Annamari Sipilä

Maailmassa on etu­oikeutettuja ja vielä heitäkin etu­oikeutetumpia etu­oikeutettuja, mutta kaikista etu­oikeutetuimpia ovat suomalaiset.

Missä muualla olisi varaa ja tai edes aikaa pohtia sitä, miksi korona­karanteeniin kesä­lomansa aikana joutuva työn­tekijä ei saa automaattisesti siirtää lomaansa? Korjaan: pohtia toki voi, niin kuin tässä STT:n suomukset pudottavassa jutussa (Savon Sanomat 17.7.). Mutta missä muualla työntekijän päähän edes pälkähtäisi, että mahdollinen koronakaranteeni pitää saada viettää työnantajan piikkiin?

Koronapandemian taloudellisten ja sosiaalisten seuraamusten koko kauheus on vielä edessä. Britanniassa pelätään pahinta lamaa sataan vuoteen – pessimistien mukaan jopa kolmeen sataan vuoteen. Syksyllä Euroopassa ja Suomessakin voi olla edessä konkurssiaalto ja massatyöttömyys. Kun siihen lisää valtioiden velkaantumisen, ollaan pelottavan tulevaisuuden edessä.

Yksi pandemian vähemmän ilmeisistä opetuksista on se, että yksilön pitää ottaa vastuu itsestään ja samalla muista. Mitä etuoikeutetumpi on, sitä suurempi on vastuun omavastuu.

Pandemian tässä vaiheessa on seurattu lähinnä valtioiden toimia. Suomenkin hallitus on toiminut: ehkäissyt, rajoittanut, elvyttänyt, turvannut, varoittanut ja tiedottanut. Mutta edes maailman tehokkain ja hyvää tarkoittavin valtiovalta ei pysty pelastamaan kansaa, jos yksilöiltä puuttuu halu oma-aloitteiseen vastuunottoon.

Mitä yksilön vastuunkanto käytännössä tarkoittaa?

Etuoikeutettu vastuunkantaja ei odota, että häntä käskytetään. Hän ajattelee omilla aivoilla. Hän noudattaa varotoimia, vaikka ne eivät olisi pakollisia. Hän ei ota turhia riskejä, jotta ei rasittaisi kriisissä olevaa yhteiskuntaa. Hän on valmis joustamaan, eikä pidä mustasukkaisesti ja kouristuksenomaisesti kiinni omasta edustaan. Hän ei kuvittele, että juuri hänen lomansa tai matkansa tai tapaamisensa tai ylipäätänsä mitkään suunnitelmansa olisivat välttämättömiä.

Ennen kaikkea hän tajuaa, että lähitulevaisuudessa etuoikeutuksen mittakaava muuttuu. Kohta saa olla kiitollinen, jos ylipäätänsä on työpaikka ja kesäloma. Maailmasta löytyy monenlaista vääryyttä ja alistettua, mutta listan kärkipäähän ei mahdu suomalainen työntekijä, joka joutuu kotiinsa koronakaranteeniin palkallisen kesälomansa aikana. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että työntekijöiden pitäisi alkaa madella työantajiensa edessä. Yhtä lailla pandemiaponnisteluihin pitää venyä yritysten johdossa ja omistajien keskuudessa.

Etuoikeutettujen suomalaisten (eli väestön valtaosan) pitää ottaa entistä suurempi vastuu omasta hyvinvoinnistaan, jotta julkiset varat riittäisivät jatkossakin syrjäytyneiden, sairaiden ja vanhusten auttamiseen. Mikä estää? Mentaliteetti. Vastuunkantaja tuntee ylpeyttä omista ponnisteluistaan. Hän on subjekti, ei objekti. Hän ei kyynärpöi itseään etujakotiskin eturiviin, vaan antaa etusijan niille, joilla on oikea hätä.

Muinaiset kreikkalaiset sanoivat, että jumalat auttavat heitä, jotka auttavat itseään. Huomauttaisin antiikin väelle, että jumalat auttavat heitä, jotka auttavat itseään, jotta pohjoismainen hyvinvointivaltio menestyisi ja pitkään eläisi.