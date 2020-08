Usko Siskoa

Rakkaat ystävät! Viimeksi palstalla keskusteltiin paljaista nilkoista. Sukattomuus keräsi kommentteja. Anietta kirjoittaa:

”Paljaat nilkat altistuvat kylmässä akillesjänteen tulehdukselle. Akillestendiniitti on kiusallinen ja rampauttava vaiva, jota on vaikea hoitaa, kun sen kerran saa. Kun jänne on tulehtunut, on kävely kivuliasta, joskus mahdotonta. Leikkaus ja kortisonipiikki auttavat, mutta helpompi on ehkäistä vaiva välttämällä kylmettyminen.”

Nimimerkki Sukkafani kommentoi nuorisomuodin toista haittapuolta: ”Sukattomuus on huonoa hygieniaa. Jalkapohjista tarttuu sukkiin hikeä ja kuolleita ihosoluja. Ilman sukkia tuo liemi imeytyy kengän sisäpohjaan.”

Viimeksi käsittelimme myös sitä, miksi tv-sarjoissa ja elokuvissa yhä tupakoidaan. Katri Saarela nostaa esiin dramaturgisten syiden lisäksi tupakkateollisuuden sponsoroinnin:

”Tupakkayhtiöillä on pitkä historia tuotteidensa markkinoinnissa televisiossa ja elokuvissa, nykyään myös sosiaalisen median kanavissa sekä suoratoistopalveluissa, kuten Netflixissä. Tupakoinnin suosio on ollut jo pitkään laskusuunnassa, joten tupakan imagon kohotus lienee ajankohtaista yhtiöiden strategioissa.”

Minua ihmetyttää, miksi esimerkiksi Ylellä esitettävät elokuvat ja dokumentit nimetään uudelleen, usein vielä täysin alkuperäisestä nimestä poiketen. Sama koskee muitakin kanavia. Tarkoittaako täysin uusi nimi, että alkuperäinen nimi on suomentajan mielestä huono ja hänen oma näkemyksensä parempi? Joskus elokuvan nimessä on koko elokuvan idea ja vitsi.

– Jussi

Kysäisin asiasta Ylen ohjelmaviestinnästä. Sieltä kerrottiin, että suomenkielistä nimeä käytetään, kun se on jo vakiintunut tai käännetty aiemmin (vaikka suomennos ei olisikaan paras mahdollinen) tai jos se perustuu johonkin jo olemassa olevaan, suomeksi käännettyyn teokseen, esimerkiksi Normaaleja ihmisiä (Normal people). Suomeksi käännetty nimi on katsojille lähestyttävä ja mieleenpainuva, usein myös informatiivisempi.

Alkuperäisen nimen suora suomennos ei joskus vain toimi tai se kuulostaa liikaa joltain toiselta ohjelmalta tai tunnetulta nimeltä. Silloin nimi vaihtuu.

Aina nimiä ei kannata kääntää: esimerkiksi elokuvaa Call Me by Your Name ei tulla kääntämään, koska se on harvinaisen hyvin tunnettu englanninkielisellä nimellään. Lisäksi, jos sarjan nimi on ohjelmassa esiintyvän paikan tai henkilön nimi, esimerkiksi Downton Abbey tai Bancroft, käytetään alkuperäistä nimeä.

Siskon lukupiirissä hilpeyttä aiheuttavat ainakin käännökset Tunteita ja tuoksuja (saippuasarja The Young and the Restless), Yeah, yeah, tässä me tulemme (Beatles-elokuva A Hard Day’s Night) sekä Mitäs täällä roikut, Henry Moon (elokuva Goin’ South).

Maakuntamatkaillessa tuli vastaan dilemma. Olin seurueineni ruokailemassa ja nauttimassa virvokkeita satamaan ankkuroidun ravintolalaivan kannen terassilla. Pöydistä vain osa oli markiisien suojassa. Olen oppinut, ettei sisä­tiloissa tai ruokaillessa etenkään miehenä ole soveliasta käyttää hattua. Terassilla kuitenkin oltiin auringonpaisteen armoilla. Olisiko hatun käyttäminen ollut junttia vai ei?

– Punaposkisena terassilla

Ruuan nauttiminen ulkoilmassa on varmasti helpompaa, kun käytät tyylikästä hattua. Voit pukea hienomman ravintolan terassille lippahatun sijaan vaikkapa silinterin! Laivan kannelle sopii lippis tai kalastajan­hattu.

Terveysalan asiantuntijoiden suositus on, että UV-säteilyltä on suojauduttava. Suurella hatulla voit varjostaa kasvoja ja peittää senkin punoituksen, joka johtuu snapsien kasvavasta lukumäärästä.

Henkilökuntaa voi myös pyytää rullaamaan markiisia pidemmälle. Mallia voi ottaa Välimeren maista, joissa vartalo suojataan keskikesällä pitkin hihoin ja lahkein ja istumapaikka valitaan varjosta.

Hellepäivänä Vihdissä törmäsimme täydellä uimarannalla koiran uittajiin, jotka toivat koirat uimaan meidän ihmisten keskelle. Huomautuksesta tuohtunut koiranomistaja ilmoitti tarkistaneensa, että kyseisellä rannalla ei koiria ole kielletty. Saako koiria uittaa ihmisten käyttämillä uimarannoilla?

– Kati

Järjestyslaissa sanotaan, ettei koiraa saa tuoda yleiselle uimarannalle. Säännön taustalla on sekä järjestykseen että hygieniaan liittyviä syitä.

Kunnan viranomaiset taas määrittelevät, mitkä uimarannat ovat yleisiä. Jos mainitsemallasi uimarannalla on ollut paljon ihmisiä, se on todennäköisesti ollut yleinen.

Muualla kuin yleisellä uimarannalla koiran saa päästää uimaan. Tosin lemmikinomistajien kannattaa tässäkin käyttää harkintaa ja yksityisillä rannoilla pitää olla lupa omistajalta. Paikkoja koiran pulikoimiseen kyllä riittää!