättä tarkistaa itse itseään, jonain päivänä lapselle vääjäämättä valkenee, että kieli selvästikin rakentuu tietyn foneemisen asteikon mukaisesti, ja näin hän tulee lopulta vedetyksi mukaan, puhujaksi puhujien joukkoon.

(Maurice Merleau-Ponty: Epäsuora kieli ja hiljaisuuden äänet, teoksessa Filosofisia kirjoituksia, 2012, s. 260)

Tämä on yksi lempikohtiani filosofi Maurice Merleau-Pontyn tuotannosta. Hän tutki lapsen kielellistä kehitystä ja kytki sen kielifilosofiaansa. Sitaatissa on monta kohtaa, joihin samastun ihan täysillä, vaikka en muistakaan, millaista oli lapsena oppia puhumaan. Mutta Caenissa koin juuri tuon: kielen jokapäiväisen pyörteen, joka veti minut mukaansa ja ihan itse teki työtään minussa niin, että meteli muuttui kieleksi ja pääsin puhujaksi puhujien joukkoon. Jos minun pitäisi tiivistää uuden kielen oppimisen huuma kolmeen sanaan, ne olisivat tuossa.

Uudestisyntymä ei ole liian suuri sana sille, mitä 19-vuotiaana koin. Ranska avasi tilan minussa ja asettui siihen ja minusta tuli kelpo toimija! Täysikasvuinen nuori nainen! Joka soitti huilua paikallisessa orkesterissa ja vietti aikaa monenmaalaisten ystävien kanssa ja luki romaaneja ja runoja ja kirjoitti runoanalyyseja. Runoanalyyseja!

Vapautumisessa oli jotain ekspansiivista, se oli löytöretki ja maailmanvalloitus. Ja samalla jotain hyvin intiimiä: heräsin aistimaan asioita joita en ollut äidinkielen piirissä aistinut, tein ruumiillani asioita joita en ollut tehnyt ennen. (Ja kyllä: aloin myös harrastaa seksiä, vihdoinkin.)

Jotkut tarvitsevat vieraan maaperän voidakseen vapautua, ajattelen, kun luen Mia Kankimäen kirjaa 1800-luvun naistutkimusmatkailijoista, emansipaation edelläkävijöistä, jotka vaaroja ja sovinnaisuuskäsityksiä uhmaten lähtivät Afrikkaan, meloivat pitkässä mustassa hameessa ja valkoisessa paitapuserossa kanootilla viidakossa, tarpoivat malariahyttysiä vilisevissä soissa alueilla joista ei ollut mitään kartan tapaistakaan, kävivät iltauinnilla ja olivat tulla virtahepojen syömiksi. Ylittivät kaikki voimansa, ne jotka heillä kotona Englannissa tapasi olla, ja löysivät itsestään toisen: sen melojan, tarpojan, uijan jolla oli toiset, aivan toisenlaiset voimat kuin kotona Englannissa sairaista vanhemmista tai nirppanokasta pikkuveljestä huolehtivalla naisihmisellä, sillä hahmolla joksi he olivat syntyneet, Isabella Bird, Mary Kingsley, Nellie Bly, Ida Pfeiffer ja muut.

Minua puhuttelee yksityiskohta, joka näyttää pätevän useampaankin Naiset joita ajattelen öisin -kirjan naisista. Kun he vihdoin pääsivät lähtemään vanhempien tai aviomiehen kuoltua, heillä ei ollut aavistustakaan siitä, mihin he pystyivät melojina, tarpojina tai vaarojen uhmaajina. He vain lähtivät ja kokivat huikaisevaa onnea ja vapautta (toki myös masennusta ja heikkoutta). Isabella ratsasti pitkiä päivämatkoja, Mary oppi melomaan kuin afrikkalainen, kukin pärjäsi omassa supermieskisassaan, ultrajuoksussaan, vuorenvalloituksessaan. Ja sitten: kun he palasivat Englantiin, kaikki vanhat vaivat tulivat takaisin: väsymys, alakulo, tympääntyneisyys.

