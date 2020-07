Usko Siskoa

Rakkaat ystävät! Viimeksi keskustelimme palstalla muinaisista, jättimäisistä eläimistä.

Kaisa Buisthaluaa oikaista väärinkäsityksen:

”Quetzalcoatl on myyttinen taruolento, mesoamerikkalainen jumalolento, ei muinoin elänyt valtava lentolisko.”

Suomeksi tämä taruolento tunnetaan nimellä sulkakäärme. Sen mukaan on nimetty myös Quetzalcoatlus, muinainen liitukauden lentolisko.

Ja vielä vessapaperista. Anu Hämäläinen kirjoittaa:

”Sanomalehden ja nykyisen wc-paperin välimaastoon kuului aikoinaan vaaleanruskeat vessapaperiarkit, joita myytiin pieninä pinkkoina. Paperin toinen puoli oli sileä kuin leivinpaperi, toinen puoli oli karhea. Paperia valmistettiin Imatralla ja tuotekehittelijän mukaan paikalliset kutsuivat vessapaperia Simon sileeksi.”

Kiitos jälleen kirjeistänne!

Säätietojen yhteydessä kerrotaan usein auringonnousu- ja -laskuajat. Niissä saattaa olla lisäksi ajat ”porvarilliselle hämärälle”. Käsitteelle on tarkka tieteellinen määrittely: auringon yläreuna on juuri noussut tai painunut horisontin alle ja keskipiste on korkeintaan kuusi astetta horisontin alapuolella. Mikä siitä hämärästä tekee porvarillisen?

– Reijo Pukonen

Kysyin asiasta lukupiirini tähtitietäjältä. Hämärän lajit on nimetty sen mukaan, mille ammattiryhmille ne ovat otollista työskentelyaikaa. Nauttisen, eli merenkulkijan hämärän aikaan merellä erottuu tähtiä ja horisontti, joten suunnistaminen onnistuu. Tähtitieteellisen hämärän aikana himmeimmätkin tähdet tulevat näkyviin ja tieteellisten havaintojen tekeminen on mahdollista.

Porvarillisen hämärän nimi juontunee siis siitä, että kun sää on selkeä, sen aikana ulkona näkee vielä luonnonvalossa lukea ja ährätä muiden porvarillisten asioiden parissa. Kun aurinko on yli 6 astetta taivaanrannan alapuolella, hämärä alkaa olla niin syvä, että porvarit sulkeutuvat koteihinsa keinovalon alle ja kadut muuttuvat hämärämiesten valtakunnaksi.

Ursan mukaan suomenkielessä tunnetaan myös nimitys yhteiskunnallinen hämärä. Nimitys juontuu jo keskiajalta, joten porvarilla ei hämärän yhteydessä viitata kokoomuslaisiin, vaan keskiajan porvarissäätyyn: käsityöläisiin, kauppiaisiin, ja muihin varsinaisiin, alkuperäisiin porvareihin.

Onko mahdollista, että nuorena annettu mielialalääkitys saattaa aiheuttaa Alzheimerin taudin puhkeamisen jo keski-ikäisenä? Vaikuttavatko useat leikkausnukutukset samalla tavalla?

– Alzia suvussa

Luulen, että huolesi asiasta on paljon suurempi kuin lääkkeiden ja nukutuksen haittoihin viittaava näyttö. Kysäisin asiaa kolmelta tutkijalta, jotka olivat yksimielisiä siitä, että lyhyillä leikkausnukutuksilla ei teoriassa edes ehtisi saada aikaiseksi pysyvää haittaa. Lisäksi työikäisillä puhkeavat muistisairaudet ovat todella harvinaisia. Niiden taustalta löytyy yleensä sen verran vahva perinnöllinen alttius, että lääkityksellä tuskin on suurta vaikutusta asiaan.

Sairaan sukulaisen hoivaamiseen sekoittuu usein huoli omista geeneistä. Lukupiirini jäsenistä suurin osa on kuullut sukunsa olevan joko poikkeuksellisen ”syöpäistä”, altista skitsofrenialle tai täynnä muistisairaita. Erään suvun kohdalle olivat osuneet kaikki kolme murhetta!

Tutkijoiden mukaan näitä juttuja ei kannata ottaa liian vakavasti, sillä tautien periytyvyyttä yleensä liioitellaan. Esimerkiksi Alzheimerin taudin kaikki muodot eivät suinkaan ole perinnöllisiä, eikä perinnöllinenkään muoto tarkoita automaattista sairastumista. Suurempi vaikutus on elintavoilla – ja tietenkin puhtaalla sattumalla.

Naapurin kanssa olemme panneet merkille, että lähes kaikki julkkiskokit ovat koristelleet ihoaan, jotkut rystysiään myöten. Miksi juuri tämä ammattikunta tuntuu olevan niin ihastunut tatuointeihin?

– Venla naapurista

Ovatko tatuoinnit yleistyneet kokeilla, vai ihan yleisesti kaikkien kansalaisten keskuudessa?

Kokki työskentelee – nenän ja suun ohella – käsillään, joten huomio kiinnittyy herkästi työvälineisiin, joita kuvat usein koristavat.

Kysyin asiaa lukupiirin kokilta, jonka mukaan kysymys esitetään hänelle yllättävän usein. Väite kokkien ihastuksesta tatuointeihin ei pidä paikkaansa, vaan perustuu muutamiin julkkiskokkeihin televisiossa – nimiä ei mainita, mutta mieleen tulee Tomi Björck. Ravintoloiden keittiöissä harvalla kokilla on tatuointeja. Lukupiirin kokki haastoi googlaamaan Henri Alénin ja laskemaan montako tatuointia hänellä on!

