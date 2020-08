Tämän kesän ulkoilmajuhlissa ihmisten käsissä on näkynyt turkooseja tölkkejä. Niiden sisältämässä kullankeltaisessa juomassa on 2,5 tilavuusprosenttia alkoholia. Se on siis ykkösolutta. Pilsneriä. Jos esimerkiksi 65-kiloinen nainen haluaisi juoda sillä itsensä 0,8 promillen humalaan, hänen pitäisi kitata sitä kolme litraa neljän tunnin aikana.

Raskaan kuuloinen projekti.

Kun uusi alkoholilaki vapautui pari vuotta sitten, THL pelkäsi käytön kasvavan. Toisin kävi.

Mietojen juomien myynti on elänyt tänä kesänä renessanssia, panimot vahvistavat. ”Kovassa nousussa on, etenkin mieto ipa”, kertoo Olvin Ilkka Auvola.

Ykkösoluen lisäksi myös alkoholittoman oluen myynti kasvaa.

”Kysyntä on ollut vauhdikasta. Nolla-olueiden kategoria kasvaa vuodessa kaksinumeroisin luvuin”, sanoo Titta Jaakkola Hartwallilta.

Kulutuksen kasvu on ollut nopeinta juuri nuorten aikuisten keskuudessa.

Syitä nuorison vähentyneeseen ja ei-niin-humalahakuiseen alkoholinkäyttöön on monia: terveystietoisuus, optimoinnin kulttuuri ja paine olla paras mahdollinen versio itsestään. Harva on sitä kännissä.

Pandemiakevään jälkeisenä kesänä ihmiset haluavat nauttia joka hetkestä.

Ykköstä tai alkoholitonta juovan ei tarvitse välittää siitä, onko ilta vai aamuyö: lisää bisseä saa kaupasta aina. Valinta sopii 24/7-yhteiskuntaan.

Ihminen ei väsähdä krapulaan, vaan pysyy liikkeessä.