Torsti tietää

Viimeksi palstalla käsiteltiin hongan, männyn ja petäjän merkityksiä. Markku Laurila kirjoittaa, että määrittelyt ovat hänen kotiseudullaan Savukoskella erilaisia kuin vastauksessa:

”Kotiseudullani honka on pystyyn kuivunut mänty, joka muissa murteissa on kelo(mänty). Petäjä on vanha tukkipuuksi soveltuva, korkealle oksaton puu. Petäjää nuorempi mänty on suippokärkinen, mutta voi soveltua tukkipuuksi, vaikka onkin jonkin verran oksainen.”

Viime aikoina palstalla on ollut puhetta myös väli-ilmansuunnista. Nimimerkki ”Uskollinen lukija” kirjoittaa: ”Kaakko-luode on hyvä ilmaus, koska ilmansuunta kulkee kompassiruusun keskipisteen kautta. Sen sijaan kaakko-lounas ei kulje kompassiruusun keskipisteen kautta.”

Lapsesta asti olen katsellut paljon 1940–1950-lukujen elokuvia. Nykyään Google Mapsin avulla pääsee vertaamaan elokuvien miljöitä ja rakennuskantaa tähän päivään. 1940-luvun alkupuoliskon elokuvissa olen huomannut erään puutteen samojen rakennusten nykyjulkisivuihin: niissä ei ole lipputankoja. Nykyään liputuspäivinä esimerkiksi Töölön jokainen sisäänkäynti tulee huomatuksi, koska tankoihin laitetaan niin suuri määrä lippuja. Miksi 1940-luvulla seinätankoja ei ollut? Liittyykö tämä sota-aikaan vai alettiinko niitä kiinnittää rakennuksiin vasta joskus myöhemmin?

– Eevaliisa Korvola, Nummela

Konsultoin asiassa historiantutkija Tero Halosta, joka on erikoistunut helsinkiläisten taloyhtiöiden historiaan. Hän kertoi, että seinätangot alkoivat yleistyä helsinkiläisissä asuinkerrostaloissa 1920-luvulta alkaen.

Halonen silmäili läpi sanojensa mukaan satoja Helsingin Töölöstä otettuja valokuvia 1930–1940-luvuilta ja havaitsi tangon lähes jokaisessa asuinkerrostalossa. Tosin osassa rakennuksia lipputanko sijaitsi katolla tai kadunkulmassa, ei sisäänkäynnillä.

Lähetit Torstille esimerkin vuodelta 1944 peräisin olevasta Suomisen Olli rakastuu -elokuvasta. Esimerkkitalossa seinätanko oli kieltämättä lisätty rakennukseen myöhemmin.

Yleisesti ottaen eri valtioilla on ollut sodan jälkeen hieman erilaisia käytäntöjä sen suhteen, kuinka paljon ne liputtavat ja nostattavat kansallishenkeä. Esimerkiksi amerikkalaiset käyttävät kansallislippua varsin ahkerasti, kun taas Saksassa mentiin sodan jälkeen päinvastaiseen suuntaan.

Näin Seitsemän veljeksen ilmestymisen juhlavuotena tuli mieleeni kysymys. Lukemaan oppiminen oli veljeksille eräs keskeinen tehtävä. Onko niin, että veljesten käyttämä aapinen olisi ollut fraktuura-kirjaimilla eikä vasta kovin paljon myöhemmin yleistyneellä antiikvalla, niin sanotuilla latinalaisilla kirjaimilla?

– SL, Helsinki

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi Aleksis Kiven romaanin neljässä osassa keväällä 1870, eli 150 vuotta sitten. Kiven romaanista ei käy selvästi ilmi, mihin aikaan se sijoittuu, mutta erinäisten vihjeiden perusteella sen on ajateltu sijoittuvan 1800-luvun alkupuoliskolle.

Teoksessa Jukolan veljekset yrittävät aluksi opetella lukemaan lukkarin koulussa, jossa kuri on kova. Vain Eero pääsee lukemisessa kärryille, kun muut veljekset opettelevat vielä kirjaimia: ”Juhani ja Timo tunsivat tuskin enemmin kuin A:n.”

Vaikka Kiven romaanissa ei sitä sanota, veljesten käyttämä aapinen on aika lailla varmasti ollut fraktuura-kirjaimilla. Näin siksi, että fraktuuraa pidettiin noihin aikoihin helposti luettavana kirjasinlajina, jota juuri tavallinen suomenkielinen kansa luki.

Antiikvaa kyllä käytettiin samoihin aikoihin jo sivistyneistön julkaisuissa, mutta esimerkiksi suomenkieliset aapiset painettiin 1900-luvun alkuun asti pääsääntöisesti fraktuuralla.

Helsingin Sanomien 50 vuotta sitten -palstalla kerrottiin taannoin, että yhden olutpullon valmistamiseen kuluu 50 litraa vettä. Käsittääkseni nykyisin selvitään jo noin viidellä litralla. Mihin moiset vesimäärät katoavat prosessissa?

– Matti Huurteinen

Suomessa yksittäinen suuri panimo käyttää yhtä olutlitraa kohden noin 2,5 litraa vettä. Oluen valmistamiseen kuluvan veden määrä vaihtelee kuitenkin sen mukaan, puhutaanko koko prosessin vedentuotannosta vai yksittäisen panimon omasta vedenkulutuksesta.

Esimerkiksi Suomessa oluen valmistamiseen käytetään veden lisäksi ohraa, humalaa ja hiivaa. Niiden kaikkien valmistamiseen käytetään vettä. Kun lasketaan lopputuotteen vesijalanjälki, otetaan huomioon koko prosessissa käytetty vesimäärä.

WWF Suomen julkaisemassa vesijalanjälki-raportissa on laskettu, että puolen litran tuoppi olutta kuluttaa vesivaroja 149 litraa.

