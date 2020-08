Valko-Venäjän kansannousu näytti syntyvän tyhjästä. Tosiasiassa sitä on pedattu jo kaksi vuosikymmentä, kirjoittaa Tommi Nieminen esseessään. Hän tapasi syksyllä 2008 minskiläiset Hännystelijä-Dzmitriyn, Tehdastyöläis-Juryn ja Aktivisti-Aljaksandrin, jotka olivat eri puolilla barrikadia.

Syyskuussa 2004 ja 2008 Minskissä puuhattiin kansan­nousua.

Muistan hyvin, sillä satuin olemaan paikalla. Kansan­noususta ei tosin tullut kummal­lakaan kertaa mitään. Valko-Venäjän dikta­tuuri ei hievah­tanutkaan.

Jälkim­mäisellä kerralla tapahtui outo yhteen­sattuma. Tapasin kolmessa eri tilanteessa kolme 29-vuotiasta minski­läistä ihmistä, joiden elämät kietoutuivat tavallaan yhteen, vaikka he eivät tunteneet toisiaan: Hännystelijä-Dzmitryin, 29, Tehdastyöläinen-Juryn, 29, ja Aktivisti-Aljaksandrin, 29.

Diktatuuri kietoi heidät saman tarinan alle, vaikka he olivat barrikadien eri puolilla.

Siitä on nyt 12 vuotta. Valko-Venäjällä on viime viikot tehty – aiempaa menestyksekkäämmin – kansannousua, jonka tavoite on kaataa 65-vuotias presidentti Aljaksandr Lukašenka.

Mitä kolmelle ikätoverille mahtaa kuulua?

Dzmitryi+Šedkan" class="person">Dzmitryi Šedkan kohtasin Karl Marxin kadulla.

Oli syyskuu 2008. BRSM:n eli Valko-Venäjän tasavallan nuoriso­liiton neljä nuorta aktiivia heilutti järjestön minilippuja, ja asetelmasta oli helppo päätellä, että Šedka oli johtaja.

Oppositio ja toisinajattelijat kutsuivat BRSM:ää Luka-jugendiksi, sillä järjestö tuki Lukašenkaa. Seuraavalla viikolla järjestettiin Valko-Venäjän parlamenttivaalit, jotka menivät kuten pitikin.

Lukašenkaa tukeville puolueille julistettiin 110 paikkaa parlamentin alahuoneesta, jossa on 110 paikkaa.

Samassa kadunkulmassa BRSM-nuorten kanssa seisoi sänkinaamainen ukonrähjä. Hän pui nyrkkiä.

”Hölmöt! Paljonko teille maksetaan tuosta? Ettekö te ymmärrä, että tuo on vain Lukašenkan propagandaa!” ukko huusi.

Šedka ei ollut huomaavinaan. Ukko ärähti kyrillisen saatanan ja konkkasi puistoon. BRSM oli tuolloin – ja kaiketi tähän viikkoon asti – Lukašenkalle uskollinen.

Nyt Šedka on maan ylintä eliittiä.

Hänestä tuli vuonna 2014 Valko-Venäjän varaviestintäministeri. Nykyään hän toimii BelVEB-pankin toimitusjohtajana. Näinhän se käy: diktatuurien nuorisojärjestöjen johtoportaasta noustaan pikahissillä vallan liepeille.

Ei yllätä, että Šedkan kaltainen sieluton ammattiopportunisti oli jo viime viikon lopulla alkanut haistella, mihin tuuli kääntyy. Hän saattaa olla niitä diktatuurin muurahaisia, jotka selviytyvät myös kansannoususta.

Šedka on nimittäin jakanut Facebookissa jonkun muun tekemän sivuston, joka varovaisin äänensävyin ymmärtää kansaa – hyökkäämättä sinänsä Lukašenkaa vastaan.

Ei voi tietää, kuinka tämä päättyy.

Mitä maailmanhistoria kertoo siitä, kuinka diktatuurit ja harvainvallat kaatuvat? Mitä onnistunut kansannousu edellyttää?

Kuinka yksilöiden käy barrikadien eri puolilla?

Kansannousuja on perinteisesti ajateltu aseellisina taisteluina. Tosiasiallisesti aseellinen kansannousu on tehoton tapa kaataa diktatuuri.

