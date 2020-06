Helsingin Sanomat

Maria Manner

Kirjan välistä putosi laivalippu. Se oli 20 vuoden takaa. Määränpää oli Tukholma.

Eräällä sellaisella laivamatkalla tapasin lukioiässä ruotsalais­pojan. Myöhemmin hän aikoi matkustaa junalla halki Venäjän ja Kiinan.

Sovimme tapaavamme Intiassa, kun lukio olisi ohitse. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen lähdin matkaan. Suuntasin Intiaan pikkukylään, jossa olimme sopineet tapaavamme. Hän saapui sinne, ja jatkoimme matkaa yhdessä.

Se kaikki palasi mieleeni, kun luin äskettäin haastattelua varten uudestaan intialaisen Arundhati Royn kirjan Joutavuuksien jumala. Sen saman, jonka väliin olin tallettanut laivalipun. Kirja oli aikoinaan yksi kimmoke siihen, että tahdoin juuri Intiaan.

Tänä keväänä olen ajatellut tuota aikaa useasti. Miten avoinna maailma silloin olikaan, ja miten toisenlaiselta se näyttää tänä keväänä valmistuneille nuorille.

Rajat ovat kiinni moneen maahan. Matkustaminen on muuttunut täysin.

Nyt kun epidemian tuoma pahin shokki on ohitse, se tuntuu oudolta.

Olen vähän alle nelikymppinen, ja meille lähteminen on ollut helppoa. Rajat ovat olleet auki, ja matkustaminen on ollut aiempaa halvempaa. Sen jälkeen kun saatoin alkaa tienata kesätöillä, en muista olleeni Suomessa yhtäjaksoisesti näin pitkään. Lentäminen ei ole ikäpolvelleni luksusta, vaan tavanomaista.

Tuntuu, että ennen olimme alituiseen lähdössä jonnekin. Matkasimme junalla pitkin Eurooppaa ja liftasimme Balkanilla. Lähdimme ystävien kanssa pitkiksi viikonlopuiksi suurkaupunkeihin. Talvisin vietimme aikaa kaukana auringossa, jos vain suinkin pystyimme.

Matkustaminen on ollut monelle elämäntapa ja identiteetti. Se on ollut itsestäänselvyys.

Vanhempi kollega ei käsittänyt, miksi meistä nuoremmista oli niin poikkeuksellista, kun vuoden 2015 pakolaiskriisissä alettiin tehdä rajatarkastuksia EU:n sisärajoilla. Hän yritti sanoa, että ei ole kauan siitä, kun passit tarkastettiin aina rajoilla. Ihan hyvin silloinkin kuulemma elettiin.

Hän muistaa yhä, kuinka näki aikoinaan interraililla ensimmäistä kertaa appelsiinipuun. Se näytti hänestä silloin todella ihmeelliseltä.

Turisteja aina pilkataan. He ovat muka rahvaanomaisia ja menevät lauman mukana.

Minusta turistien pahaa tarkoittamattomassa uteliaisuudessa on jotain kaunista. Uskon yhä, että matkustaminen lisää ymmärrystä toisista paikoista ja ihmisistä. Ei aina ja automaattisesti, mutta usein edes vähän. Todellisuus näyttää paikan päällä aina vähän erilaiselta kuin kuvitteli.

Tuttu yhteiskuntatieteilijä huomautti, että on parempi mennä vieraaseen maahan turistina kuin valloittajana tai lähetyssaarnaajana.

Paremman puutteessa selailin eräänä iltana kirjahyllyn matkakirjoja. Paul Theroux kirjoittaa, että halu matkustaa näyttää kuuluvan ihmisyyteen: halu olla liikkeellä, tyydyttää uteliaisuuttaan tai kohdata pelkojaan, olla muukalainen, saada uusia tuttavuuksia, nähdä uusia paikkoja ja ottaa riski tuntemattomasta.

Luulen, että matkustamisen syy on minulle pohjimmiltaan silti muuallakin kuin kohteessa. On ihana tunne, kun pikajuna nytkähtää liikkeelle, bussi kääntyy moottoritielle tai lentokone rullaa kiitoradalle. Silloin on irrallaan entisestä, vapaa.

Tämä on etuoikeutettua puhetta, tietenkin. Lähteminen on hauskaa vain, kun se ei ole pakon sanelemaa.

Muuttaako virus matkailua pysyvästi? Sitä on pohdittu maailmalla viime aikoina.

Jo ennen pandemiaa matkailun maine oli kärsinyt. Ilmastonmuutos on tehnyt lentämisestä kyseenalaista. Monissa suosituissa kaupungeissa on osoitettu mieltä liikaturismin haittoja vastaan.

Tuntui haljulta Barcelonassa, kun hotellin vastapäiseen seinään oli liimattu turisminvastaisia iskulauseita. Tämä on kotimme, ei teemapuistonne! Turismi tappaa kaupungin!

Nyt monet massaturismista kärsineet paikat ovat yhtäkkiä tyhjinä ja talousvaikeuksissa.

Financial Times kirjoittaa, että koronakriisi saattaa ohjata meitä kohti keskitietä, vastuullisen matkailun suuntaan. Lentäminen on lähitulevaisuudessa joka tapauksessa aiempaa kalliimpaa ja hankalampaa. Matkailusta tulee harvinaisempaa ja harkitumpaa.

”Emme aio läväyttää ovia auki ja palata takaisin entiseen”, sanoi matkailijaraamattu Lonely Planetin perustaja Tony Wheeler talouslehdelle. Hän ei usko, että huolettomaan ”minne Euroopassa mentäisiin ensi viikonloppuna” -ajatteluun on paluuta.

Kenties virus muuttaa jotain muutakin. Oma sukupolveni länsimaissa ei ole kokenut sotaa tai muuta elämäntapaa järisyttävää kriisiä. Ei ennen kuin nyt. Ihminen on hyvä toistamaan virheitään, mutta kuka tietää, olisiko meidän jatkossa vähän helpompi hyväksyä muitakin muutoksia elämän suojelemisen nimissä? Ehkä pandemian jälkeen myös muut uhat, kuten ilmastonmuutos, tuntuvat aiempaa konkreettisemmilta, todellisimmilta.

Nyt Euroopassa on alettu avata rajoja matkailulle. Kaikki on silti niin epävarmaa, että matkaamisen järkevyys mietityttää. Eikä se ole sama asia, jos pitää pakoilla ihmisiä maski naamalla ja etäisyyttä toisiin mitataan mittanauhalla, kuten Portugalin rannoilla.

Lentomatkailua olin muutenkin jo yrittänyt vähentää. Tänä kesänä meidän piti mennä rantalomalle Terijoelle. Nyt sinnekään ei pääse.

Totta kai myös Suomessa on kiinnostavia paikkoja. Korjautin pyörän ja ilmoittauduin viimein autokouluun. Toisen aallon varalle.

Niin, ja se ruotsalaispoika. Pidimme jonkin aikaa yhtä Intiasta palattuamme, mutta sitten hän halusi liittyä Eurooppaa kiertävään sirkukseen. Hän tahtoi lähteä, minä sittenkin lopulta jäädä.