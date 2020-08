Pöytäkeskustelu on edennyt koronapaheksuntaan. Kippis!

Suomi on selvinnyt koronapandemiasta tähän asti varsin hyvin, mutta jos somekansalta kysyy, piru on merrassa ja syylliset on selvitettävä. Esittelemme pahimmat, paheksukaa, olkaa hyvät.

Nuoret: Bilettävät ja ovat muutenkin pilalla. Hunsvotteja, etten paremmin sano. Kyllä ei ennen ollut tällaista.

Vanhat: Prismassa näin ryppyisen naisen. Millä oikeudella se siellä oli? Sanoin lapsillekin, että tulkaa nyt katsomaan, tollaisia ne vanhukset on. Ne menivät läheltä katsomaan, kun käskin.

Köyhät: Pitääkö sinne bussiin ängetä levittämään virusta, eikö voi mennä omalla autolla? Ai ei ole rahaa? No sijoittaisivat. Pelialaan kannattaa panostaa nyt, taksikuskilta kuulin.

Rikkaat: Ei kiinnosta herroja köyhän kuolema.

Kuntoilijat: Siellä huohotetaan hikisillä kuntosaleilla. Ei ihme, jos virukset leviää. Oma syy, jos sairastuvat. Maksakoot itse hoitonsa.

Kuntoilun karttajat: Siis eivätkö ne tajua, että ylipaino on paha riskitekijä? Oma syy, jos sairastuvat. Maksakoot itse hoitonsa.

Hallitus: Miksei mitään tehdä! Nyt ne rajat kiinni. Kaikki pois Suomesta ja ulkomailta!

Hallitus: Minähän en kukkamekkolikkoja kuuntele. Ja minun kantabaaria ette ainakaan sulje. Suljette sieltä kehä kolmosen väärältä puolelta vaikka kaikki, ei haittaa minua yhtään.