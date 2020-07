Torsti tietää

Hei jälleen, hyvät lukijat, tässä Torsti.

Viimeksi palstalla pohdittiin, saako autiotaloihin mennä vai ei. Anne kirjoittaa:

”Olen etätöitä tehdessäni ihmetellyt ihmisten kulkua taloyhtiömme pihalla. Yksi oikaisee ties mistä pihan poikki, kun ei viitsi kulkea tietä pitkin, toinen taas ulkoiluttaa koiraansa nurmikolla. Kukaan tuskin käyskentelisi omakotitalon tontilla.”

Lähetitte kirjeitä myös autojen pintakovuuteen liittyen. Hannu Krohn kirjoittaa:

”Auton jousituksen toimintaan vaikuttavat jousien ominaisuudet, iskunvaimentimien jäykkyys, renkaiden jousto sekä monet pyöräntuennan yksityiskohdat. Kova jousitus on hyvä muun muassa kilpa-autoissa, mutta epämukava arkikäytössä. Pintakova jousitus tuntuu kovalta, mutta sen joustoliikkeet kasvavat suuremmilla nopeuksilla ja suuremmissa epätasaisuuksissa. Jouston kasvu voi olla kuitenkin toisinaan hallitsematonta.”

Sitten uusien kysymysten pariin!

Periytyvätkö ääni ja ääniala? Kun nuorena vielä asuin kotona ja puhelimeen vastasi milloin äitini, milloin minä, soittajat saattoivat todeta, että äänemme kuulostivat samalta. Lienevätkö vain puhelinyhteydet siihen aikaan heikommat...

– Äänekäs

Äänen ja sen sävyn tuottamiseen vaikuttaa niin iso joukko elimiä ja kehonosia, että myös äänen periytyminen on monimutkainen prosessi. On hankalaa erottaa, missä määrin puheäänen yhtäläisyydet perheessä johtuvat geeneistä ja missä määrin ympäristöstä, siis mikä on perittyä ja mikä opittua. Ääneen vaikuttavat sukupuoli, ikä, tunnetilat ja äidinkieli. Osa tutkijoista on viime vuosina kiinnostunut tarkastelemaan juuri kielen vaikutusta ääneen.

Kati Järvinen on selvittänyt väitöskirjassaan, että puhujien ääni ja äänenkäyttö muuttuvat puhuttaessa vierasta kieltä. Kun suomalaiset puhuivat esimerkiksi englantia, äänen perustaajuus nousi. Myös äänen kuormittuminen lisääntyi vieraalla kielellä puhuttaessa. Vaikuttaa siltä, että ympäristötekijöillä on äänen muotoutumisessa suurempi rooli kuin perimällä.

Katsoin keväällä Ruotsin yleisradion ja Ylen ansiokasta lähetystä hirvien tuhansia vuosia vanhasta tavasta vaeltaa kesälaitumille Ångerman-joen yli. Mieleen tuli, vaeltavatko hirvet Suomessa vastaavasti?

– Helge

Kyllä hirvet vaeltavat Suomessakin kesä- ja talvilaidunten välillä. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Ari Nikula tosin kertoo, että tyypilliset vaellusmatkat ovat olleet meillä radiopantaseurannoissa lyhyempiä kuin Ruotsissa, 15 kilometristä muutamaan kymmeneen kilometriin.

Pohjoisessa vaellukset ovat hieman pidempiä kuin etelässä. Etelä-Suomessa osa hirvipopulaatiosta on paikallista eli populaatio ei vaella. Sama on Ruotsissa.

Nikulan mukaan Länsi-Suomessa vaellus tapahtuu useimmiten rannikolta sisämaahan talveksi. Muualla liike on useimmiten keväällä välillä kaakko-lounas ja syksyllä vastaavasti välillä luode-koillinen. Ruotsissa hirvet vaeltavat enimmäkseen kesäksi tunturiin ja talveksi rannikolle. Suomessa suunta on päinvastainen, mihin voi vaikuttaa erilainen topografia ja sitä myöten kasvillisuus.

Muitakin suuntia esiintyy molemmissa maissa yksilöstä riippuen. Jotkut yksilöt voivat vaeltaa satojakin kilometrejä elinaluetta etsiessään. Vaeltaminen liittyy todennäköisesti tuoreen ruoan perässä kulkemiseen.

Valion sivuilla kerrotaan maustetun jogurtin saapuneen Suomeen Valion tuotantojohtajan mukana Amerikasta. Maustamattoman jogurtin valmistamista kuitenkin mainitaan kokeiltaneen jo 1930-luvulla, huonolla menestyksellä. Mistä jogurtti, jota oli Euroopassa jo kauan nautittu, saapui Suomeen?

– Hapatenaama

Ruokakulttuurin vaikutteet kiertävät maailmaa laajasti, joten on hyvinkin mahdollista, että idea maustettuihin jogurtteihin saatiin juuri Yhdysvalloista.

Suomessa hapatettuja maitotuotteita on ollut piimän ja viilin muodossa, mutta jogurtti ei ilmeisesti ole kuulunut kotitalouksien perusvalikoimaan kuin vasta ostotuotteena. Maustamattoman jogurtin juuret ovat Suomesta itään, mutta tarkkaa tuloreittiä on vaikea määritellä.

Jogurtin juuret mielletään joissain lähteissä Mesopotamiaan 5 000 vuoden taakse, toiset taas nimeävät sen kodiksi Intian tai Turkin.

Yleistäen voisi sanoa, että jogurttia on valmistettu Balkanilla, Lähi-idässä sekä Keski- ja Etelä-Aasiassa. Keski-Aasian nomadit eli paimentolaiset valmistivat karjansa maidosta kumissia eli mietoa alkoholijuomaa sekä jogurttia. Ottomaanien valtakunnasta länteen vaeltaneet ihmiset saattoivat esitellä jogurtin keskieurooppalaisille. Jogurttia kutsutaan samalla nimellä useissa eri maissa, ja sanan etymologia pohjaa turkin kieleen.