Ruskea on uusi sininen.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini on saanut tällä viikolla kommentoida huhuja, joiden mukaan hän olisi perustamassa uutta puoluetta Veikko Vennamon Suomen Maaseudun Puolueen (SMP) hengessä. Soinin mukaan uudelle maaseutupuolueelle on ”kraatterin kokoinen aukko politiikassa” koska ”radioasemat on kasaria, ysäriä ja nostalgiaa” ja ”mökkikauppoja tehdään ennätystahtiin”.

Mutta mikä tulisi uuden SMP:n nimeksi? Kenties Uusi ja Uljaampi Suomen Maaseudun Puolue (UUSMP)? Jos kristillisdemokraatteja lähtee mukaan, kuten huhut kertovat ja Sari Essayah jyrkästi kiistää, nimi voisi olla Peruskristilliset, Maalais­kristilliset tai kenties Hengellinen Maalaisliitto.

Sinisen tulevaisuuden poliitikot voisivat luontevasti siirtyä Maaseudun tulevaisuuteen (Matu), mutta harmillisesti nimi on jo varattu lehdelle. Ehkä nostalgisen puolueen nimeksi sopisi Maaseudun menneisyys? Sinisen tulevaisuuden nimi oli aiemmin Uusi vaihtoehto. Uuden SMP:n nimi voisi olla myös kiehtova oksymoron eli retorinen ristiriita: Vanha vaihtoehto tai Perinteinen vaihtoehto.

Jos pysytään väriteemassa, maaseutua edustaisi tietenkin mullan ruskea, ja nimi voisi olla ytimekkäästi Ruskeat, mutta myös Ruskea tulevaisuus tai Ruskea vaihtoehto.