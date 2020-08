Elokuussa 2016, tasan neljä vuotta sitten, olympialaiset Brasilian Rio de Janeirossa olivat päättymässä. Kisojen toiseksi viimeisenä päivänä seisoin kollegani Ari Pusan kanssa turvatarkastuksessa urheilijoiden kisakylän portilla. Edessä oli kolmeviikkoisen työkomennuksen kenties hankalin haastattelu.

Suomalaisittain Rion kisoista oli tullut pannukakku. Menestys oli huonointa Suomen olympiahistorian aikana. Fidžin, Mongolian ja Kosovon kaltaiset maat pyyhälsivät mitalitaulukossa edelle, kun Suomi sai Riosta vain yhden mitalin: nyrkkeilijä Mira Potkosen iskemän pronssin.

Kisojen edetessä suomalaisen kotiyleisön pettymys ja tavanomainen jupina kasvoivat poikkeuksellisen äänekkääksi protestiksi ja lopulta jonkinlaiseksi lynkkausmielialaksi, joka kuultiin Riossa saakka. Enemmän kuin urheilijoihin, kritiikki tuntui kohdistuvan urheilujohtajiin, ja ensimmäisenä talikon nokkaan haluttiin työntää Suomen kisajoukkueen johtaja, Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön vetäjä Mika Kojonkoski.

Sosiaalisessa mediassa kielenkäyttö oli hyökkäävää ja ala-arvoista: Lässyttäjä. Eroa heti. Ei helvetti tuo naama vituttaa.

Ja nyt Kojonkosken piti yrittää kertoa, miksi suomalaiset olivat epäonnistuneet.

Myös Helsingin Sanomat oli kritisoinut suorasanaisesti Suomen heikkoa menestystä ja urheilujohtamisen ongelmia. Tapaaminen Kojonkosken kanssa alkoi kipakalla sananvaihdolla. Paineet näkyivät Kojonkosken ilmeissä ja kuuluivat äänenpainoissa.

Sitten asetelma rauhoittui ja alkoi normaali haastattelu. Kojonkoski eritteli kärsivällisesti pettymyksen syitä ja yritti avata suomalaisen huippu-urheilun pitkää linjaa.

Kun haastattelu ilmestyi, kritiikki sai uusia kierroksia. Kansa halusi päitä vadille, eikä halunnut kuunnella pohdintaa muutosjohtamisen prosessista.

Kojonkosken haastattelusta jäi mieleeni kolme asiaa, joiden piti muuttua suomalaisessa urheilussa. Ne eivät olleet haastattelutilanteessa keksittyjä meriselityksiä, vaan suomalaisen huippu-urheilun virallisia tavoitteita, jotka oli päätetty jo vuosia ennen Rioa. Niiden avulla Suomen piti vuonna 2020 olla menestyvin Pohjoismaa urheilussa.

Kojonkosken kolme teesiä olivat nämä.

Yksi: Urheilun arvostusta on nostettava. Urheilu-uran on oltava nuorelle mielekäs ja tärkeäksi koettu vaihtoehto, vähän kuin haluttu ammatti tai tavoiteltu opiskelupaikka. Muuten nuoret eivät uskalla heittäytyä huippu-urheilun rajuihin vaatimuksiin.

Kaksi: Tarvitaan huippu-urheilun ”yhteiskuntasopimus”, joka selkeyttää vallan- ja rahankäyttöä. Sopimus voisi tarkoittaa esimerkiksi erillistä lakia, joka määrittelisi huippu-urheilun aseman Suomessa.

Kolme: Kaikki päällekkäiset rakenteet on karsittava. Urheilussa on oltava vain yksi valtakunnallinen keskusjärjestö. Näin vapautuu rahaa huippu-urheilijoiden käyttöön, ja raha puolestaan merkitsee osaavia valmentajia ja laadukasta harjoittelua.

Teesit kuulostavat oikein järkeviltä.

Vaikka Tokion olympialaiset siirtyivät korona-pandemian takia ainakin vuodella eteenpäin, on helppo todeta, ettei Suomi ole saavuttanut tavoitettaan. Suomi ei ole urheilussa paras Pohjoismaa, vaan huonoin, jos pikkuserkkumme Islanti unohdetaan.

Riosta Suomi siis sai vain yhden mitalin. Pyeongchangin talvikisoista vuonna 2018 tuomisina oli kelvolliset kuusi mitalia, kirkkaimpana Iivo Niskasen olympiakulta 50 kilometrin perinteisen kilpailusta.

Suomen kohtalo on joutua kaikissa vertailuissa aina muiden Pohjoismaiden, ikuisten kympin oppilaiden, rinnalle. Tällä kertaa vertailu on Suomen kannalta musertava.

Rion kisojen yksi suurista onnistujista oli Tanska. Tanskalaisurheilijat keräsivät Riosta peräti 15 mitalia, ja suorituksen arvoa nostaa moni asia. Mitaleita toivat sekä naiset että miehet, lajikirjo oli lavea, ja menestystä tuli myös isoissa maailmanlaajuisissa lajeissa, joissa kilpailu on aina ankaraa: uinnissa, pyöräilyssä, sulkapallossa ja pikajuoksussa.

