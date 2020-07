Kaksi viikkoa sitten kirjoitin sunnuntai­sivuille, kuinka homo economicus toimisi Suomen opiskelija­valinta­järjestelmässä. Tämä ihmistyyppi tekee päätöksensä tunnekylmästi, taloudellista hyötyä tavoitellen.

Tänä vuonna tuli käyttöön täydessä mitassaan valintauudistus, jossa yli puolet opiskelupaikoista jaetaan suoraan ylioppilastodistuksen pohjalta. Jos ei ole tutkintoa tai syksyn 2014 jälkeen aloitettuja korkeakouluopintoja, pääsee ensikertalaiskiintiöön.

Pääsykokeiden rooli on paljon aiempaa vähäisempi.

Tämä tarjosi kaltaiselleni hyvin ylioppilaskirjoituksissa pärjänneelle 29-vuotiaalle drop outille mahdollisuuksia. Opiskelijaterveydenhuolto ja -alennukset. Lähes ilmaista rahaa!

Pari klikkausta lomakkeisiin, ja sain ensikertalaiskiintiössä paikan Helsingin yliopiston taloustieteen oppiaineeseen. Erityisiä opiskelusuunnitelmia minulla ei ollut.

Taloustieteen professorit Markus Jäntti ja Hannu Vartiainen toivottivat fuksipojun tervetulleeksi kuvailemalla kirjoitustani vandalismiksi ja sabotaasiksi. Kuin tekisi turhan palohälytyksen tai tekeytyisi sairaaksi testatakseen tehohoitoa, professorit vertasivat.

Moni muu paheksui sitä, että vein jonkun toisen paikan. Vaikka paikka oli minun de facto ja de jure. Olin hakenut ja saanut paikan valintakriteerien mukaisesti.

Ilostuttavampaa oli palaute, jossa ohjattiin luennoille. Opiskelu olisi sivistävää ja hyödyllistä, sanottiin. Typeryshän minä olen, kun annan paikkani pois, kuten jutussa kerroin.

Monella on mielipide opiskelijavalinnoista. Minullakin on joitakin. Mutta jos jokin on vielä mielipiteitä parempaa, niin niiden esittämisestä pidättäytyminen. Suosittelen vilpittömästi lähestymistapaa kaikille, varsinkin jos on kyse monisyisestä asiasta.

En osaa sanoa, onko todistusvalintajärjestelmä parempi kuin pääsykoejärjestelmä. Jos yliopistosta on tarkoitus tehdä työelämään valmistava tutkintotehdas, kannattanen todistuksiin perustuvaa valintaa. Jos ei, pääsykokeisiin. Tärkeintä on, että järjestelmä tukee mahdollisimman hyvin tavoitteita. Riidellään tavoitteista sitten.

En ole varma, onko drop outien pääsy ensikertalaiskiintiöön porsaanreikä vai ominaisuus. Eduskunnan oikeusasiamies on linjannut, ettei hakijoita saa jakaa eri ryhmiin ylioppilastutkinnon suoritusajankohdan mukaan. Ehkä nykyinen järjestelmä on paras mahdollinen.

Enkä sitäkään tiedä, kannattaako systeemin vioista tai ominaisuuksista syyttää yksilöä. Vastaavaa laillista optimointia on tehdä vaikkapa veroilmoitus oikein perusteellisesti.

Siitä olen varma, etten halua elää yksilöiden altruismin varassa toimivassa valtiossa. Ihminen ajaa omia etujaan, ja järjestelmän pitää häntä tässä rajoittaa.

Hyötymisestä kannattaa vaieta, sen saamastani palautteesta opin. Omasta omaneduntavoittelusta ei pidä puhua, olivat pyrkimykset kuinka vilpittömiä tahansa.

Lopulta: Ehkä minusta ei ole homo economicukseksikaan. Moni näet huomautti, että saatu opiskelupaikka, tuo arvokas hyödyke, olisi kannattanut myydä ensimmäisellä varasijalla olleelle. Sitä en ollut tajunnut edes ajatella, surkeaa!

Todistuksiin perustuvan valinnan yleinen kritiikki kuuluu, että se pakottaa nuoret tekemään suuria valintoja yhä aiemmin. Se ei ole kovin hyvä argumentti. Ovia on vaikea sulkea.

Myös pitkän matematiikan arvosanan tärkeyttä on liioiteltu. Sen merkitys ei ole juuri muuttunut vanhaan hakujärjestelmään nähden. Lukiossa runsas kymmenen vuotta sitten päädyin todistuspistetaktikkona kirjoittamaan lyhyen matematiikan, vaikka olin lukenut pitkän.

Edelleen vaikkapa kauppakorkeaan pyrkiessä keskipitkän ruotsin laudatur on arvokkaampi kuin pitkän matematiikan magna cum laude.

Taktikointi on siis varsin helppoa: kannattaa lukea niitä aineita, joista on kiinnostunut ja kirjoittaa ne mahdollisimman hyvin. Silloin on vaikea mennä vikaan.

Kaksi päivää sen jälkeen kun olin ilmoittanut, etten ota vastaan saamaani taloustieteen opiskelupaikkaa, sain Facebook-viestin 19-vuotiaalta Annalta.

Anna kertoi, että oli saanut aamulla sähköpostia: Opiskelupaikka vastaanotettavissa Opintopolussa. Illalla hän oli vielä ollut ensimmäisellä varasijalla.

Taloustiede oli hänen ykköskohteensa. Se on kiehtonut häntä siinä määrin, että joululahjoiksikin oli pitänyt pyytää Sixten Korkmanin kirjoja.

Täpärälle kuitenkin meni, sillä opinto-ohjaajat eivät ohjanneet taktikoimaan. ”Lukion alussa sanottiin, ettei yliopistoon pääse ilman pitkää matematiikkaa. Mun olisi kannattanut kirjoittaa lyhyt matikka. Siitä olisin saanut enemmän pisteitä.”

Anna on kuitenkin tyytyväinen tajuttuaan, että yhteiskuntaopin lisäksi kirjoittaa myös historian. Ensimmäisestä saa kehnosti valintapisteitä. Historiasta hän kävi vain lukion pakolliset kurssit, mutta sai laudaturin.

”Olen tehnyt lukion aikana paljon töitä, että olen voinut matkailla. Ajattelen, että ällä tuli niillä omilla tiedoilla ja avaralla maailmankuvalla.”

Nyt opiskelupaikasta on jo viestitetty sukulaisille: pian opiskellaan lähellä eduskuntataloa ja samassa koulussa kuin Jorma Ollila aikoinaan!

Se, että sisäänpääsyyn liittyi tällainen lehtijuttu, on Annan mukaan vain hauskaa.

Tietenkin taloustieteen fuksi tarvitsee Adam Smithin Kansojen varallisuus -t-paidan. Annalle on siis lahjoitettava sellainen. Onnea paikasta!

”Eihän! Mä mietin, että pitää varmaan itse tilata sellainen, että näyttää motivoituneelta.”

Myös muille fukseille haluan toivottaa onnea paikasta ja iloa alkaviin opintoihin mutta erityisesti kaikkeen siihen, mistä ei palkita opintopistein. Muistakaa näyttää motivoituneilta!