Usko Siskoa

Rakkaat ystävät! Viime kerralla oli puhetta siitä, miksi lakanat vedetään ja taitellaan niin kuin on tapana. Maija Ahtee kirjoittaa:

”Lakanat on ollut tapana taitella tuolla tavalla siksi, että ne avautuvat helposti laitettaessa sängylle. Pussilakanoiden käytön syrjäytettyä entiset pitsilakanat tapa on kuitenkin jäänyt monille, ja aluslakanathan kannattaa yhä taitella näin. Harva kai meistä enää mankeloi tai vetää lakanoitaan. Sääli: mikä ihana tunne ensin vetää ulkona kuivatut lakanat, mankeloida ne ja laittaa kaappiin sileinä odottamaan hetkeä, jolloin leväyttää ne sänkyyn.”

Kaija Saari puolestaan kirjoittaa:

”Tämä M-viikkaus, jonka jokainen suomalainen osaa tehdä, on yleinen tapa kaikilla luterilaisilla alueilla. Onko tapa ollut siis käytössä Katharina von Boran ja Martin Lutherin taloudessa Wittenbergissä 1500-luvulla?”

Siitä, meneekö tapa ihan näin pitkälle, ei taida olla varmuutta. Vuodevaatteet olivat tuolloin hyvin harvinaisia ja arvokkaita. Havainto on kuitenkin oikea: tapa on pohjoiseurooppalainen ja vaikuttaa noudattavan luterilaisuuden rajaa.

Viimeksi palstalle oli eksynyt myös virhe sanan taivutuksessa. Kaija muistuttaa aivan oikein: herneenpalko taipuu monikon elatiivissa herneenpaloista.

Onko järkeä lajitella jätteitä, jos osa saman kerrostalon asukkaista laittaa jatkuvasti omat jätteensä vääriin lajitteluastioihin? Olen seurannut oman talon jätehuoneen tilaa ja huomannut, että suurin osa varmaankin lajittelee jätteensä huolella, mutta osa taas nakkaa jätepussinsa minne sattuu. Esimerkiksi biojäteastiasta löytää jatkuvasti sinne kuulumatonta jätettä, juomapurkkeja muovipussissa ynnä muuta sellaista. Ehkä säännöt eivät ole tuttuja, ehkä ne eivät kiinnosta. Miten paljon haittaa tällaisesta on isommassa mittakaavassa? Meneekö ison joukon ponnistelu hukkaan lajittelussa, jos pieni joukko syystä tai toisesta panee hanttiin? Onko vaivan arvoista heitellä jätesäkit oikeaan paikkaan, jos niiden huomaa olevan väärässä astiassa?

– Masa

Kysyin asiasta Helsingin seudun ympäristöpalveluista. Asiantuntijat kertoivat, että kyllä aina kannattaa toimia oikein, vaikka joku muu ei niin tekisikään.

Paitsi periaatteen vuoksi, myös käytännön! Vaikka muutama naapurisi lajittelisi huonosti tai ei lainkaan, ei se poista muiden panosta. Jätteet saadaan kyllä kiertoon, tosin väärien materiaalien poistaminen joukosta teettää lisätyötä ja kustannuksia.

”Mitä puhtaampaa jäte on, eli mitä vähemmän väärää ainesta jäteastia sisältää, sitä parempaa raaka-ainetta saamme teollisuudelle ja sitä edullisempaa kierrättäminen on”, kertoi Tarja Methuen ympäristöpalveluiden tiedotuksesta.

Taloyhtiössä kannattaa ehkä korostaa lajittelun tarpeellisuutta tästä näkökohdasta käsin. Se, joka ei lajittele, tulee kalliiksi!

”Taloyhtiön kannattaa panostaa ennaltaehkäisyyn: koska laiskimmat heittävät jätteensä todennäköisesti lähimpään astiaan, kannattaa sekajäteastiat sijoittaa ensimmäisiksi kulkuväylällä tai jätetilassa. On myös hyvä varmistaa, että jäteastioissa on jätelajista kertovat tarrat tai kyltit ja jätekatoksessa on lajitteluohjeet tai sellaiset on jaettu kotiin. Asukkaille on myös hyvä muistuttaa, että asumiskustannuksiin voi vaikuttaa lajittelulla. Oikein lajiteltu jäte on aina kaikkein edullisin vaihtoehto.”

Mitä tulee naapureiden jälkien siivoamiseen, niin on ehdottomasti vaivan arvoista heittää muovipussi oikeaan astiaan, kun huomaa sen olevan väärässä paikassa. Kiitos jo etukäteen ponnisteluistasi!

Olen elämän siinä pisteessä, jossa suvun hautakivi tulee tiensä päähän. Kovasti on alkanut kiinnostaa, mikä on näiden käytöstä poistettujen kivien kohtalo seurakuntien hoivissa.

– Leena

Seurakuntien tavat vaihtelevat. Kun hautakivi tulee tiensä päähän, seurakunta usein kierrättää kiven. Hautakiviliikkeet eivät osallistu kierrätykseen.

Kun vuosikymmeniä sitten haudattujen vainajien haudoilla ei enää käydä, kivet varastoidaan, kivenhakkaaja käsittelee ne uusiksi, ja lopulta kivet käytetään taas samaan tarkoitukseen.

Ennen kuin kivet käsitellään uudelleen, ne usein kuvataan ja tiedot otetaan muistiin. Vainajan sukulaisia saatetaan yrittää tavoittaa jättämällä poistetun kiven tilalle viesti ja yhteystiedot.

Näin varmistetaan, että hauta on todella sellainen, että sen luona ei enää vierailla. Mikäli sukulaiset eivät ota yhteyttä, hiljaisuus tulkitaan merkiksi siitä, ettei kiveä enää tarvita.

Muistomerkkien uudelleenkäytön suhteen toimitaan kuitenkin verkkaisesti siltä varalta, että joku havahtuukin myöhemmin siihen, että hautakivi puuttuu paikoiltaan.