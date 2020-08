Yksi tapa osoittaa älyllisyyttä ja syvällisyyttä Suomessa on arvostella kuninkaallisia. Tasavallasta käsin on edistyksellistä paheksua sitä, kuinka muiden maiden verovaroja syydetään kruunupäiden hyysäämiseen. Kaikkein valveutuneimmat äänet vaativat monarkioiden lakkauttamista ja valtaa kansalle.

Tähän kuoroon on helppo yhtyä.

Kukapa ei paheksuisi Saudi-Arabian kuningaskuntaa, jossa naiset ovat juridisesti lapsen asemassa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia uhkaa ruoskiminen tai pahempi. Entäs sitten suomalaisten lomaparatiisi Thaimaan kuningaskunta? Siellä majesteettirikoksesta voi joutua vankilaan. Omanissa ja Bruneissa taas sulttaanit nauttivat yksinvallasta. Listaa on helppo jatkaa.

Ai jaa, että tarkoitus olikin paheksua länsimaisia perustuslaillisia monarkioita? Siihen olen liian kiireinen. Tasavaltalaisena uskon myös, että valta totisesti kuuluu kansalle: kyllä britit tai ruotsalaiset tai hollantilaiset osaavat itse äänestää omat kuninkaallisensa kortistoon, kun aika on siihen kypsä.

Moni suomalainen on kysynyt viime aikoina vaivihkaa (niin että muut eivät näe tai kuule), että mikä onkaan tilanne Britanniassa: Miten käy monarkian? Kuningatar Elisabet ehti täyttää jo 94 vuotta, ja nuoren polven tähtipari Harry ja Meghan pakeni maasta. Säilyykö monarkia, vai joutaako se kohta samalle historian hattuhyllylle yhdessä EU-jäsenyyden kanssa?

Ainakin mielipidemittausten mukaan britit haluavat jatkaa kuningaskuntana. Tuki on vankka kaikissa ikäryhmissä. Britanniassa asuvan suomalaisena olen pidättäytynyt neuvoskelemasta, mikä hallitusmuoto maahan sopii.

Vienoja muutoksen tuulia on kuitenkin ilmassa. Nuoruuden ihannointi on väistynyt maanläheisen setä- ja tätienergian tieltä. Vanhuus onkin äkkiä valttia. Taustalta löytyy Sussexin nuoren herttuaparin loikka. Sussexit saavat tuskin koskaan anteeksi sitä, että jättivät osuusmeijerien avajaiset ja muut kotoisat edustustehtävät ja muuttivat Yhdysvaltoihin.

Setäenergiaa edustaa nyt kruununprinssi Charles, 71, jolle kulmia hiova ikääntyminen sopii kuin englantilaiselle stilton-juustolle. Tätienergian johtohahmoja ovat Charlesin sisar, ensi lauantaina 70 vuotta täyttävä prinsessa Anne, sekä Charlesin Camilla-vaimo, 73. Tätiasenteeseen kuuluu koira- ja hevosseuran suosiminen cocktail-kutsujen kustannuksella ja yleensäkin maastossa möyriminen. Tätiyden kantatäti on tietysti itse kuningatar.

Miksi yli seitsemänkymppiset vaikuttavat yhtäkkiä niin raikkailta? Koronakevät on kasvattanut yleisössä vakauden nälkää. Median vakiotarina riitelevistä kuninkaallisista kälyksistä (Meghan ja Kate; Diana ja Sarah) ei enää kanna. Herttuoille ei ole enää näyttävää käyttöäkään, kun pandemia pani punaiset matot rullalle.

Setä kuin setä ei kuitenkaan kelpaa. Seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kaverina tunnettu prinssi Andrew, 60, on pannassa todennäköisesti loppuelämänsä. Espanjassa taas entinen kuningas Juan Carlos, 82, joutui maanpakoon korruptioepäilyjen takia. Ainakin hän on saamassa sopivan rangaistuksen: Juan Carloksen sijoituspaikaksi on valikoitunut ihmisoikeusloukkauksista tunnettu kuningaskunta Persianlahden rannalla (HS 7.8.). Se on kuninkaallinen downgrade, vaikka hotelli olisi kuinka kullalla silattu.