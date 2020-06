Politiikka

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) linjasi tällä viikolla ajatteluaan. Hän kertoi, että ”yhteiskunnan pitää rohkaista sellaisia ihmisiä, jotka ovat ahkeria, siivoavat pihansa, katsovat lastensa perään ja auttavat naapurinmummon silloin, kun lumi täyttää pihan”.

Sanoissa on jotain tuttua.

Vuonna 2003 tuore pääministeri Matti Vanhanen antoi haastattelun Helsingin Sanomille. Jutun mukaan pääministerin ajattelu ”vetoaa yli puoluerajojen niihin ihmisiin, joiden asiaa Vanhanen sanoo ajavansa: työstään pitäviin, lastensa perään katsoviin ja pihaansa siivoaviin tavallisiin suomalaisiin”.

Pihojen siivous on Vanhaselle selvästi tärkeää.

Se on tietenkin viittaus pientalojen paikkakuntiin, sellaisiin, joissa ihmisten on Vanhasen mielestä hyvä asua. Hän on tänäkin kesänä rakentanut omakotitaloa Nurmijärvellä.

Pihojen siivoaminen tuntuu symboloivan myös protestanttista etiikkaa, jossa on pidettävä oma piha siistinä ja elettävä suu säkkiä myöten. Piha ei voi olla siisti, jos siellä on lautakasa.

Herää tietysti kysymys, miksi rohkaisua kaipaavat juuri sellaiset ihmiset, jotka siivoavat pihansa. Entä ne, jotka eivät jaksa katsoa lastensa perään tai siivota pihaansa? Tai ne, joilla ei ole lapsia tai pihaa lainkaan?

Poliittinen lähihistoria myös osoittaa, että ministerin on oltava sanoissaan tarkkana: pihojen siivoamista ei parane sekoittaa puutarhan kunnossapitoon.