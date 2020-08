Ymmärtääkseen muumeja on ymmärrettävä suomenruotsalaisia, sanottiin Tukholman Tove-juhlassa. Tove Janssonia näyttelevä Alma Pöysti yrittää siis selittää vähemmistöä, johon kuuluu.

Tukholma maaliskuun ensimmäisenä lauantaina 2020.

Tapahtumapaikka on Fotografiska. Valokuvataiteen museo on ruotsalaisen monistettavan kulttuuriviennin tuoreimpia taidonnäytteitä, sillä on näyttelytilat myös Tallinnassa ja New Yorkissa. Näyttelytuotannosta vastaa suomenruotsalainen Berndt Arell.