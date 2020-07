Kuka on Ghislaine?

Brittiläisen seurapiirijulkimon jäljitys toi mystisiä julisteita myös Helsingin Kallioon. Läntisen maailman langennut eliitti odottaa kauhulla seurauksia.

”KADONNUT”.

Hälyttävän punaisten raamien keskellä hymyilee keski-ikäinen nainen paljastaen suoran kiiltävän hammasrivin. Hänellä on lyhyt tumma tukka, näyttävät korvikset ja korkea kaulus. ”Nimi: Ghislaine Maxwell. Syntynyt: 1961. Kansallisuus Iso-Britannia / USA (Israel).”

Tällaisia julisteita ilmestyi kesäkuun puolenvälin tienoilla ympäri Helsingin Kalliota. Ne kiinnittivät ohikulkevien ihmisten huomion työmaa-aitauksissa, tolpissa, baarien ilmoitustauluilla ja sähkönjakokaapeissa.

”Jos olet tavannut hänet tai tiedät hänen viimeaikaisista olinpaikoistaan – ota viipymättä asiasta yhteyttä Yhdysvaltain tiedustelupalveluun. FBI ei näet jostain syystä kykene häntä omin voimin paikallistamaan”, teksti julisteen alalaidassa jatkuu.

Kallion Torkkelinmäen kupeessa, kerrostalon kellarissa on julisteiden tekijä, kuvataiteilija Samuli Suonperä, 44. Hän sanoo tekevänsä kantaaottavaa maalaustaidetta, johon sekoittuu tyylejä pop- ja katutaiteesta.

Hän istuu alas studiossaan ja alkaa selittää ideaa julisteiden takana:

”Tavoitteena oli herättää tee-se-itse-henkisen kansalaisaktivismin keinoin ihmisten tietoisuus asiasta. En tietenkään odottanut, että Ghislaine Maxwell löytyisi Torkkelinmäeltä ottamasta aurinkoa”, hän sanoo ja nauraa.

Suonperä on viettänyt aikaa New Yorkissa ja Euroopan kaupungeissa ja innoittunut niiden katujulistetaiteesta.

Kuvataiteilija Samuli Suonperä

Kuka on Ghislaine Maxwell? Monimiljonääri Jeffrey Epsteinin tapausta seuranneet tietänevät, kenestä puhutaan. Maxwell oli ­Epsteinin entinen naisystävä ja on epäiltynä osallisuudesta tämän pyörittämään hyväksikäyttöringin toimintaan, jossa uhreina oli tiettävästi kymmeniä alaikäisiä tyttöjä.

Jos Ghislaine Maxwellin nimen laittaa Googlen kuvahakuun, löytää hänet poseeraamasta muun muassa Donald ja Melania Trumpin, Elon Muskin, Naomi Campbellin ja prinssi Andrew’n kanssa.

Maxwellia luonnehditaan usein sanaparilla British socialite. Suomennos voisi olla ”brittiläinen seurapiirijulkimo”, mutta se ei aivan tavoita merkitystä, koska Suomen kaltaisessa nuoressa tasavallassa ei ole vanhojen aristokratioiden eliittiä, niitä seurapiirejä, joihin synnytään tai päästään tuntemalla oikeat henkilöt.

Kiinteistömoguli Donald Trump ja hänen tuleva puolisonsa Melania Knauss Jeffrey Epsteinin ja Ghislaine Maxwellin kanssa yhdessä Mar-a-Lagossa vuonna 2000.

Ghislaine Maxwell ja supermalli Naomi Campbell (oik.) kuvattuna Campbellin järjestämissä juhlissa New Yorkissa 2002.

He ovat vauraita kosmopoliitteja ja erittäin etuoikeutettuja. Ghislaine Maxwell on syntynyt Ranskassa ja hänellä on myös Yhdysvaltojen ja Britannian kansalaisuudet.

Miksi Suonperän julisteessa lukee sitten suluissa ”Israel”? Se liittyy spekulaatioihin, joihin Maxwell on liitetty yhdessä Jeffrey Epsteinin kanssa.

Taustalla on ahdistavat tositapahtumat: kymmeniä, ellei satoja seksuaalisesti hyväksikäytettyjä tyttöjä, jotka eivät pitkään aikaan saaneet mistään oikeutta.