Norjalaisurheilijat taas tekivät Pyeongchangin talvikisoissa kaikkien aikojen ennätyksen ja saavuttivat 39 mitalia. Edes Yhdysvallat ei ole kyennyt moiseen ylivoimaan.

Ruotsi on ollut Ruotsi, eli tasaisen hyvä: Riosta 11 mitalia, Pyeongchangista 14.

Rion kisojen alkaessa Suomessa voitiin vielä iloita laskelmasta, jonka mukaan Suomi oli väestöön suhteutettuna historian menestynein maa kesäolympialaisissa.

Tämäkin menestys voi pian olla muisto vain. Greatest Sporting Nation -sivusto pitää yllä tilastoa, jossa maailman valtiot kilpailevat kahdessa sarjassa: absoluuttisessa urheilumenestyksessä ja väkilukuun suhteutetussa menestyksessä. Vuonna 2009 Suomi oli väkilukuun suhteutettuna peräti maailman neljänneksi paras urheilumaa. Tänä vuonna olemme jo tippuneet 20 parhaan listalta.

Menestys siis osoittaa alaspäin. Jokin Kojonkosken mainitsemissa teeseissä – urheilun arvostuksessa, lainsäädännössä ja järjestöjen toiminnassa – on siis mennyt pieleen?

Jos Suomessa jotakin on 2000-luvulla yritetty, niin huippu-urheilun muuttamista. Työryhmiä, selvityksiä ja pohjapapereita on niin monta, että jo pääpiirteiden kertaaminen hengästyttää.

Urheilun järjestörakenne on mutkikas himmeli, jonka selvittäminen on aloitettava parinkymmenen vuoden takaa.

2000-luvun alussa, heti Lahden dopingskandaalin jälkitunnelmissa, Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Tapani Ilkka veti 18 hengen laaja-alaista työryhmää, jonka piti palauttaa usko ja luottamus suomalaiseen urheiluun. Vuonna 2002 ryhmä ehdottikin opetusministeriölle pikaisia toimia urheilun päätöksenteon tehostamiseksi. Mukana oli myös konkreettisia ehdotuksia, kuten olympiastadionin kattaminen.

Vuonna 2003 oli uuden työryhmän aika. Silloinkin perustajana oli opetusministeriö, ja työryhmän vetäjänä toimi tällä kertaa veteraanipoliitikko Kalevi Kivistö. Tämä työryhmä toimi vuoden ja esitti omat ehdotuksensa huippu-urheilun kehittämisestä, vastuista ja rahanjaosta.

2000-luvun mittaan olympiamitalit kävivät yhä harvinaisemmiksi, ja vuonna 2008 ilmassa oli jo huolta. Kolmannen työryhmän perusti urheiluministeri Stefan Wallin, ja ryhmän vetäjäksi tuli Veikkauksen toimitusjohtaja Risto Nieminen. Niemisen työryhmän tulokset olivat karua luettavaa. Suomalaisessa huippu-urheilussa oli puutteita miltei kaikessa: johtamisessa, arvoissa, näkemyksessä ja yhteistyökyvyssä.

Wallin halusi aloittaa perusteellisen muutostyön, jolle annettaisiin aikaa. Tulokset eivät näkyisi vielä Lontoossa 2012 eivätkä edes Sotšissa 2014, vaan myöhemmin, 2010-luvun lopussa.

Oli lopullisen työryhmän aika. Sen nimeksi tuli yksinkertaisesti Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Humu. Humu aloitti työnsä kesällä 2010. Sen piti järjestää urheilu uusiksi ja taata parhaille urheilijoille parhaat taustavoimat. Ryhmään valittiin tunnettuja nimiä, kuten olympiavoittaja Tapio Korjus ja menestyneet valmentajat Erkka Westerlund ja Mika Kojonkoski.

Työryhmä saikin asioita aikaan. Se halusi keskittää valtaa olympiakomiteaan, jonne perustettiin uusi huippu-urheiluyksikkö. Yksiköllä oli kaksi esikuvaa: Tanskan urheilun Team Danmark ja Norjan Olympiatoppen, jotka ovat omissa maissaan keskitettyjä huippu-urheilua ohjaavia nyrkkejä. Ne perustettiin vuosina 1985 ja 1988, ja niilläkin kesti aikansa, ennen kuin tuloksia tuli.

Suomessa Humu ja tuore huippu-urheiluyksikkö törmäsivät ongelmiin. Uudistuksissa tuli kitkaa, ja vallankäytön keskittäminen nostatti kritiikkiä. Päättäjien kovia palkkoja ja rahankäyttöä paheksuttiin. Menestystä ei tullut odotetusti. Vuonna 2018 Mika Kojonkoski katsoi, että hänen persoonallaan ei enää kannata vetää suomalaista urheilua ja väistyi olympiakomiteasta.

Humun jälkeen ei ole enää perustettu uusia työryhmiä vaan värvätty selvitysmiehiä, jotka ovat tutkineet työryhmien tuloksia.

