Tätä näkyä ei nähdä syyskuun alussa Oulussa. Kuva on keskustan vuonna 2018 Sotkamossa pitämän puoluekokouksen lippumarssilta.

Keskusta ilmoitti torstaina järjestävänsä puoluekokouksensa hajautetusti. Yhden kokouspaikan sijaan kokous hajautetaan maakuntiin eri puolille maata.

Oho, tuli ensimmäisenä mieleen. Keskusta on näköjään vihdoin saavuttanut lopullisen tavoitteensa. Onhan keskustan aatemaailman ydin alueellisesti hajautettu yhteiskunta.

Nyt se on sitten onnistunut hajauttamaan itsensäkin.

Mutta ei sentään. Kyse ei ollut keskustan tavoiteohjelman täytäntöönpanosta vaan koronan toisesta aallosta. Keskustan puoluehallitus tuli torstaina siihen tulokseen, että perinteisen puoluekokouksen järjestäminen on liian suuri riski.

Se on itse asiassa ollut selvää jo pitkään. Keskustan kokous on niin valtava, että korona-aikana sen järjestäminen olisi uhkarohkeaa. Osallistujia kokouksessa voi olla jopa yli 4 000, joista lähes puolet on virallisia kokousedustajia.

Näin ison porukan turvavälien varmistaminen Ouluhallissa olisi hankalaa. Kokoustamisen lisäksi tartuntariskiä lisäisivät täyteen ahdetut linja-autot, buffet-ruokailu, illanvietto ja tiivis majoittuminen.

Puolue ei voi ottaa riskiä, että sen puoluekokous olisi koronalinko.

Vaihtoehtona olisi ollut kokouksen järjestäminen täysin etänä. Siis siten, että kokousedustajat olisivat osallistuneet kotikoneiltaan kokoukseen.

Keskustan säännöt eivät tunne etäkokousmahdollisuutta. Viime keväänä säädettiin kuitenkin laki, joka mahdollistaa väliaikaisen poikkeamisen yhdistyslaista. Sen mukaan yhdistyksen kokoukseen voi osallistua postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei olisi sallittu säännöissä.

Etäkokous olisi siis ollut mahdollinen, mutta sen toteuttaminen olisi teknisesti hankala toteuttaa. Puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen johdolla keskustalaiset yrittivät löytää maailmalta esimerkkejä 2 000 hengen etäkokouksista. Eipä löytynyt.

Sekään ei rohkaissut, että keskusta järjesti keväällä puoluevaltuuston kokouksen etänä. Kokous saatiin vedettyä Zoomissa, mutta hankalaa se oli vaikka osallistujia oli vain reilu sata.

Sitäpäitsi keskustan puoluekokousedustajat ovat iäkkäämpää väkeä, joista kaikilla ei välttämättä ole juuri kokemusta etäohjelmien käyttämisestä.

Hajautetussa mallissa Ouluhalli on kokouksen pääpaikka, jonne saapuvat keskustan johto, ehdolle asettuvat henkilöt, media ja Pohjois-Pohjanmaan kokousedustajat.

Muiden piirien edustajat kokoontuvat maakunnissa järjestetyissä tapahtumissa, joista on videoyhteys pääpaikkaan.

Halutessaan kokousedustajilla on oikeus saapua Ouluun – sen estämistä ei väliaikainen laki mahdollista. Puheenjohtaja Katri Kulmuni kuitenkin ”suositteli vahvasti”, että muualta ei Ouluun tultaisi.

Keskustan pitää löytää nyt eri puolilta maata pitkälle toista kymmentä salia, joissa etäkokouksia voidaan pitää. Osan pitää olla isoja, sillä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalta kokousedustajia tulee paljon. Piskuisen Helsingin piirin kokouspaikaksi riittäisi sen sijaan hyvin vaikkapa kaupunginvaltuutettu Laura Kolben (kesk) olohuoneen kirjastonurkkaus.

