Viikon lopuksi

Unto Hämäläinen

Kerrataan ensin viikon hyvät uutiset. Suomessa on ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen oikein suosittu hallitus. Helsingin Sanomat julkaisi viime sunnuntaina gallupin, jonka tulokset mairittelivat: seitsemän kymmenestä vastaajasta arvioi hallituksen onnistuneen hyvin.

Gallupin tekijä Kantar TNS on kartoittanut kulloisenkin hallituksen onnistumista syksystä 2011 lähtien. Nykyinen hallitus saa huomattavasti enemmän kiitosta kuin sen edeltäjät.

Hallituksen suosituin ministeri on pääministeri. Peräti kahdeksan kymmenestä vastaajasta katsoi, että Sanna Marin (sd) on pärjännyt hyvin.

Marinin ympärillä on nyt runsaasti mediahypeä: kansikuvia, haastatteluja ja veikkauksia suuresta tulevaisuudesta. Tohtori Markku Jokisipilä ennätti jo huolestua ja muistutti Rooman valtakunnan ajoilta peräisin olevasta tarinasta, jonka mukaan juhlitun sankarin korvaan oli tapana kuiskata: Muista, että olet kuolevainen.

En usko, että Sanna Marin tarvitsee kuiskaajaa. Riittää, kun hän ryhtyy kotona Kesärannassa lukemaan, miten talon edellisille haltijoille on käynyt.

Matti Vanhanen (kesk) erosi kesällä 2010 kesken toisen kautensa, ja hänen seuraajakseen valittiin Mari Kiviniemi (kesk). Vuoden 2011 vaaleissa keskustalle tuli roima vaalitappio ja lähtö oppositioon.

Jyrki Kataisesta (kok) tuli pääministeri vuonna 2011, mutta hän luopui kesken kauden ja seuraajaksi valittiin Alexander Stubb (kok) vuonna 2014. Seuraavan vuoden vaaleissa kokoomus kärsi ankaran vaalitappion ja menetti pääministerin paikan.

Juha Sipilä (kesk) nousi pääministeriksi vuonna 2015 ja jaksoi lähes kautensa loppuun. Hän erosi viisi viikkoa ennen vaaleja ja hävisi ne todella rumasti. Toinen pääministerikausi jäi haaveeksi.

Antti Rinteestä (sd) tuli pääministeri viime vuoden kesäkuussa, mutta hänet syrjäytettiin jo joulukuussa.

On hyvä muistaa, että aloittaessaan pääministerinä Vanhanen, Kiviniemi, Katainen, Stubb, Sipilä ja Rinne olivat suosittuja poliitikkoja ja heidänkin ympärillään oli monenmoista mediahypetystä. Kautensa lopulla heidän kannatuksensa oli pohjamudissa.

Alexander Stubb purkaa paitsi omat, todennäköisesti myös muiden ex-pääministerien tunnot, kun hän kirjoittaa muistelmissaan:

Hirveän harva haluaa, että Suomen pääministeri onnistuu. Se on viran vaikein asia ja paradoksaalinenkin: pääministeri johtaa maata, jossa suurin osa haluaa hänen epäonnistuvan. Painetta on aamusta iltaan. Elämässä ei ole muuta kuin pääministeriys.

Stubbin kirjoitus osoittaa ratkaisevan eron Sanna Marinin ja hänen edeltäjiensä kausien välillä. Suomessa on eletty nyt puoli vuotta sikäli poikkeuksellista aikaa, että hirveän moni on halunnut pääministerin onnistuvan.

Tunnen politiikan toimittajan työn kautta paljon ihmisiä laidasta laitaan, kokoomuslaisista kommunisteihin ja perussuomalaisista vihreisiin. En muista, että kukaan olisi – edes leikillään – toivonut Marinin tai hallituksen epäonnistuvan.

Ero aikaisempiin kriiseihin on valtava.

Olen juuri kirjoittanut pitkää tarinaa suuresta talouslamasta ja palauttanut mieleen, miten armotonta poliittista taistelua meillä käytiin 1990-luvun alussa samaan aikaan, kun maa oli luhistumaisillaan.

Pääministeri Esko Ahon (kesk) hallitusta yritettiin kaataa, myös hallituksen sisältä, melkein joka päivä.

Viime talvena perussuomalaiset vetivät eduskunnassa pois maahanmuutosta jättämänsä välikysymyksen, koska he halusivat antaa tukensa punavihreälle hallitukselle ja sen ponnisteluille koronaepidemiaa vastaan.

Sitten huonoihin uutisiin. Tällä viikolla tuuli kääntyi. Suomen politiikassa palattiin normaali­oloihin.

Hallituspuolueet nahistelevat keskenään, mitä olikaan sovittu niistä ihmeellisistä ”päätösperäisistä työpaikoista”. Ulkoministerin virkatoimia ryhdytään käsittelemään eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Keskustalle etsitään vaihteeksi uutta pelastajaa.

Kaikkein huonoimmat uutiset tulivat kuitenkin tiistaina Brysselistä. Euroopan unionin komissio ennusti, että Suomen talouskasvu jää ensi vuonna jälkeen muista euroalueen maista. Ja mikä pahinta: Suomessa kriisistä toipuminen kestää pitempään kuin muualla.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen näytti synkältä, kun hän osallistui torstaina euroryhmän valtiovarain­ministerien kokoukseen. Vanhanen tietää kokemuksesta, miten pitkä ja tuskainen taival Suomella olisi edessä, jos komission ennuste toteutuisi. Vanhanen oli pääministerinä edellisen talouskriisin alkaessa, ja kriisistä toipuminen vei melkein kymmenen vuotta.

Talousnäkymät ovat sellaisia, ettei kenenkään pidä tuntea kateutta pääministerin ja hallituksen suuresta kansansuosiosta. Pikemminkin kannattaa pitää peukkua, jotta hallitus pysyisi pystyssä ja säilyttäisi toimintakykynsä kolme seuraavaa vuotta.

Pääministerin työtä on verrattu kapellimestarin tehtävään. Vertaus ei ole huono. Monet suuret tähdet ovat syntyneet poikkeustilanteessa. Vakituinen mestari on estynyt nousemasta estradille, ja lavalle on tempaistu nuori kyky, joka on vähäisestä kokemuksestaan huolimatta loistanut.

Sanna Marin osoitti, että hän sai orkesterin soimaan. Soiton soisi jatkuvan, ja Kesärannan haltijoiden huono taika joutaisi jo murtua.