Seurauksena oli oikeudenkäynti, jota ennen syytetty Jeffrey Epstein kuoli tutkintavankeudessa.

Julkisuudessa, uutisissa ja sosiaalisessa mediassa velloi tietoja, huhuja ja epäilyjä, josta on muodostunut valtava tarinoiden vyyhti. Samuli Suonperä kutsuu sitä tosirikosjännäriksi. Se tapahtuu tässä ja nyt.

On kulunut puolitoista kuukautta siitä, kun taiteilija kiinnitti julisteet Kallioon, eikä Ghislaine Maxwell enää ole kadoksissa. Suonperän etsintöjen ansiota hänen löytymisensä ei sentään ole.

Kello 8.30 torstaiaamuna 2. heinäkuuta 20 aseistettua Yhdysvaltojen liittovaltion agenttia seisoi Maxwellin New Hampshiressä sijaitsevan talon oven takana.

Maxwellin piilopirttinä toimi noin 400 neliön massiivipuinen neljän makuuhuoneen huvila, joka sijaitsee korkeiden mäntyjen muodostamassa suojaisessa taskussa vuoristoseudulla noin 1 600 asukkaan Bradfordin kylässä. Maxwell osti Tucked away -nimisen talon sekä siihen kuuluvan yli 64 hehtaarin tontin erään kiinteistöyrityksen nimissä viime vuoden joulukuussa ja maksoi siitä yli miljoona dollaria käteisellä.

FBI löysi Ghislaine Maxwellin syrjäisestä huvilasta New Hampshirestä. Maxwell oli ostanut sen vuoden 2019 lopussa anonyymisti.

FBI-agentit koputtivat oveen ja ilmoittivat itsestään, mutta kukaan ei tullut avaamaan. He katsoivat ikkunasta ja näkivät Ghislaine Maxwellin pyjamassa. Hän ei ollut tulossa avaamaan vaan pakeni nopeasti sisemmälle taloon yhteen sen huoneista ja paiskasi oven perässään kiinni. Agentit murtautuivat sisään ja pidättivät Maxwellin. Vuoden mittainen pakoilu oli päättynyt.

Kotietsinnöissä talosta löytyi muun muassa matkapuhelin, joka oli kääritty foliopaperiin. Kyseessä oli virkavallan tulkinnan mukaan harhainen yritys vältellä paikannetuksi tulemista.

Nyt entinen seurapiirikuningatar on korkean turvallisuusluokituksen pidätyskeskuksessa Brooklynissa New Yorkissa. Eteläisen New Yorkin alueen liittovaltion syyttäjät syyttävät häntä kuudesta rikoksesta.

Syytteen mukaan Maxwell auttoi Jeffrey Epsteiniä houkuttelemaan alaikäisiä tyttöjä hyväksikäytön uhreiksi. Häntä syytetään myös osallistumisesta seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksirikokset ovat tapahtuneet väitetysti vuosina 1994–1997. Lisäksi häntä syytetään väärän valan antamisesta. Maxwellia, 58, uhkaa 35 vuoden vankeustuomio. Hän on kiistänyt kaikki syytteet.

Tuomari ei hyväksynyt Ghislaine Maxwellin asianajajien pyyntöä päästää tätä odottamaan oikeudenkäyntiä kotiarestissa viiden miljoonan dollarin takuita vastaan. Tuomari yhtyi syyttäjien näkemykseen, jonka mukaan Maxwellin pakoriski on liian suuri. Syyttäjien mukaan hänellä on käytössään mittava varallisuus sekä sosiaalisia verkostoja ympäri maailmaa.

Maxwellin jetset-elämän mukavuudet ovat siis vaihtuneet kolkkoon vankilakompleksiin ja kalliit designluomukset paperisiin vaatteisiin. Hän nukkuu ilman petivaatteita, ettei häntä löydettäisi samassa tilassa kuin Epsteinia.

Epstein löydettiin kuolleena vankisellistään varhain aamulla 10. elokuuta 2019. Hän oli kuristunut kerrossänkyyn sidottuun lakanakaistaleeseen.