Huippu-urheiluyksikön sisäisessä arvioinnissa vuodelta 2016 todetaan, että suomalainen urheilu on yhä liian hajallaan, mikä aiheuttaa jännitteitä ja kyvyttömyyttä viedä muutoksia eteenpäin.

Valtion liikuntaneuvoston vuonna 2017 teettämässä ulkoisessa arvioinnissa puolestaan todetaan, että moni asia on mennyt hyvään suuntaan. Urheilun kentällä on otettu uudistukset vastaan. Työ on kuitenkin pahasti kesken. Yhtenä puutteena mainitaan – uskomatonta kyllä – se, että Suomesta puuttuu tutkimustietoon pohjautuva selvitys huippu-urheilun asemasta.

Kojonkosken kolmesta teesistä kiinnostavin ja abstraktein on urheilijan arvostaminen. Sitä on tutkittu myös kansainvälisesti vertaillen.

Rion jälkeen urheilun arvostus oli Suomessa alamaissa, mutta mittarit nousivat heti, kun Pyeongchangista tuli menestystä. Arvostustutkimusten mukaan suomalaiset ovat yhä erittäin kiinnostuneita urheilusta.

Huippu-urheilu on kuin pyramidi, jonka pohjalla ovat kaikki viisi ja puoli miljoonaa suomalaista. Siitä ylöspäin pyramidi kapenee jyrkästi: lajiliittoihin kuuluu miljoona jäsentä, lisenssiurheilijoita on parisataatuhatta, maajoukkueurheilijoita enää jokunen tuhat ja ammattilaisia heistä pieni osa. Olympia- ja paralympiatasolle pääseviä urheilijoita voi olla pari sataa.

Huipuistakin harvat ovat sellaisia, jotka aidosti kiinnostavat laajaa yleisöä. Nämä poikkeusyksilöt määrittelevät urheilun kansallista arvostusta kaikkein eniten. Parin vuoden ajan, etenkin näin koronakesänä, monet näistä kiinnostavimmista suomalaisista ovat olleet nuoria naisyleisurheilijoita.

Maria Huntington, Reetta Hurske, Annimari Korte, Wilma Murto, Kristiina Mäkelä ja Nooralotta Neziri ovat tälläkin viikolla olleet suurimman kiinnostuksen kohteena Turun Paavo Nurmen kisoissa ja Kalevan kisoissa. Sadattuhannet ihmiset ovat seuranneet heitä televisiosta tai paikan päällä Turussa. He ovat nousseet huipulle systeemin puutteista huolimatta.

He eivät vielä ole aikuisten arvokisamitalisteja, mutta aivan kaiken osuessa kohdalleen joku heistä voisi olla. He ovat siis katsojan kannalta hyvässä ja jännittävässä vaiheessa.

He myös muuttavat mielikuvia. He kertovat urastaan ja elämästään sosiaalisessa mediassa uudella tavalla – kiinnostavammin ja rehellisemmin kuin aiemmat sukupolvet. Myös niin, että sponsorit innostuvat. He pystyvät kenties puhuttelemaan kriittistä Z-sukupolvea, joka odottaa liikunnalta mitalien lisäksi vastuullisuutta ja sitä, että elämykset ovat tarjolla kännykän ruudulta.

Mitä urheilijan arvostus voisi yleisön kannalta tarkoittaa? Seuraamista, kannustamista ja kiittämistä urheilun antamista ainutlaatuisista hetkistä. Tutkimusten mukaan urheilun tuottama hyvä mieli on noussut yleisön silmissä tärkeäksi syyksi seurata urheilua, jopa ohi kansallistunteen.

Arvostus voi tarkoittaa myös rahaa. Tutkimusten mukaan viidennes suomalaisista olisi valmis tukemaan urheilua rahallisesti.

Kaksi vuotta sitten Suomessa perustettiin olympiarahasto, jonka kautta kuka tahansa kansalainen voi tukea huippu-urheilua. Vuosikymmenten mittaan rahaston merkitys voi olla mittava. Se voi kaventaa Norjan, Ruotsin ja Tanskan taloudellista etumatkaa. Todennäköisesti lahjoittaminen on tehokkaampaa kuin sosiaalisessa mediassa huutaminen tai uuden työryhmän perustaminen.

Perjantaina rahaston tavoitteesta puuttui 18 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa valmistui taas yksi arvovaltainen selvitys. Se käsitteli Kojonkosken Riossa mainitsemaa kolmatta teesiä, huippu-urheilun yhteiskuntasopimusta. Selvityksen laati valtakunnan luottopakki, ministeri Lauri Tarasti.

Tarastin mukaan Suomeen ei tarvita erillistä lakia huippu-urheilusta. Urheilun asemaa voidaan selkiyttää muuttamalla jo olemassa olevaa liikuntalakia. Yhteiskuntasopimus siis etenee hitaasti, ja sen puuttuminen hankaloittaa urheilun päätöksentekoa.

Kun pandemiasta päästään, Mika Kojonkosken seuraajalla Mika Lehtimäellä on edessään hankalia kysymyksiä.