Niin minulle kävi, kun palasin Ranskasta.

Kirjoittauduin Helsingin yliopistoon lukemaan ranskaa.

Se oli väsyttävää, alakuloista ja tympeää. Koulumaista opiskelua, jossa kieltä opeteltiin loputtomin käännösharjoituksin. Töitä oli paljon mutta haastetta ei tarpeeksi. Olin taas pänttääjä, haukoin henkeäni kuin kala kuivalla maalla. Opiskelin ranskaa siellä missä ei ollut Ranskaa! Se oli skandaalimaisella tavalla väärin.

Menin myös espanjan alkeiskurssille. Minulla oli siihen pätevät järkisyyt. Ajattelin, että kannatti opetella toinenkin romaaninen kieli. Ja että espanja olisi hyvä, koska Latinalaisessa Amerikassa oli paljon hyvää kirjallisuutta.

Oikea syy espanjan aloittamiseen on helppo nähdä jälkikäteen. Halusin uuden kielen niin kuin toista lasta halutaan. Ensimmäinen toi elämään jotain niin hienoa, että sen haluaa kokea uudelleen, haluaa uuden uuden.

Pänttäysvaiheessa, espanjan alkeiskurssilla Helsingissä, tulin joskus ajatelleeksi, miten hirmuiseen urakkaan olin ryhtynyt. Miten monta sanaa vielä tarvitsenkaan, ennen kuin voin kunnolla ilmaista itseäni! Tulen tarvitsemaan niin hirvittävän monta sanaa ja niin monta niveltä niiden väliin, että se huimaa. Koin samanlaista huimausta kuin tähtitaivaan äärellä, kun lapsena mittasin ajatusvoimin Maan etäisyyttä Jupiteriin.

Samalla kuitenkin tiesin: kieli ei ole inventaarioluettelo. Tuhansien sanojen oppiminen ei ole muistamisen mestarinäyte. Homma ei mene niin. Ensin hankin alkeiskurssilta kehikon, sitten lähden Espanjaan. Kun kielelle altistuu, se menee ihon alle ihan vaivihkaa. Olin ollut vuoden Ranskassa ja itse asiassa yllättynyt, että pääsin vuodessa niin pitkälle, niin sisälle kieleen. Tein toki töitä asian eteen, mutta silti: se tuntui tapahtuneen yhtä itsestään kuin pyykit kuivuvat tuulessa.

Ihan kuin se kieli olisi jollain kummallisella tavalla ollut minussa melkein valmiina odottamassa että saisi ympäristöstä kieliravintoa. Kun sitä oli tullut tarpeeksi, luiskahdin puhujien puolelle.

Yksi äidinkielen määritelmä on, että se on ihmisen tunnekieli. Yllätyn joskus, kun alan vaikkapa katsoa espanjalaista elokuvaa, miten syvää, suorastaan eroottista nautintoa saan espanjan kielen kuulemisesta. Alan kehrätä kuin kissa, alan toistella repliikkejä, koko espanja-elämäni on yhtäkkiä taas totta.

Olen sitä mieltä, että jollen olisi asunut Espanjassa, minusta olisi tullut eri ihminen. Se kulttuuri sai minut löytämään sellaisia puoliani, jotka olisivat täällä pohjoisessa ehkä jääneet pimentoon. Kerran muusikkoystäväni Hanna kuuli minun puhuvan puhelimessa espanjaa; hän sanoi, että puhuin matalammalta kuin ”normaalisti”. Ehkä espanjan ääniala sopii minulle, en tiedä, tai sitten kyse on sosiaalisuuden tavasta johon Madridissa kasvoin.

Nyt asun Suomessa, ja usein kaipaan enemmän ääntä ja liikettä, kerkeää kosketusta ja kauhovia eleitä. Kun menen Madridiin, äänet ovat ensin vähän väärin ja ihmiset tulevat puhuessa turhan lähelle. Puhutaan päälle, puheenvuoron saamiseksi on oltava tomera. Kaikki tuo tekee ensi alkuun vähän säikyn olon. Minulta menee pari päivää, ennen kuin olen elementissäni.