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna nähdään siis poikkeuksellinen keskustan puoluekokous. Perinteisesti kokouspaikalla on sunnuntaiaamuisin järjestetty jumalanpalvelus, jossa punasilmäiset kokousedustajat nuokkuvat. Sen jälkeen keskustaväki on vetänyt kansallispuvut päälle ja lähtenyt lippumarssille järjestävän kaupungin keskustaan.

Tänä vuonna ei jumalanpalvelusta eikä lippumarssia nähdä.

Hajautetun kokouksen järjestäminen ei sekään ole vielä täysin varmaa. Edelleen varteenotettavana vaihtoehtona on puoluekokouksen siirtäminen.

Jos keskusta joutuu siirtämään kokoustaan, uusi kokous voitaisiin järjestää vasta ensi vuonna. Keskustan sääntöjen mukaan kutsu puoluekokoukseen pitää julkaista viisi kuukautta ennen kokousta.

Yhdistyslain tulkinnan mukaan kokous voidaan perua koska tahansa ennen sen alkamista. Keskustan kokous voidaan perua vaikka perjantaiaamuna 4. syyskuuta juuri ennen sen avaamista.

Perumisen tekee kokouksen koollekutsuja eli tässä tapauksessa puoluehallitus. Puoluehallitusta johtaa puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Ennakkoarvioiden mukaan Kulmuni saattaa menettää paikkansa puoluekokouksessa. Haastaja Annika Saarikko on ennakkosuosikki.

Kyselin keskustalaisilta, miten hajautettu puoluekokous vaikuttaa asetelmiin.

Se hyödyttää Kulmunia. Näin vastasivat Kulmunin kannattajat. Se auttaa Saarikkoa, oli saarikkolaisten näkemys.

Jos Oulun puoluekokous olisi järjestetty normaalisti, moni riskiryhmään kuuluva edustaja olisi saattanut jättää sen väliin pelätessään tartuntaa. He ehkä mieluummin osallistuvat pienempään maakunnalliseen tapahtumaan.

Tämä hyödyttää Kulmunia, koska hänen kannatuksensa painottuu iäkkäämpiin edustajiin.

Toisaalta Ouluun on etelästä pitkä matka. Hajautetussa mallissa kokouspaikka on lähempänä, joten näin ollen kokoukseen saattaa osallistua enemmän edustajia eteläisistä piireistä. Tämä hyödyttää Saarikkoa, koska hänen kannatuksensa on etelässä vahvempaa.

Puoluekokoukset ovat tärkeitä, sillä ne ovat puolueiden ylin päättävä elin. Koska puolueet ovat kansanvaltaisessa järjestelmässä keskeisiä, ei ole ihan pikkujuttu miten puoluedemokratia kokouksissa toteutuu. Puoluekokousedustajilla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kokouksen päätöksentekoon.

Näin ollen hajautetun kokouksen järjestäminen lienee hyvä ratkaisu korona-Suomessa – etenkin jos se lisää kokousedustajien mahdollisuuksia osallistua.

Mutta koska kyseessä on keskusta, niin tästäkin asiasta löytyy eriävä mielipide.

”Puoluedemokratia on vaarassa”, taustavaikuttaja paasasi. Pienen tenttaamisen jälkeen selvisi, että häntä taisi eniten huolettaa ”pitkien puukkojen yön” kohtalo.

Pitkien puukkojen yöksi kutsutaan puoluekokouksessa perjantain ja lauantain välistä yötä, jolloin kokouksessa juonitaan ja tehdään piirien kesken sopimuksia seuraavan päivän äänestyksistä sulle–mulle -periaatteella. Jos teidän piiri äänestää noin, me äänestämme näin.

Taustavaikuttaja pelkäsi, että junttaaminen ja kabinettikähmintä eivät toimi etäyhteydellä Zoomissa.

”Naamakkain asioista pitää sopia.”