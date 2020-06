Naisen kylkiluu

Annamari Sipilä

Kuluvan viikon paras lehtikirjoitus löytyi brittiläisen The Times -lehden mielipidepalstalta.

Lukija Essexin kreivikunnasta antoi maanantaina kipakkaa palautetta: ”Hyvä päätoimittaja, viime lauantain pääkirjoitusaukeamalla oli useita kirjoituksia, joista olen perustavanlaatuisesti eri mieltä.”

Seuraavaksi tulikin jo jyrkkä lopetus: ”Jatkakaa samaan malliin (Keep up the good work).”

Yksi yleinen itsepetoksen muoto on kuvitella tietävänsä asiat muita paremmin. Ja koska omassa ylemmyydentunteessa lilluminen tuntuu hyvältä, pitää itsepetokselle etsiä pönkitystä. Pönkitystä saa lukemalla vain sitä, mikä tuntuu omalta eli ”oikealta”: oman näkökulman mukaisesti rajattuja uutisjuttuja ja omia näkemyksiä toistavia mielipidekirjoituksia. Kun tähän lisätään vielä samanmielisesti ajattelevien kuplat sosiaalisessa mediassa, on itsepetos täydellinen. Maailma makaa juuri niin kuin itse sen näkee.

Paitsi että ei makaa. Ja sen tietää myös lukija Essexistä. Juuri siksi hän kiitteli The Timesia siitä, että sai tilaisuuden olla eri mieltä.

Maailman katsominen muusta kuin omasta näkökulmasta on kuitenkin pirun rasittavaa. Useimmiten se myös raivostuttaa. Miten ne muut voivatkin olla niin väärässä? Ovatko ne pahoja vai aivopestyjä vai yksinkertaisesti vain tyhmiä? Pistää ihan vihaksi, kun joku voi edes ajatella tuolla tavoin.

Britanniassa asuvana suomalaisena olen pakottanut itseni masokistis-pragmaattiseksi mediankuluttajaksi. Pyrin välttämään kirjoituksia, joiden ääressä voisin vain nyökytellä. Tärkeämpää on lukea sellaista, mistä on eri mieltä.

Ärsytyksenaiheiden löytäminen ei ole vaikeaa. Lehti- ja mielipidekirjo on paljon laajempi kuin Suomessa, ja kaikessa tuntuu olevan jotain vikaa. Luku-urakan jälkeen olo on kuin viiden tunnin halonhakkuun ja puolimaratonin jälkeen. Illallispöydässä en suostukaan enää keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä.

Huvitun aina, kun joku hihkaisee lukeneensa jonkin ”todella hyvän” kirjoituksen. Tekee mieli kysyä, että oliko kirjoitus hyvä siksi, että se oli hyvin kirjoitettu, vai siksi, että olit jo valmiiksi samaa mieltä sisällöstä. Jälkimmäisessä kyse on omassa ylemmyydentunteessa lillumisesta. Valitettavan usein huomaan olevani juuri itse se hihkaisija-lilluja.

Mutta miksi pitäisi rasittaa itseään seuraamalla mitään, mistä tulee vain pahalle tuulelle? Syitä on kaksi: ylevä ja raadollinen. On moraalisesti oikein, että edes yrittää ymmärtää niitä, jotka ajattelevat toisin. Ja vaikka ei jaksaisikaan olla niin jalo, kannattaa maailmankuvaa laajentaa jo itsekkäistäkin syistä. Näin politiikan käänteet kotona ja maailmalla eivät tule yllätyksinä.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että jos on arvoliberaali, pitäisi paneutua kiireesti arvokonservatiivien teksteihin ja päinvastoin. Oikealle kallistuvat perehtykööt vasemmiston ajatuksiin ja päinvastoin. EU-skeptikoille tekee hyvää tutustua federalistien aivoituksiin, nuorille vanhojen, ja aina niin edelleen ja päinvastoin.

Siteeraan poliittista spin doctoria Anginea, jonka Ortopedix-mies yritti periä keisarin lahjaa eli Asterixin kylän herruutta ja tasapainoitella kyläläisten mielipiteiden välillä: ”Aivan, Ortopedix on päättänyt, että kalapäivinä liha on pakollista ja päinvastoin.”