Kun palaan Suomeen, säpsähdän hiljaisuutta. Kun palaan Madridiin, säikähdän ääniä. Sitten alan nauttia siitä, että ihminen saa näkyä ja kuulua. Palaan taas Suomeen ja nautin hiljaisuudesta.

Uutta kieltä oppiessa olen aina pyrkinyt vierauden häivyttämiseen omasta olemuksestani. Kuunnellut tarkkaan, matkinut, treenannut äänteitä. Ääntäminen on maagista. Ei vain siksi, että hämäävän hyvä ääntämys tekee paikallisiin vaikutuksen. Se on maagista ennen kaikkea puhujalle itselleen: kun alan laulaa toista kieltä, astun toiseen rytmiin. Olen vähän eri ihminen.

Kielitaidon osa-alueista ääntäminen on vaikein oppia, sanotaan, sillä lapsen ääntämissysteemi lukkiutuu viimeistään neljän–viiden vuoden iässä. Ääntöelimet urautuvat äidinkielen radoille. Ääntämistä ei opi pänttäämällä eikä järkeilemällä, koska se on ruumiillisten urautumien purkamista. Samalla tavoin nautinnollista kuin jooga, joka tekee kroppaan tilaa, avaa uusia väyliä.

Kahden kielisysteemin omaksuminen lapsena on varmasti auttanut ääntöelimiäni venymään uusiin asentoihin. Myös ”kieliopin” puolella olen aina halunnut kokeilla, syntyykö minulle kielituntuma, uusi aisti, jolla erottaisin oikeat muodot vääristä niin kuin syntyperäinen puhuja tekee. Pidän sanasta kielituntuma; se on käännös saksan sanasta Sprachgefühl ja suomen kielikorvaa kokonaisvaltaisempi.

Pänttäämis- ja sukellusmetodin viimeinen vaihe on päntätyn unohtaminen. Kun menin Helsingissä espanjan cum laude -kielioppitenttiin, en uhallanikaan lukenut mitään. Teki mieli kokeilla, missä määrin kielen rakenteet olivat minulla automatisoituneet, miten lähelle syntyperäistä kielituntumaa olin päässyt. (Tenttiarvosana: 2/3.)

Kuulostaa siltä kuin tavoitteena olisi ollut jonkinlainen verenvaihto: mahdollisimman suuri natiivinkaltaisuus paitsi kielikyvyn myös performanssin tasolla. Tai sitten se, että halusin espanjalaiseksi espanjalaisten joukkoon, johtui sisäistämästäni yksikielisyysnormista. Olin todella tyytyväinen, jos minua luultiin paikalliseksi tai kysyttiin, olinko kenties Galiciasta.

Assimiloitumisen, sopeutumisen hinkuni myös hiukan mietityttää. Eikö se ole heikon minuuden osoitus? Kun uimataidottomana sukellan toiseen kulttuuriin, jokainen vastaantulija on opettaja. Pelkän perstuntumansa, kielikorvansa nojalla joka ikinen paikallinen tallaaja on silmissäni suvereeni, kenties jopa auktoriteetti. Hän tuntee nahoissaan ja nikamissaan, miten tätä kieltä puhutaan, ja voi opettaa minulle kaiken.

Kuka hullu haluaa noin heikkoon asemaan? Vajaakykyiseksi suvereenien keskelle?

On koettelevaa taantua, elää taaperona aikuisen ruumiissa ja ajatella harva se päivä: ”Tietäisittepä vaan, miten fiksu oikeasti olen! Osaisin puhua vaikka poststrukturalismista – mutta kun en osaa.”

Ehkä tosiaan menin syntymään sinne Espanjaan. On vapauttavaa olla aloittelija.

Ja toisaalta: aloittelijan mieli, avoin mieli. Siinä, etten kuvittele hallitsevani asioita, en ymmärrä kaikkea, en ole sujuva, on jotain uskomattoman keveää. Kuin uuden maan kamaralle astuminen pudottaisi pois vanhoja taakkoja ja uudenlainen energia lähtisi virtaamaan.

