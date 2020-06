Huhtikuussa 1918 Adèle Lehto teloitettiin ilman oikeudenkäyntiä ja haudattiin pienelle harjulle Vierumäelle. Neljä vuotta on nyt kiistelty siitä, mitä Versowoodin sahan teollisuusalueella sijaitseville punakaartilaisten joukkohaudoille tehdään. Tänä kesänä asia ratkennee.

Oikeushammaslääkäri ja sotarikostutkija Helena Ranta ki­puaa matalan muoviaidan ylitse hiekkakentälle, joka sijaitsee päijäthämäläisellä harjulla.

Hän kävelee aidalta kentän keskelle. Pysähtyy.

Tuossa se jo näkyykin: neljällä hiekkaan hakatulla puutapilla on merkitty alue, jonka pituus on 13 metriä ja leveys kolme metriä. Se on punaisten joukkohauta, joka kaivettiin huhtikuun lopulla vuonna 1918. Kaoottisessa tilanteessa, punaisten perääntymisvaiheessa.