Kuinka Suomen verottaja suhtautuu, jos saan FBI:n vihjepalkkion?

Rakkaat ystävät! Viime aikoina palstalla on ollut puhetta lakanoiden viikkaamisesta ja siitä, että Suomessa käytössä oleva tapa on pohjoiseurooppalainen ja vaikuttaa noudattavan luterilaisuuden rajoja.

Nimimerkki Rouva H kirjoittaa:

”Myös ortodoksisessa Kreikassa taitellaan lakanat samoin kuin meillä. Ihmettelivät kovasti, että Suomessa on sama tapa. Näin siis 35 vuotta sitten.”

Tapio Värjölä puolestaan tuo esiin sen, että lakanoiden M-muotoon viikkaaminen voi olla perua pöytäliinojen viikkaamisesta:

”Ennen vanhaan talossa oli arvokas valkoinen juhlapöytäliina, joka oli viikattu ja mankeloitu M-muotoon. Syynä oli se, että liina asettui pöydälle symmetrisesti, näkyvä keskisauma keskelle pöytää ja kaksi muuta saumaa reunoille.”

Viimeksi käsittelimme myös jätteiden lajittelua kerrostaloissa.

Tuula kirjoittaa, että jäteastioissa olisi hyvä olla tarra, joka olisi näkövammaisten luettavissa tai tunnistettavissa:

”Usein on niin, että jäteastiat tyhjennyksen yhteydessä menevät roskahuoneissa eri järjestykseen kuin aiemmin. Tällöin huonommin näkevien mutta motivoituneiden jätteensä lajittelevien toiminta ei onnistu.”

Kiitos jälleen kirjeistänne!

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikos­poliisi FBI pitää yllä listaa etsityistä ja etsintäkuulutetuista rikollisista ja terroristeista. Näiden listalla olevien pidätykseen johtavista tiedoista luvataan jopa useiden miljoonien dollarien palkkio. Jos kävisi niin, että minun antamani vihjeen seurauksena FBI saisi kiinni jonkun listalla olevan, niin kuinka Suomen verottaja suhtautuisi esimerkiksi saamaani viiden miljoonan dollarin palkkioon?

– Jouko Kanerva

Suomessa asuva henkilö on verovelvollinen myös muualta saamastaan tulosta. Tulot ovat lähtökohtaisesti veronalaisia, jollei tiettyä tuloa ole erikseen säädetty verovapaaksi.

Lukupiirin veroasiantuntija osasi kertoa, että tuloverolain mukaan verovapaita ovat viranomaisen maksamat tai välittämät vihjepalkkiot tiedoista, jotka johtavat rikoksentekijän kiinni saamiseen.

Viranomaisella tarkoitetaan tässä kuitenkin Suomen viranomaista, joten kyseinen säännös ei koskisi FBI:n maksamaa vihjepalkkiota.

Kun ei ole muitakaan säännöksiä, joiden perusteella tuollainen vihjepalkkio olisi verovapaa, se on veronalaista.

Kun vihjepalkkio tulisi toisesta maasta, saattaisi myös kyseisellä valtiolla olla intressi verottaa sinua. Valtioiden välillä on solmittu vero­sopimuksia, joissa verotusoikeus jaetaan ja kaksinkertainen verotus vältetään. Koska vihjepalkkiota ei ole erikseen mainittu Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä verosopimuksessa, tulon yksinomainen verotusoikeus on asuinvaltiolla eli tässä tapauksessa Suomella.

Lopputulos siis on, että FBI:n maksama vihjepalkkio on Suomessa veronalaista ansiotuloa. Ansiotulon verotukseen vaikuttaa ansiotulojen yhteismäärä. Vero on progressiivinen, eli veroprosentti nousee tulojen kasvaessa.

Viime keväänä, kun wc-paperia hamstrattiin­ urakalla, aloin pohtia wc-paperin käyttöä ja sen historiaa sekä käytännöllisyyttä. Milloin ja miksi kyseinen hyödyke on alkanut levitä, ja miksi se koetaan niin käteväksi? Välillä ihmetyttää myös, miksi ilman takapääni pesua ei tunnu tulevan pelkällä pyyhkimisellä täysin puhdasta, vaikka paperiin ei jälkiä jääkään. Jälkeenpäin saattaa esiintyä kutinaa tai niin sanottuja vauhtiraitoja alushousuissa, ja bideen olen kokenut kokonaisuutena arvioiden itselleni paremmaksi.

– Ville, Helsinki

Kuten arvata saattaa, tämänkin hienon keksinnön alkuperä on Kiinassa, missä keisariperheellä oli käytössään parfymoitua vessapaperia jo useita satoja vuosia sitten.

Rullaksi arkit keksittiin keriä vasta 1800-luvulla Yhdysvalloissa. Aluksi vessapaperia käyttivät vain rikkaat.

Kun vessapaperi viimein rantautui Suomeen, sitä ostettiin ensin apteekista. Vähitellen se korvasi meilläkin pyyhkimiseen ulkohuusseissa käytetyt sanomalehdet.

Ennen vessapaperia pyyhkimiseen käytettiin tosiaan monenlaisia keinoja, muun muassa isoja lehtiä, heinää, riepuja, sammalta, hiekkaa tai vasenta kättä. Antiikin roomalaisten kerrotaan käyttäneen kepin päähän sidottua merisientä.

Vessapaperin käyttö ainoana pyyhintävälineenä on kulttuurisidonnaista.

Esimerkiksi useissa muslimimaissa hygieniasta huolehditaan tarkemmin ja ”takapään pesu”, kuten asian ilmaiset, hoidetaan vedellä.

Eräässä Madventuresin jaksossa Tunna toteaakin jotakuinkin seuraavaa:

”Jos kaadut naamallesi sontaan, pyyhitkö kasvosi mieluummin paperilla vai pesetkö vedellä?”

Ehkäpä tämän pohtiminen valaisee, miksi kutittaa.