Kaiken mitä osaan ajatella kielestä ja kielen oppimisesta, olen saanut lähtemällä pois äidinkiel(t)eni piiristä. Vaikka mietin kieliasioita jo lapsena, minusta tuntuu, että vasta aikuisiän sukellukset ranskaan ja espanjaan ovat avanneet mahdollisuuden ajatella sitä, miten kielet asuvat minussa ja minä niissä. Ehkä se kieli johon ihminen syntyy, on hänessä niin syvällä että ajattelu ei sinne yllä.

Minä synnyin kahteen kieleen.

Ensimmäiset sanani sanoin kuulemma saunassa: heiß, heiß! Elämäni alkuvuosina kuulinkin varmasti enemmän saksaa, äiti-lapsi-symbioosin kieltä, kun isä kävi tuolloin armeijankin. Vanhempani puhuivat minulle kumpikin omaa äidinkieltään. Mutta perhe asui Suomessa, joten suomen kielestä tuli minulle sitä hallitsevampi, mitä enemmän elämänpiiri laajeni: pihalle, naapuriin, leikkikouluun, kouluun, partioon, kerhoon, seurakuntanuoriin, biologiaan, matematiikkaan, yhteiskuntaoppiin. Floran ja faunan osaan lähinnä suomeksi, opin kiroilemaan vain suomeksi.

Kieli ei siirry verenkierrossa eikä maidossa vaan ”kieli opitaan”, kuten Merleau-Ponty kirjoittaa. Sosialisaation ja koulun kielestä, ei kohtukielestä, tuli ”äidinkieleni”. Mitä isommaksi kasvoin, sen tietoisemmaksi tulin siitä, että suomeni ja saksani välillä oli iso juopa.

Kolmannella tai neljännellä luokalla bongasin opettajan puheesta sanan manttelinperijä ja kuulin siinä jotain tuttua. Viittasin ja sanoin: ”Saksaksi päällystakki on Mantel, voisiko sana tulla siitä?” Ehkä halusin vähän briljeerata. Joka tapauksessa kaduin heti. Kukaan ei reagoinut mitenkään, mutta keksin ihan itse moittia itseäni: pitikö sitä saksaa nyt tuoda esille, eihän se tänne kuulu, täällä ollaan suomeksi.

Sama ääni joka sanoi, että minun olisi kannattanut pitää saksa-mölyt mahassani, sanoo nyt – ja aivan oikein – että minulle kaksikielisyys on aina ollut etuoikeus. En ole koskaan joutunut kärsimään sen takia, toisin kuin vaikkapa saamelaislapset, joita vielä 1960-luvulla aivan yleisesti kiellettiin, rangaistuksen uhalla, puhumasta äidinkieltään edes välitunnilla. Tai ruotsinsuomalaiset maahanmuuttajalapset, jotka eivät oppineet kunnolla kumpaakaan kieltä, kun vanhemmat vaihtoivat kotikieleksi valtakielen, jota osasivat puutteellisesti.

Tuollaiset tilanteet ovat aivan hirveitä, koska ne vahingoittavat lapsen kognitiivista kehitystä ja identiteettiä. Niiden rinnalla manttelitapaus tuntuu naurettavalta, ja silti se tuntuu tärkeältä, tuntuu naurettavalta, tuntuu tärkeältä…

Aikuinen joka olen, on vähän ymmällään lapsen edessä, joka tuona päivänä teki tiukan päätöksen, ettei enää ikinä tuo kaksikielisyyttään esille koulussa.

Saksassa oli paljon rakkaita sukulaisia. Oli Oma ja Opa, jotka asuivat St. Peterissä Pohjanmeren rannalla ja joiden luo matkustimme noin joka toinen kesä. Oli äidin vanhempi veli Walter, joka asui Hampurissa, ja Hampurin-serkut Tomke, Hilke ja Ulfert. Walter perheineen vietti monta kesälomaa Suomessa, joten heistä tuli muita läheisempiä, erityisesti Hilke-serkusta, jonka kanssa olemme samanikäisiä. Oli liuta muitakin tätejä ja enoja: Edda, Hilde, Knut, Helga, Annchen, Kalle, Peter. Ja parikymmentä muuta serkkua.

