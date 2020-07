Janne Häkkinen on elokuvaaja ja valaisija. Keväällä töihin tuli tauko. Sinä aikana hän kirjoitti gradua, käveli ja vähän pyöräili vaimon kanssa. Pari viikkoa sitten hän palasi töihin ja huomasi, että monet asiat tuntuivat painavilta. Kamera ja jalustat ovat raskaita, mutta ennen se ei tuntunut missään, vaikka päivät olivat pitkiä. ”Vähän huomaamatta töiden teko on tainnut olla minulle aika tärkeä lihaskuntoa ylläpitävä juttu. Peilikuva välillä kauhistuttaa. Tuntuu, että on laihtunut sikana.”