Suomen kieli

Kyllä nykynuoriso on sitten fiksua. Pitkäänhän on parjattu sitä, että nuoret käyttävät viestittelyssään englanninkielisiä lyhenteitä. Kuten OMG eli Oh My God eli Voi ei! Tai LOL eli Laughing Out Loud eli olipas hauska, nauran ääneen.

Mutta ajat ovat nyt toiset. Nuoriso on siirtynyt suomen kieleen. Nuorten keskusteluissa voi kuulla lyhenteen MP. Se tarkoittaa mielipidettä. Kun teini sanoo toiselle MP mansikkajäätelö tai MP pää­ministeri, se siis tarkoittaa, että mitä mieltä olet tästä.

Nyt voidaan siis kysyä MP MP? Ja minä vastaan: Fiksuinta tässä MP-muodissa on minun mielestäni se, että joka asiasta pitää taas olla oma mielipide ja se pitää osata kertoa. Sellaista on kunnon nuoruus.