Ghislaine Maxwell istuu tutkintavankeudessa pidätyskeskuksessa Brooklynissa New Yorkissa

Epsteinin kuolema ei ollut ensimmäinen kerta, kun Ghislaine Maxwellin läheinen rikas ja vaikutusvaltainen mies kuoli hämärissä olosuhteissa.

Lähes 30 vuotta sitten hänen isänsä, tšekkiläissyntyinen ja Britanniaan asettunut mediamoguli Robert Maxwell, 68, löydettiin hukkuneena merestä Kanariansaarilta. Epäillään, että Maxwell oli vahingossa pudonnut 15 miljoonan punnan (noin 16,5 miljoonan euron) luksusjahdiltaan Lady Ghislainelta.

On kuitenkin myös spekulaatioita itsemurhasta tai jopa murhasta. Robert Maxwellin taustalta paljastui nimittäin vakavia talousrikoksia. Hän oli muun muassa sijoittanut työntekijöidensä eläkkeitä yrittäessään pelastaa mediaimperiumiaan konkurssin partaalta.

On arveltu, että Robert Maxwell työskenteli Britannian tiedustelupalvelulle (MI6). Hänet on yhdistetty myös Israelin tiedustelupalvelu Mossadiin sekä Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB:hen.

Robert Maxwell haudattiin Jerusalemin Öljymäelle. Hänen hautajaisissaan oli läsnä Mossadin agentteja sekä Israelin silloinen pääministeri Jitzhak Shamir, joka sanoi muistopuheessaan: ”Hän on tehnyt Israelin hyväksi enemmän kuin voidaan tänä päivänä kertoa.”

Ghislaine Maxwell äitinsä Elisabeth Maxwellin kanssa Israelissa kuvattuna vuonna 1991, vain päiviä sen jälkeen kuin perheen isä Robert Maxwell (kehystetyssä kuvassa) löytyi kuolleena.

Epstein-Maxwell-tarinan tulikuumassa ytimessä poreilee juuri nyt kysymys siitä, mitä pariskunnan vaikutusvaltaisen lähipiirin mahdollisesta osallisuudesta rikoksiin voi vielä paljastua. Tutiseeko moni rikas ja vallakas tällä hetkellä peläten, mitä Ghislaine Maxwell vankilaoloissa puhuu?

Jeffrey Epstein sai ”sweetheart dealiksi” kutsutun syytesuojasopimuksen aiemman seksirikostuomionsa yhteydessä Miamissa vuonna 2008.

Liikemies Jeffrey Epsteinin pidätyskuva.

Epstein tunnusti tuolloin syyllistyneensä prostituutio­rikoksiin ja sai 13 kuukautta vankeutta, jonka aikana hän sai kuitenkin poistua vankilasta kuutena päivänä viikossa. Sopimus myös takasi hänelle ja ”muille mahdollisille rikoskumppaneille” suojan kaikkia muita mahdollisia syytteitä vastaan.

Nyt pohditaan, voiko syytesuojasopimus vaikuttaa Ghislaine Maxwellin syyttämiseen vai toteaako tuomari Alison Nathan sopimuksen lainvastaiseksi tai muuten rauenneeksi Epsteinin kuoltua.

Yksi omituinen juonikuvio on huhu räjähdysherkkää materiaalia sisältävän muistitikun olemassaolosta.

On spekuloitu, että Jeffrey Epsteinilla olisi ollut hallussaan raskauttava valttikortti: videomateriaalia korkean statuksen henkilöistä käyttämässä huumeita ja/tai harrastamassa seksiä alaikäisten kanssa.

Yksi Espsteinin uhreista, Virginia Roberts Giuffre, kertoi asiaan liittyen vuonna 2015 Ghislaine Maxwellia vastaan nostetussa siviilioikeudenkäynnissä näin:

”Perustuen siihen tietoon, mitä minulla on Epsteinistä ja hänen organisaatioistaan sekä keskusteluista FBI:n kanssa, uskon, että liittovaltion syyttäjillä on todennäköisesti hallussaan videonauhoja ja valokuvia minusta ja muista alaikäisistä tytöistä harrastamassa seksiä Epsteinin ja hänen vaikutusvaltaisten ystäviensä kanssa”, hän kertoi tuolloin.