Verstehst du alles? ”Ymmärrätkö sinä kaiken?” enot ja tädit joskus kyselivät ja katsoivat minua jotenkin tutkivasti. Ymmärsin mielestäni ”kaiken”, mutta ajattelin myös, ettei ymmärtämisessä ehkä ollut kyse ”kaikesta”. Ymmärsin tarpeeksi.

Toinen usein kuulemani kysymys oli: Bist du vollkommen zweisprachig? ”Oletko täysin kaksikielinen?”

Minulta ei kysytty, olinko kaksikielinen – tietysti olin. Paino oli sanalla ”täysin”. Minulta ei kysytty, ymmärränkö, vaan ymmärränkö ”kaiken”. Oliko kysymyksissä huolta? Miksi näitä kysyttiin niin usein? Miksi sanan kaksikielinen yhteydessä niin usein kuulee sanan täydellinen?

Nämä aikuisten kysymykset katkaisivat ihanan leikin ja riuhtaisivat minut kakkoskieleni lämpimästä kolealle metatasolle. Ne panivat minut problematisoimaan maailman luonnollisinta asiaa. Otin tämän puheeksi Walter-enon luona Hampurissa joulukuussa 2019. Walter arveli, että sukulaisilta saamassani huomiossa saattoi olla positiivinen, jopa ihaileva sävy. Että olin ehkä väärillä jäljillä. Mielenkiintoista.

Mario Wandruszka sanoo teoksessaan Die Mehrsprachigkeit des Menschen (1981), että valtaosa maailman ihmisistä on monikielisiä (ajatellaan vaikka Afrikkaa). Ja että viime kädessä yksikielisiä ihmisiä ei ole olemassakaan: jokainen meistä vaihtaa tilanteen mukaan esimerkiksi murteesta yleiskieleen.

Minua hätkähdyttää, kuinka paljon nämä kiistämättömät faktat minua hätkähdyttävät. Kuinka vahvasti olen sisäistänyt yksikielisyysnormin. Kun olin lapsena huolissani saksan taidostani, olin itse asiassa ehkä hämmentynyt siitä, miten yksikieliseltä maailma ympärilläni näytti.

Vuonna 2015 olin vetämässä ViceVersa-käännöstyöpajaa, jossa oli sekä suomalaisia että saksalaisia kirjallisuuden kääntäjiä. Puolet osallistujista työskenteli suomesta ja saksaan ja puolet saksasta suomeen päin. Meistä useampikin oli kasvanut kaksikulttuurisessa perheessä. Istuimme iltaa viinilasin äärellä, kun yksi kääntäjä kysyi: olitteko te lapsena niillä Suomalais-saksalaisen yhdistyksen kesäleireillä?

Mitä? kiljaisin. Sain kuulla, että takavuosina Suomessa järjestettiin kesäleirejä suomalais-saksalaisten perheiden lapsille. Osattomuuden tunne vyöryi päälle. Melkein purskahdin itkuun.

Että sellaisia leirejä oli ollut enkä minä tiennyt niistä!

Kuvittelin, että siellä olisi tehty kaikkea kivaa ja puhuttu kahta kieltä sekaisin. Olisin saanut olla sekä minä että ich. Vieläpä Suomessa. Tulin ensimmäistä kertaa ajatelleeksi, että kaksikielinen vertaisryhmä oli olemassa, vaikka se lapsuudestani puuttuikin. Ei ihme, että hahmotin elämäni kaksijakoisena ja kaksikielisyyden yksikielisyytenä.

Samassa pajassa kuulin Turussa asuvalta saksalaiskollegaltani Ankelta, että hänen kaksikielinen tyttärensä saa koulussa kolme tuntia viikossa saksan opetusta ns. oman äidinkielen opetuksen puitteissa. Se tukee kieliparin heikompaa kieltä ja kaksikielistä identiteettiä. Aivan ihanaa!

