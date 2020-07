Museot ympäri maailmaa kilpailevat somessa siitä, kenen kokoelmista löytyy paras pylly

Teini-ikäisenä ajattelin, että museot ovat perseestä. Sittemmin opin arvostamaan näyttelyitä, mutta viime aikoina olen saanut todeta, että museot ja takamukset tosiaan liittyvät yhteen.

Koronaepidemia pakotti monet museot sulkemaan ovensa ja turvautumaan sosiaaliseen mediaan sekä siellä kiertäviin haasteisiin.

Yorkshiren museo Englannissa käynnisti keväällä Twitterissä haasteen tunnuksella #curatorbattle. Kuraattorien kamppailussa on aiemmin etsitty esimerkiksi maailman karmivinta museoesinettä sekä liikennöintivälineitä.

Suosituimmaksi haasteeksi on noussut kesäkuun lopussa julistettu haaste #Bestmuseumbum. Siinä etsitään museokokoelmien parasta pyllyä. Yorkshiren museo avasi pelin marmorisella roomalaispatsaalla, jonka takamuksesta puuttuu pala.

Antiikin miespatsaissa penikset ovat usein pieniä muuhun olemukseen nähden, mitä taidehistorioitsijat ovat selittäneet sillä, että pieni penis kuvasti itsehillintää ja kontrollia, jotka olivat toivottavia ominaisuuksia. Pakarat sen sijaan saivat olla lihaksikkaita, kuten vartalo ylipäätään.

Museohaaste ei kuitenkaan ole rajattu vain klassisiin muotoihin. Kisaan on osallistunut museoita ympäri maailman aina Japania, Liettuaa ja Kanadaa myöten. Japanilainen Ōta Memorial Museum of Art lähetti kuvan sumopainijoiden takamuksia esittelevistä maalauksista.

On myös palanen noin 3 500 vuotta vanhoista nahkaisista alushousuista ja Hitlerin-vastainen voodoo-henkinen neulatyyny, jonka takapuoleen voi työntää neuloja. Grantin eläintieteellinen museo Lontoosta lähetti mehiläisen takamuksen. Ylevin kaikista lienee Michelangelon maalaama Jumalan takamus Sikstuksen kappelista, Roomasta.

Myös Suomen Ateneum on osallistunut kisaan. Sen ehdokas on ranskalaisen Auguste Rodinin veistos La Danaïde, joka on parhaillaan esillä Ateneumissa.

Suomi on tunnetusti lukuisten museoiden maa. HS:n jutussa pari viikkoa sitten esiteltiin yksityisiä pienmuseoita ympäri Suomen (HS 19.7.). Luulisi, että niistä löytyisi ehdolle myös joitain kotimaisten taiteilijoiden teoksia. Instagram-sukupolville mainittakoon kaiken varalta: vain taide-esineet lasketaan.Maria Manner