Maxwell maksoi Roberts Giuffrelle tuolloin tiettävästi miljoonia dollareita kunnianloukkaussyytteen sovittelussa.

On huhuttu, että tuo videomateriaali olisi nyt Ghislaine Maxwellin hallussa. Näin väittää sensaationhakuinen brittitabloidi Daily Mail, joka perustaa tiedon nimettömään lähteeseen. Tuo lähde on oletetusti brittiläinen henkilö, jonka sanotaan tunteneen Maxwellin. Lähteen mukaan Maxwell voisi käyttää salakuvattua materiaalia eräänlaisena vapaudu vankilasta -korttina.

Tällaisen videomateriaalin olemassaololle ei ole kuitenkaan löydetty todisteita. Anonyymin lähteen väitteet perustuvat lähinnä arvioon Maxwellin persoonallisuudesta. Hänet tunnetaan ihmisenä, joka turvaa selustansa.

Toisaalta Jeffrey Epstein itse on antanut ymmärtää New York Timesille vuonna 2018 antamassaan haastattelussa ”keränneensä likaa”, siis todisteita erinäisistä henkilöistä. Ja sitten taas toisaalta – Epstein oli todistetusti valehtelija ja manipuloija.

Skandaali on myös houkutellut huijareita. Pian Epsteinin kuoltua Patrick Kesslerinä esiintynyt mies yritti kiristää vaikutusvaltaisia henkilöitä väitettyjen videotodisteiden varjolla.

Ghislaine Maxwellista ei löydy monta kuvaa viime vuosilta, vaikka ennen hän oli vakiokasvo erinäisissä seurapiiritapahtumissa. Tässä Maxwell on kuvattuna Ferrarin 50-vuotisjuhlassa New Yorkissa 2003.

Jeffrey Epsein ja Ghislaine Maxwell ovat tunteneet monia valtionpäämiehiä ja kuninkaallisia.

Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton on kuulunut pariskunnan seurapiiriin. Matkustustietojen mukaan hän on lentänyt niin kutsutulla Lolita Expressillä, Epsteinin yksityislentokoneella, ainakin 26 kertaa, muun muassa yhdessä näyttelijä Kevin Spaceyn ja koomikko Chris Tuckerin kanssa.

Ghislaine Maxwellin ja Bill Clintonin läheisistä suhteista kielivät myös kuvat, joita on levinnyt Maxwellin pidätyksen jälkeen. Maxwell seisoo alttarikäytävän eturivissä Bill Clintonin tyttären Chelsea Clintonin häissä vuonna 2010.

Ghislaine Maxwell seisoo käytävän reunalla, kun Bill Clinton saattaa tytärtään Chelsea Clintonia alttarille kesällä 2010.

Epstein-uutisoinnin alusta alkaen julkisuudessa on pyörinyt kuvia, joissa Donald Trump ja tuleva rouva Melania Trump poseeraavat yhdessä Maxwellin ja Epsteinin kanssa Trumpin yksityisklubilla Mar-a-Lagossa. Kuvia ja videoita pariskuntien seurustelusta löytyy ainakin vuosilta 2000, 1997 ja 1992.

Vuonna 2002 Donald Trump sanoi suhteestaan Epsteiniin näin: ”Olen tuntenut Jeffin 15 vuotta. Loistava kaveri.” Lisäksi Trump kuvaili Epsteinia: ”Hän on hauskaa seuraa. Jotkut sanovat, että hän pitää kauniista naisista kuten minäkin, ja moni heistä on aika nuori. Ei epäilystäkään: Jeffrey nauttii seuraelämästä.”

Kerrotaan, että Trumpin ja Epsteinin välit tulehtuivat vuonna 2004.

Bill Clinton kiistää tietäneensä mitään Epsteinin ja Maxwellin rikoksista.

Onkin syytä korostaa, että vaikka ihmiset ovat poseeranneet Ghislaine Maxwellin ja Jeffrey Epsteinin kanssa erinäisissä kekkereissä, se ei tarkoita, että heillä olisi mitään tekemistä pariskunnan rikosten kanssa.

Silti Donald Trump halusi kuluvan viikon tiistaina toivottaa Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa vangitulle Ghislaine Maxwellille ”kaikkea hyvää”.

