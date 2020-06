Viikon lopuksi

Eleonoora Riihinen

Runsas vuosi sitten, kotimatkalla juhannus­reissulta, selasin puhelimella Face­bookia. Katse rekisteröi auto­maatiolla ohi viliseviä arkisia päivityksiä, kissavideoita ja keskikesän hehkutuksia. Sitten eteen tuli uutinen, joka keikautti todellisuuden ympäri.

Vanha ystäväni oli kuollut. Šokin jälkeen tuli itku. Itkun sekaan hiipi hätä. Meillä jäi asiat kesken. Aina ajattelin, että tulee päivä, kun ne puhutaan läpi. Ei tullut.

Olin kadottanut yhteyden yhteiseen ystäväpiiriimme. Ainoa paikka, jossa hän oli enää jotenkin minulle olemassa, oli hänen Facebook-sivunsa, hänen kuvansa, päivityksensä, jaettu suru hänen seinällään.

Sally Rooneyn romaanissa Normaaleja ihmisiä (2018, suom. Kaijamari Sivill, Otava, 2020) on pieni kohta, jossa päähenkilö Marianne on ärsyyntynyt sosiaalisen median surunvalitteluista: Mitä nämä ihmiset oikein meinaavat, Marianne mietti, kun kirjoittivat kuolleen ihmisen Facebook-seinälle? Mitä nämä viestit, nämä menetyksen julistukset muka kenellekään merkitsivät?

Ajattelin joskus jotain tällaista. Ja niin ajattelee moni muukin.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan vuonna 2018 tehdyssä tuhannen ihmisen kyselyssä vain harva halusi käyttää sosiaalista mediaa surukanavana. Vain viisi prosenttia vastaajista pitää somessa tehtyä osanottoa aitona.

Vielä kymmenen vuotta sitten sureminen sosiaalisessa mediassa oli tabu, kertoo filosofian tohtori Anna Haverinen, joka on tutkinut aihetta väitöskirjassaan. Etenkin se oli sitä nuorille aikuisille, jotka eivät kenties olleet vielä kokeneet läheisen kuolemaa. Kuulostaa tutulta.

Surun ilmaisu voi tuntua vaikealta sosiaalisessa mediassa, jota pidetään paikkana minuuden performoimiselle. Sydämestä jaettu surunvalittelu voi näyttää huomion hakemiselta, oman menetyksen korostamiselta.

Pelkään sitä myös kirjoittaessani tästä aiheesta. Loputtomasta reflek­tiosta syntyy kehä, jossa päädyn ajattelemaan itseäni. Kaupallisen huomio­talouden logiikka tahmaa surunkin.

Kuolema voi tuntua liian arvokkaalta ja intiimiltä asialta sosiaaliseen mediaan. Se on arka ja kirvelevä kohta, vaikka – ja ehkä juuri siksi että – menetys­ koskee jokaista jossain vaiheessa.

Eräs tuttuni muotoili asian kauniisti: harva kokemus on samalla niin yksinäinen ja jaettu.

Sosiaalinen media on palauttanut suremisen yhteisön piiriin ja näkyväksi. Teoksessa Kuoleman kulttuurit Suomessa (toim. Outi Hakola, Sari Kivistö, Virpi Mäkinen, 2014) kuvaillaan, miten agraari-Suomessa vainajaa surtiin koko kylän voimin ja kuolema oli muutenkin enemmän läsnä. Vainaja saatettiin pestä itse ja säilyttää kotona hautajaisiin saakka. Kaupungistuneessa kulttuurissa kuolema katosi laitoksiin.

Samalla suremisesta tuli pienen piirin asia. Avoimen suremisen tila kapeni, ja siihen liittyviä tunteita alettiin medikalisoida. Nykyään läheisen kuolemasta aiheutunut suru saatetaan diagnosoida kliiniseksi masennukseksi jo kahden viikon jälkeen.

Katriina Huttusen musertavassa esikoisromaanissa Surun istukka (S&S, 2019) hautausmaa näyttäytyy kuolemasta vieraantuneessa nyky-yhteiskunnassa ainoana paikkana, jossa on tilaa elämän jälkeiselle maailmalle. Lapsensa itsemurhalle menettäneen äidin tuskaa helpottavat surun rituaalit, päivittäiset käynnit haudalla.

Palaaminen siihen jälkeen, jonka ihminen on jättänyt itsestään verkkoon, on myös ritualistista. Haverisen tutkimuksen mukaan sen tuoma yhteisöllisyys on parantavaa. Ihmiset kokevat helpotusta muistosivusta, joka on paikkaan ja aikaan sitoutumaton tila jaetulle surulle.

Yksilökeskeinen kulttuuri on murtanut tabuja oman kokemuksen jakamisesta. Traumapuhe on lisääntynyt. Yksityisyyden hälveneminen kuoleman ympäriltä voi tuottaa myös lieveilmiöitä. Inhimillisen uteliaisuuden, tirkistelyn ja surupornon väliset rajat ovat hämärät.

Yksi julma ääri-ilmiö on surutrollaus, tahallinen häiriköinti ja naureskelu muistosivuilla. Asiasta saatiin kansainvälinen ennakkotapaus vuonna 2011, kun mies tuomittiin vankeuteen itsemurhan tehneen tytön muistosivujen häpäisemisestä Britanniassa.

Haverisen mukaan sosiaalinen media voi myös toimia kanavana surun patologisoitumiselle. Ihminen voi jäädä junnaamaan surun rituaaleihin, kivun jakamiseen ja siinä vellomiseen.

On helppo ymmärtää surun rituaaleihin ja muistoihin takertumista. Se on ainoa, mitä rakkaasta on jäljellä, se ja poissaolo, jota voi olla vaikea hyväksyä.

Läheisen sureminen on rikkinäinen keskustelu. Menetetty ei voi enää osallistua. Ei, vaikka hänen Instagraminsa on yhä olemassa, hänen viestinsä Messengerissä, profiili Facebookissa. Ne kaikki huutavat mykkyyttä ja lopullisuutta.

Miten sopivat toisiinsa ihmis­elon hetkellisyys ja digitaalinen ikuisuus?

Turun yliopiston dosentin Kaarina Kosken mukaan tulevaisuudessa on ehkä yhä tyypillisempää kuratoida omaa jälkeen jäävää muistoa. Kyse on eräänlaisesta digitaalisesta ”post-self”-ajattelusta.

Sen pohtiminen, että digitaalinen jalanjälkeni jää elämään ilman minua, tuntuu vielä liian absurdilta ja vaikealta. Mutta sitä on kuolemakin tunteen tasolla, käsittämätöntä.

Rooneyn teoksessa Marianne pohtii, miksi häntä vaivasi ihmisten surukirjoittelu somessa:

Kukaan niistä ihmisistä ei tehnyt mitään väärin. He vain surivat. Ei tietenkään ollut järkeä kirjoittaa Robin Facebook-seinälle, mutta ei missään muussakaan ollut järkeä. Jos ihmiset käyttäytyivät surussaan järjettömästi, se johtui vain siitä, että ihmiselämä on järjetön, ja sen totuuden suru paljasti.