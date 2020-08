Sepoista tuli Varissuon vähemmistö

Tutkija Marko Juntuselta on juuri ilmestynyt kiinnostava kirja Matkalla islamilaisessa Suomessa. Siinä Juntunen on seurannut turkulaisen Varissuon arkea, haastatellut siellä asuvia nuoria ja perehtynyt eri väestöryhmien keskinäisiin suhteisiin.

Paikallisille Varissuo on kotoisasti Vakke.

Siellähän tilanne on sellainen, että enemmistöä ei oikeastaan ole, on vain vähemmistöjä.

Vakkelaisten nuorten perheillä on juuria yli 60 maassa. Kodeissa puhutaan useita eri kieliä. Uskontojakin on monia, vaikka islamin osuus kasvaa. Ympäristö on niin mosaiikkimainen, ettei rasismiin ole varaa. Kaikki kuuluvat johonkin vähemmistöön.

Yhdellä vähemmistöllä on erityisen söpö nimi: sepot. He ovat kantasuomalaisia, mutta eivät suinkaan seitsemänkymppisiä, kuten nimestä voisi päätellä. Vakkelaisnuoret tarkoittavat sepoilla ikäisiään. Vakke-sepot käyvät siis yläkoulua.

Juntusen kirjasta käy ilmi, että Vakkeen on syntynyt myös omanlaisensa huumori. Nuoret heittävät ironista läppää ennakkoluuloista, joiden kohteeksi joutuvat. Vitsillä voidaan todeta, että mitäs me tulevat terroristit. Ja jos nuorisotalolla kaivataan hiljaisuutta, joku nuorista saattaa huutaa: ”Kuunnelkaa, v--n pakolaiset!”

Sepot saavat osansa väestöryhmien suhteita kommentoivasta huumorista. Juntusen mukaan nuorisotalolla saatetaan surkutella seppoja sanomalla vaikka, että meidän luokalla on niin vähän seppoja, että niillä on siellä tosi vaikeeta. Ne ei oikeen ryhmäydy muiden kanssa.