Virginia Roberts Giuffre kertoo Net­flixin dokumenttisarjassa, että hän päätyi Epsteinin seksiorjaksi työskenneltyään 15-vuotiaana Trumpin Mar-a-Lagossa naisten pukuhuoneen hoitajana. Sieltä hänet hänen sanojensa mukaan houkutteli Epsteinin taloihin vuosiksi 2000–2002 juuri Ghislaine Maxwell.

Roberts Giuffre on sittemmin perustanut Victims Refuse Silence -järjestön ja puhunut julkisuudessa oikeusjuttujen aikana.

Kukaan uhreista ei ole nimennyt presidenttejä, mutta juuri Virginia Roberts ­Giuffre sanoo tulleensa välitetyksi prinssi Andrew’n hyväksikäytettäväksi. Prinssi Andrew on Englannin kuningatar Elisa­betin kolmas lapsi ja Ghislaine Maxwellin ystävä vuosikymmenien takaa. Tiettävästi Maxwell esitteli prinssi Andrew’n Ep­steinille vuonna 1999.

Virginia Roberts Giuffren mukaan hän joutui harrastamaan seksiä prinssi Andrew’n kanssa useita kertoja muun muassa Maxwellin Lontoon-kodissa. Roberts ­Giuffre oli tuolloin 17.

Prinssi Andrew sekä Britannian kuningashuone ovat kiistäneet kaikki syytteet. Prinssi Andrew antoi BBC:lle lokakuussa 2019 hataran haastattelun, jossa selitteli suhteitaan Maxwelliin ja Epsteiniin.

Brittikuninkaallinen vihjaili väärennetyksi laajalle levinnyttä kuvaa, jossa nuori Virginia Roberts Giuffre seisoo prinssi Andrew’n kainalossa Ghislaine Maxwellin Lontoon-kodissa Maxwellin hymyillessä taustalla.

Haastattelun jälkeen prinssi Andrew joutui luopumaan kaikista kuninkaallisista tehtävistään.

Kiistellyssä kuvassa prinssi Andrew on kietonut kätensä nuoren Virginia Robertsin vyötärölle. Ghislaine Maxwell hymyilee taustalla. Kuva on tiettävästi otettu 2001.

Tuleekohan Ghislaine Maxwell kertomaan jotakin prinssi Andrew’n teoista?

Entisen sijoituspankkiirin Laura Goldmanin mukaan ei. Hän kertoi BBC Radio 4:n ohjelma Todayn haastattelussa heinäkuun alussa puhuneensa asiasta Maxwellin kanssa.

”Hänestä [Maxwellista] todella tuntui hänen isänsä kuoltua 90-luvulla, että prinssi Andrew oli aina hänen tukenaan, monella tavalla”, Goldman sanoi televisio­haastattelussa. ”Hän on aina sanonut minulle, ettei aio sanoa mitään hänestä.”

Tosirikosjännäri, jossa moni on kärsinyt. Naispäähenkilö, joka ei ole naiivi eikä viaton – mutta on Ghislaine Maxwellillekin soviteltu uhrin asemaa.

Hänen lapsuudestaan tiedetään, että hän menetti 15-vuotiaan veljensä auto-onnettomuudessa. Menetys vaikutti koko perheeseen. Maxwellin äiti on sanonut, että trauma aiheutti vasta taaperoikäisessä Ghislainessa anorektisia oireita.

Ghislaine Maxwell oli perheen yhdeksästä lapsesta nuorin, ja häntä sanotaan isänsä suosikiksi. Isä kuoli traagisesti.

Ghislaine Maxwellin äiti Elisabeth Maxwell väitteli tohtoriksi miehensä kuoleman jälkeen. Hänen väitöstyönsä Oxfordin yliopistossa koski holokaustia. Elisabeth Maxwell kuoli vuonna 2013. Myös Ghislaine Maxwell opiskeli Oxfordin yliopistossa.

Vuonna 1990 Maxwell muutti New Yorkiin, jossa hän toimi kiinteistönvälittäjänä. Noihin aikoihin hän ilmeisesti tutustui myös Jeffrey Epsteiniin.

Manipuloiko Epstein Maxwellia? Löysikö Maxwell Epsteinista isänsä korvikkeen?

Ghislaine Maxwell puhumassa naisyrittäjien tilaisuudessa New Yorkissa 2013.

