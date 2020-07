Torsti tietää

Terve taas, lukijat, tässä Torsti.

Viime aikoina palstalla on ollut puhetta suomalaisista kappaleista, jotka on käännetty muille kielille. Koska teiltä lukijoilta on tullut asiassa runsaasti vinkkejä – kiitos niistä –, jatketaan listaa vielä hieman.

Viimeksi mainittujen kappaleiden lisäksi viroksi on käännetty esimerkiksi Bogart Co.:n Princess (Mari-Leen: Printsess), Sielun Veljien Peltirumpu (Terminaator: Plekktrumm), Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen (Jaak Joala: Sinine ja valge), Arttu Wiskarin Suomen muotoisen pilven alla (Respekt: Jumalaga) ja Irwin Goodmanin St. Pauli ja Reeperbahn (Seelikukütid: Robert).

Toimittaja-musiikintutkija Johnny-Kai Forssell lähetti muutaman lisäyksen:

”Erittäin merkittävä on Pauli Virran albumi Dubbelliv, jossa Virta esittää kaksitoista Juice Leskisen teosta ruotsiksi käännettyinä. (– –) Klarinetisti Mr Acker Bilk levytti Olavi Virran sävellyksiä yhden albumin verran. Ruotsalainen Hootenanny Singers teki (kökön) suomalaisversion Gabrielle-teoksesta. Mutta merkittäväksi asian tekee se, että sen laulaa suomeksi tuleva Abba, Björn Ulvaeus! Puristien vakio tietokilpailukysymys.”

Mieltäni askarruttaa, voivatko tupakansavun pienhiukkaset kuljettaa mukanaan tupakoitsijan keuhkoista koronavirusta muiden harmiksi?

– Mummu

Helsingin yliopiston aerosolifysiikan professorin Kaarle Hämerin mukaan tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että pisaroiden lisäksi sairastuneen ihmisen uloshengityksessä voi olla viruksia. Viruksia voi siis päästä ilmaan esimerkiksi ihmisen puhuessa tai vaikka laulaessa. Yksittäiset virukset ovat läpimitaltaan niin pieniä, että ne kulkeutuvat ilmassa lähes kaasumolekyylien tavoin.

Tupakoitsijan uloshengityksessä on tupakansavun pienhiukkasia. Ne ovat hiukkasia, joita tupakoitsija on imenyt hengitykseensä mutta jotka eivät ole tarttuneet hengityselimistön pinnoille vaan kulkeutuvat uloshengityksessä pois elimistöstä.

Nämä uloshengityksen savuhiukkaset ovat sekoittuneet sairastuneiden hengityksessä virusten kanssa, eli ne kulkeutuvat yhdessä ja samoin tavoin. On mahdollista, että nämä myös törmäävät keskenään ja muodostavat suurempia hiukkasia. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä molempien pienen koon johdosta. Vaikka törmäys ja yhteen takertuminen tapahtuisikin, on uusi hiukkanen edelleen erittäin pieni ja sen käyttäytyminen ilmassa ja hengityselimistössä on edelleen samankaltaista kuin erillään olevilla hiukkasilla.

Tupakoitsijan uloshengittämissä savuhiukkasissa ja mahdollisissa irrallisissa viruksissa on siis kysymys kahdesta lähes riippumattomasta tapahtumasta. Ei ole erityistä syytä ajatella tupakoitsijan aiheuttavan normaalista poikkeavaa virusten levittämistä tai että savu erityisesti kuljettaisi viruksia mukanaan.

Olen pohtinut sitä, aivastaako ihminen nukkuessaan. Itse en ole ainakaan koskaan herännyt aivastukseen. Eikö nenää kutita samalla tavalla nukkuessa kuin hereillä ollessa?

– Jeo

Eräs syvästi allerginen ystäväni aloittaa jokaisen aamun raivokkaalla aivastamisella. Hän kertoo, että herätessä on ensin ohimenevän hetken epätietoinen rauha ja ”sitten räjähtää”. Hän on usein miettinyt, miksei kuitenkaan herää yöllä, vaikka allergia on näin voimakas. Tämä johtuu siitä, että se on tosiaan, kuten uumoilit, mahdotonta. Aivastaa voi vain valveilla.

Ne hermoverkon osat, jotka ovat vastuussa aivastamisesta, ovat unen aikana kytkeytyneet pois päältä. Välittäjäaine histamiinin eritys tukahtuu.

Hereillä ollessa hermoverkot lähettävät aivoille tiedon nenän kutinasta, jolloin aivot käynnistävät aivastusreaktion päästäkseen eroon sen aiheuttajasta. Se, miksi allerginen ystäväni ”räjähtää” erityisesti aamuisin, liittyy puolestaan siihen, että yön aikana makuuasennossa limakalvot turpoavat. Se tekee nenästä erityisen herkän – nukkuessa meitä pitäisi siis aivastuttaa jopa normaalia enemmän, ellei tuo refleksi olisi hetkellisesti kytkettynä pois päältä.

Pohdimme puolison kanssa, onko autiotaloon meneminen kiellettyä vai ei.

– Lainkuuliaiset seikkailijat

Kun kiinteistön omistajaa ei tunneta, ei taloon tai tontille saa mennä. Autiotalokin on jonkun omaisuutta, vaikka se olisi tyhjillään. Tästä syystä sisään saa mennä ainoastaan luvan kanssa. Lupa taas pitää saada omistajalta, ja omistajan voi selvittää maanmittauslaitoksen kautta. Luvan saaminen edellyttää kiinteistön tietojen tuntemista.

Autiotaloon menemisestä ei välttämättä rangaista, mutta huonokuntoiseen taloon meneminen saattaa olla itselle riski. Kun kyseessä on täysin hylätty rakennus, joka on ollut pitkään tyhjillään, poliisi on katsonut luvattomia vierailijoita suopeammin.

