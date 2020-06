Helsingin Sanomat

Jari Tervo

Kävelimme Katajanokkaa ympäri huhtikuisen lauantain illansuussa. Koirapuiston kohdalla kerroin Katille: tuolla meidän koiramme sitten joskus peuhaa. Katin puhelin soi sillä sekunnilla. Kennelinpitäjä kertoi pentumme syntyneen hetki sitten.

Ukon nimi keksittiin vaivattomasti. Kolmantena yönä borderterrierimme kotiutumisen jälkeen näimme Katin kanssa molemmat unta karhusta. Suuri ja muriseva ruskeakarvainen eläin oli valloittanut kotimme. Hän määräsi arjen tahdin. Tosielämämme mesikämmen painoi vain puolitoista kiloa ennen kuin paisui nykyiseen kahteen kiloon. Hän oli yhdeksänkuonoisen pentueensa pienin.

Kannattaa aina suhteuttaa. Ukon säkäkorkeus on kaksikymmentä senttiä, minun satakahdeksankymmentä senttiä. Minua yhdeksän kertaa isommat olisivat kuusitoistametrisiä jättiläisiä. Varoisin heitä, jos päätyisin heidän huusholliinsa.

Ukko ei kyllä varo meitä. Hän kohtelee meitä tasavertaisina perheenjäseninä, vaikka ymmärtää sijaitsevansa meitä ylempänä luonnon hierarkiassa. Hän ei ole leuhka, vaan peloton ja sydämellinen. Meitä yhdistää perustava seikka: olemme kaikki eläimiä, tarkemmin nisäkkäitä. Me kuulumme kädellisiin, Ukko koiraeläimiin.

Ukko ilmaisee syvät tunteensa heti ja peittelemättä. Jos ruoka tuntuu viipyvän, henkilökunta saa palautetta. Hän on aina valmis auttamaan minua tiskikoneen tyhjentämisessä. Hän kärsivällisesti noutaa palloa, koska tietää minun pitävän monotonisista ajanvietteistä. Vastavuoroisesti hän kakkaa matolle, koska hän on nähnyt meidän heti suuresti kiinnostuvan tulosteesta.

Esittelin armeijasta lomailevalle Kallellemme Ukon velipoikana. Kalle mietiskeli, kasvatimmeko me koiraa kuin vauvaa vai oliko häntä kasvatettu aikanaan kuin koiraa. Ukko otti Kallen vastaan ilosta täpinöiden. Samankaltaista tapaa hän noudattaa pihalla ja kadulla tuntemattomia kohdatessaan. Koiranulkoiluttaja saa ansiotonta arvonnousua, kun varsinkin naiset heti huudahtavat: ”Ihana! Ei ole totta! Aivan ihana! Voi pientä.”

Ukko mullisti kuusikymppisen pariskunnan elämän. Emme voi astua askeltakaan ottamatta häntä huomioon. Tämä pitää kirjaimellisesti paikkansa. Ukko pyörii kotona koko ajan jaloissa. Mattoja pitkin hän liikkuu no­peasti ja äänettömästi. Ovet pitää aina avata varoen. Hän saattaa seisoa heti sen takana liikuttavasti silmiin katsoen: onko minut unohdettu? Ei ole. Ei todellakaan ole.

Asioita on syytä kutsua niiden oikeilla nimillä. Muuten tulee vain lässyttäneeksi. Vene on vene ja tomaatti on tomaatti ja rakkaus on rakkaus. Rakkautta me tunnemme Ukkoa kohtaan. Se on ollut tänä keväänä yhtä säväyttävää kuin aina ennenkin. Borderterrierit saattavat elää viisitoista-, jopa seitsemäntoistavuotiaiksi. Tämä rakkaus kestää elämämme loppuun, jonkun meistä.

Ranskan tiedustelupalvelun DGSE:n luopio Guillaume Debailly yrittää televisiossa värvätä ranskalaista hakkeria venäläisten palvelukseen, kun tunnen märän kirsun tökkivän nilkkaani. Pian kevyt paino laskeutuu jalalleni. Kumarrun katsomaan. Ukko on laskenut päänsä jalkaterälleni, muu Ukko lepää lattialla. Hän on nukahtanut siihen.

Arkemme on nyt täynnä luottamuksen osoituksia. Yritämme elää niitten arvoisesti. Kaunista koiranunta, pikku Ukko.