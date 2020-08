Muistan erään tehtävän korkea­koulu­ajoilta. Piti arvottaa eri uutisten paino­arvoa. Filippiineillä oli tulva, joka tappoi satoja ihmisiä. Tämän on oltava tärkein uutinen, olihan kyse ihmis­hengistä, ajattelin. Väärin meni.

Kärkiuutinen koski erään suomalaisen sellutehtaan lomautuksia. Kyse oli läheisyyden uutiskriteeristä: maantieteellisesti ja kulttuurisesti lähempänä tapahtuvat asiat ovat tärkeämpiä kuin kaukaisemmat.

Tämä periaate tuli minulle tutuksi pohjoisen maakuntalehden verkkovuoroissa. Eräänä hiljaisena heinäkuun päivänä vuonna 2013 yksi uutinen sähköisti koko toimituksen. Fennovoima aikoo ostaa Pyhäjoelle tulevan ydinvoimalan venäläiseltä ydienergiayhtiöltä Rosatomilta. Jymyuutinen!

Mutta koko päivän luetuin juttu verkossa koski kaupungin korkeita hidastetöyssyjä. Päivittelin asiaa kollegalle.

”Ihmisiä kiinnostaa se, mikä niiden omaa persettä konkreettisesti tutisuttaa”, totesi kokeneempi työkaveri rauhallisesti.

Sittemmin ihmisten kiinnostus omasta takamuksestaan on vain kasvanut. Minäkeskeisyys on sekoittunut identiteettipolitiikkaan. Läheisyyden kriteeri ei enää palaudu maantieteeseen ja kulttuuriin. On pirstouduttu ja polarisoiduttu eräänlaisiksi heimoiksi, joihin kuulumista osoitetaan eri tavoin.

Viime viikolla somessa levisi Challenge Accepted -haaste. Naiset julkaisivat mustavalkoisia omakuvia voimauttaakseen muita naisia. Haasteen juuret selvisivät monelle vasta myöhemmin: tarkoitus oli lisätä tietoisuutta Turkissa naisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta.

Jyrki Lehtola vinoili haasteelle Iltasanomien pakinassaan (31.7.): ”Maailma on identiteettipolitiikan korostumisen myötä muuttunut sekä poliittisemmaksi että vähemmän poliittiseksi. On kiva ottaa kantaa hyvien puolesta ja pahaa vastaan, koska se ei vaadi muuta kuin omakuvan kierrättämistä.”

Tapahtui, kuten internetissä usein tapahtuu: epäoikeudenmukaisuuteen reagoiminen sai enemmän huomioita kuin sitä ylläpitävät rakenteet.

Kyse ei ole vain feministisen liikehdinnän muodoista. Identiteettipolitiikkaa on myös se, miten Timo Soini on puhunut punavuorelaisista punaviinin lipittäjistä ja fillarikommunisteista. Eräänlaisiksi heimomerkeiksi politisoituvat asiat, jotka eivät ole pohjimmiltaan poliittisia: punaviini ja pyöräily.

Yhdysvalloissa on vakavammin seurauksin politisoitu kasvomaskeja: äärikonservatiivit eivät näe maskeja suojina, jotka vähentävät tappavan viruksen leviämistä vaan progressiivisten holhoamisena ja vapauden rajoittamisena.

Identiteettipolitiikan epäpoliittiset ja ylipolitisoivat puolet ovat somen huomiomekanismien seurausta, mutta myös signaaleja siitä, että demokraattinen valta tuntuu kadonneen näkymättömiin. On helpompi sanoa jotain internetissä ja ajatella sitä tekona kuin vaikuttaa todelliseen maailmaan.

Todellinen maailma on monimutkainen: Poliittinen päätöksenteko tuntuu kaukaiselta, globaali pandemia uhkaa, finanssikapitalismin keikautukset ovat arvaamattomia, ilmasto vain lämpenee. Oma takamus on sentään konkreettinen, samoin kasvot. Voi ainakin yrittää pitää kiinni kyseenalaisesta valinnastaan olla pitämättä maskia.

Polarisoituneella sosiaalisella medialla on kuitenkin ollut myös aitoja rakenteellisia vaikutuksia. Se on läpivalaissut median läheisyyden periaattetta. Sen voi nyt selvemmin nähdä indikaattorina länsimaisen vauraan keskiluokan maailmanjäsentelystä. Ketkä koetaan läheisiksi, kaltaisiksemme?

Perinteisen median vallan aikana läheisyys on ollut tiukemmin kytköksissä siihen, ketkä uutisia yleensä kuluttavat: hyvinvoiva valkoinen keskiluokka. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla aktivismilla on ollut valtaa nostaa aiemmin marginalisoituja ääniä keskiöön.

Ajatellaan vaikka #metoota. Yksi liikemies Jeffrey Epsteinin hyväksikäyttönsä uhreista, Sarah Ransome, kertoi Netflix-dokumentissa ottaneensa yhteyttä useisiin uutiskanaviin ja kertoneensa niille Epsteinin toimista. Oli vuosi 2016, vuosi ennen #metoo-liikettä. Media-alan ammattilaisia ei kiinnostanut kuunnella Ransomea. Vastaavia esimerkkejä on lukemattomia.

Ennen #metoo-liikettäkin naisiin kohdistuvan seksuaalisen ahdistelun yleisyys tiedettiin. Sen tiesivät naiset. Asiaa ei pidetty tarpeeksi tärkeänä julkisen keskustelun aiheena ennen kuin siihen liittyi valtava volyymi – tosin siinäkin lähinnä vauraiden ja kuuluisten valkoisten naisten kertomukset pääsivät etualalle.

Järisyttävä kulttuurisen läheisyyden siirtymä oli George Floydin kuolema. Se johti historiallisten protestien aaltoon, jonka taustalla oli surua ja raivoa kaikista niistä afrikkalaisamerikkalaisista ihmisistä, joiden elämä oli päättynyt virkavallan käsiin ja joiden kuolemaan liittyvää surua ei tunnistettu julkisessa keskustelussa.

Taidehistorioitsija Donald Crimp on kirjoittanut esseessään Mourning and Militancy (1989) AIDS-kriisistä ja siitä, millaisia seurauksia on, jos joidenkin kuoleman sureminen ohitetaan tai jopa stigmatisoidaan. Filosofi Judith Butler on kirjoittanut suremisen politiikasta teoksessa The Force of Nonviolence (2020): Lopulta se, keiden kohtaloa suremme, paljastaa kenet tunnemme läheisiksemme.

Tulevaisuus näyttää, tylpistyykö vaikuttaminen oman minäkuvan hallintaan ja vastakkaisten heimojen halveksuntaan.

Vai johtaako se maailmaan, jossa suremme myös toisella puolella maailmaa tulvaan hukkuneita ja jääkarhujen sukupuuttoa.