Ghislaine Maxwell on todistetusti älykäs, karismaattinen, hyvä puhumaan ja verkostoitumaan. Hän käytti näitä ominaisuuksiaan saadakseen nuorten tyttöjen luottamuksen puolelleen. Uhrit ovat kertoneet, että Maxwell ”normalisoi” seksuaaliset hyväksikäyttötilanteet.

”Hän oli seksuaalinen saalistaja, joka hyväksikäytti minua ja lukemattomia muita lapsia ja nuoria naisia.“

Näin kertoi yksi uhreista, Annie Farmer, todistajanlausunnossaan Maxwellin oikeudenkäynnin kuulemistilaisuudessa 14. heinäkuuta. Farmerin aiemman nostaman siviilikanteen mukaan Maxwell käytti häntä hyväksi ensimmäisen kerran hänen ollessaan 16-vuotias Epsteinin New Mexicossa sijaitsevalla karjatilalla.

Siviilikanteen todistajien väitteiden mukaan Maxwell ohjaili vuosia Epsteinin hyväksikäyttörinkiin liittyviä verkostoja.

Viime aikoina Maxwellista on tihkunut odottamattomia tietoja. Hänellä onkin aviomies. Maxwell ei ole suostunut paljastamaan puolisonsa nimeä. Brittitabloidi The Sunin mukaan kyseessä olisi teknologiamiljonääri Scott Bergson.

Taiteilija Samuli Suonperä arvioi, että nyt on meneillään tosirikosjännärin viimeisin jakso. Siinä tarina näyttää ensin lähtevän sivuraiteille: mukaan tulee New Jerseyn liittovaltion tuomari Ester Salas, joka otti käsittelyynsä Deutsche Bankia vastaan nostetun ryhmäkanteen.

Sijoittajat haastoivat pankin oikeuteen laiminlyönneistä, jotka liittyivät Jeffrey Epsteinin rahansiirtoihin.

Sunnuntaina 19. heinäkuuta 2020 postilähetiksi naamioitunut asemies tunkeutui tuomari Salasin kotiin, ampui tämän 20-vuotiasta poikaa kuolettavasti suoraan sydämeen. Hän ampui myös tuomarin aviomiestä, joka loukkaantui hengenvaarallisesti. Tapahtumien aikaan kellarissa ollut Salas ei vahingoittunut. Tekijä löytyi myöhemmin kuolleena. Hänen epäilleen ampuneen itseään päähän.

Huhumylly sähköistyi: liittyikö Epsteinin rahansiirtoihin henkilöitä, joiden nimiä ei haluttu julkisuuteen?

Epäilty tappaja tunnistettiin. Hän oli antifeministiksi julistautunut manhattanilainen asianajaja Roy Den Hollander, joka on aiemmin haastanut useita tahoja oikeuteen naisia suojelevista tai suosivista käytännöistä.

Ei ole mitään näyttöä siitä, että murhaaja liittyisi millään tavalla Epsteiniin.

Tosirikoksessa fiktion maailma sotkeutuu todellisiin tapahtumiin. Jos ihmisillä ei ole tietoa, he keksivät hämäräpuuhille selityksiä. Epstein-Maxwell-vyyhdillä on potentiaalia kasvaa kaikkien aikojen salaliittoteoriaksi.

Piirroskuva Ghislaine Maxwellista, joka oli videoyhteydessä oikeuden kuulemistilaisuudessa, jossa hänet määrättiin tutkintovankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä.

Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi?

Heinäkuussa 2021 alkavassa oikeudenkäynnissä käsitellään Ghislaine Maxwellin epäiltyjä rikoksia, mutta sen ytimessä on kysymys, johon uhrit eivät ole saaneet vastausta Jeffrey Epsteinin kuoltua: Onko vallan kahvassa ihmisiä, jotka ovat lain yläpuolella?

Samuli Suonperä on jo pyöritellyt mielessään uutta taideprojektia tapaukseen liittyen:

”Jospa laittaisin pystyyn joukkokeräyksen, jossa kerättäisiin rahaa prinssi Andrew’n lentolippuja varten, että hän pääsisi viimein FBI:n kuultavaksi Yhdysvaltoihin?”