Teemu Kärnä työskentelee Tampereen yliopistollisen sairaalan transpoliklinikalla. Hän on psykiatriyhdistyksen eettisen neuvoston puheenjohtaja.

Transpoliklinikan psykiatrin Teemu Kärnän mielestä olisi aika keskustella siitä, onko yhteiskunnassa asioita, jotka ruokkivat sukupuoliristiriidan syntymistä juuri naisiksi syntymässä merkityille.

Yhä useampi ihminen Suomessa hakeutuu lääkärin luo siksi, että kokee sukupuolensa suhteen ristiriitaa. Se sukupuoli, joka syntymässä on merkitty papereihin, ei tunnu omalta.

Jonot hoitoihin ovat kasvaneet parin viime vuoden aikana hurjasti. Enemmistö hoitoon hakeutuvista on nyt nuoria, alle 24-vuotiaita, jotka on syntymässä määritelty naisiksi. He kokevat itse olevansa miehiä tai muunsukupuolisia.