Jotain tuollaista olin kaivannut tietämättä, mitä kaipasin. Se oli katkeraa ja se oli suloista: seuraavassa hetkessä tajusin, miksi olin ViceVersa-pajassa niin hirveän onnellinen. Tässähän minulla oli kaipaamani vertaisryhmä.

Vietimme viikon käännösten äärellä. Ilmassa vilisi puhekuplia kahdella kielellä, joista kumpikin oli omani. Saatoin milloin tahansa heittää saksankielisen lauseen sekaan suomea, suomen sekaan saksaa – miten helppoa ja miten kivaa. Kenenkään ei tarvitse piilotella toista puolikastaan.

Tämä on minun äidinkieleni, ajattelin. Tämä, että saan elää kahdessa yhtaikaa. Että en ole yksi vaan monta.

Toinen vertaisryhmä: Euroopan Parlamentin monikielinen tulkkiyhteisö. Kun juttelen EP:n kahvilassa kollegani Ivánin kanssa, joka tulkkaa (mm.) suomesta espanjaan, tuntuu ihanalta kun voin sanoa: ”Tengo que buscarme una vivienda provisional, porque dentro de tres meses empieza el putkiremontti.” (”Joudun etsimään väliaikaisen kämpän, koska kolmen kuukauden päästä alkaa putkiremontti.”)

Putkiremontti on perisuomalainen ilmiö, kahvipöytien ja työporukoiden vakiopuheenaihe; muunkieliset ”vastineet” ovat teknisiä termejä eivätkä kuljeta mukanaan kulttuuris-sosiologista laahusta, josta koko sana saa mehevyytensä. (Reparación general de la fontanería //reforma de tuberías: mitä se muka on? Jotain täysin hajutonta ja mautonta.)

Pitkään Suomessa asuneena Iván tietää kaiken tämän ja vastaa myötäkärsivällä kulmien kohotuksella. Onko ihanampaa yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin se, että meillä on kaksi yhteistä kieltä ja mahdollisuus sotkea niitä miten huvittaa.

Nykyään harrastan sitä aina kun saan tilaisuuden. Ja kun tajuan mistä ja miten tärkeästä asiasta on kyse, nautin entistä enemmän.

Mikä suunnaton helpotus, että on monta todellisuutta, jotka eivät palaudu toisiinsa eivätkä universaaliin absoluuttiin. Eivätkä ole (toisilleen) kauttaaltaan ymmärrettäviä. Ja että kielen kautta voin saada uuden elämän, päästä osaksi toista maailmaa joka ottaa minut mukaan, että syntyperä ei ole ratkaiseva.

Herään hetkeksi unesta. On vielä yö. Unessa oli ajatus, jonka haluan kirjoittaa muistiin: ”se on tarinan etsimistä”. Hoen mielessäni tarinan etsiminen, tarinan etsiminen, koska en jaksa sytyttää valoa, ottaa yöpöydältä kynää ja paperia. Tiedän että se tarkoittaa kirjoittamista, yhteyden hakemista ajatuskatkelmien välille.

Ajatuksessa roikkuu lisäosa, irtokappale jota en ymmärrä: Zuspruch. Hoen sitäkin, että se ei unohtuisi. Zuspruch, Zuspruch, muutan sen muotoon Zusprache, joka kuulostaa tutummalta, painuu ehkä paremmin mieleen. En tiedä mitä Zuspruch tarkoittaa, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, mutta ei luultavasti ole oikea sana vaan uneni keksintö.

Aamulla muistan unen katkonaisen viestin. Avaan huvikseni sanakirjan ja katson Zuspruch: lohdutus, lohduttavat sanat, rohkaisu, osanotto. Zuspruch finden: saada vastakaikua.

Sellainen sana sukelsi esiin. Kielestäni. Minusta.

Tekstiä on lyhennetty kustantajan luvalla. Teos-kustantamo julkaisee sen kokonaisuudessaan.