Harvard-yliopiston professori Erica Chenoweth ja valtiollisen Institute of Peace -rauhantutkimuslaitoksen johtaja Maria J. Stephan kahlasivat teoksessaan Why Civil Resistance Works 323 konfliktia vuosilta 1900–2006. Väkivallattomat kansanliikkeet ja kampanjat saavuttivat peräti 53 prosentissa yrityksistä tavoitteensa täysin tai osittain.

Väkivaltaiset vain 26 prosentissa. Vuosi­satojen kivääriromantiikka alkaa olla tiensä päässä. On tultu aikakaudelle, jolla harvainvallat kaatuvat ja järjestelmät muuttuvat aseettomasti.

Chenowethin ja Stephanin mukaan oleellisinta autoritaarisen järjestelmän kaatamisessa on – totta kai – kaatajien määrä. Kaduille tarvitaan niin suuri ihmismassa, että tapahtuu kaksi joukkopsykologista ilmiötä: Ensinnäkin yksilön pelko poistuu. Toiseksi osa valtion väkivaltakoneistosta asettuu passiiviseksi sivustaseuraajaksi tai hyppää kansannousun puolelle.

Valko-Venäjällä tätä alkoi näkyä lauantaina 15. elokuuta, jolloin osa maan valtiollisten teollisuuslaitosten monituhatpäisistä työläisjoukoista asettui julkisesti kansannousun puolelle.

Väkivallattomat kansannousut tehoavat aika yksinkertaisesta syystä: kynnys osallistua on matala. Kaupan kassa, myyntipäällikkö, taksikuski tai toimitusjohtaja saattaa liittyä karnevalistiseen kansannousuun, mutta äärimmäisen harva osallistuisi 2020-luvun Euroopassa kumoukseen, johon lähdettäisiin kiväärein.

Chenoweth ja Stephan listaavat neljä piirrettä, jotka yhdistävät onnistuneita kansannousuja.

1. Osallistujamäärien jatkuva kasvu ja yhteiskunnan eri piirien osallistuminen.

2. Kampanjoijien kyky vaikuttaa yhteiskunnan vastakkaisten eliittien ja niiden kannattajien väliseen lojaalisuuteen.

3. Uusien kansalaisvaikuttamiskeinojen kehittäminen sen sijaan että turvaudutaan yhteen keinoon, kuten väenkokoontumisiin.

4. Kyky sinnitellä ja pysyä kurinalaisena ja yhtenäisenä, kun vallanpitäjien paine ja väkivalta kasvavat.

Toinen 29-vuotias minskiläinen, johon törmäsin syyskuussa 2008, oli Jury Badujau. Tehdastyöläinen.

Hän oli eri maata kuin Šedka.

Minskin valtiollisen autotehtaan MAZ:n portista valui työläisiä. Parkkipaikalla he astuivat helmoista ruosteisiin Ladoihin. Ei ollut vaikea todeta, että monia heistä ketutti.

Valko-Venäjän talous oli kuralla.

”Haluaisin asua maassa, jossa on siedettävä hallitus. Sellainen, jonka hyväksyisivät muutkin kuin Iran”, tehtaan keskiportaan pomo Badujau murahti.

Tulkki Dzmitryin suu taisi loksahtaa kirjaimellisesti auki. Minskissä oli vaikeaa löytää ihmisiä, jotka olisivat uskaltaneet haukkua Lukašenkaa julkisesti. Puhuminen oli suorin tie tutkintavankilaan.

Tulkki oli epävarma asiasta ja halusi vielä varmistaa, saiko Helsingin Sanomien jutussa käyttää Badujaun nimeä ja kuvaa.

Antaa mennä, Badujau huusi. Takki oli auki, kultaketju rintakarvojen päällä. Nauru säksätti kuin kaksitahtimoposta.

”Pidätetäänkö minut nyt”, hän mekasti.

Valko-Venäjä oli tuolloinkin niin kova­otteinen poliisivaltio, että päätin suojata Jury­ Badujauta ja käyttää hänestä lehtijutussa tätä keksimääni nimeä.

Oikeaa ei uskalla käyttää vieläkään. Minskissä eletään vaaran aikoja.

MAZ:n autotehdas – Kultaketju-Jurin työpaikka – pomppasi kansainvälisiin uutisotsikoihin viime viikon keskiviikkona.

Tehtaan 16 000 työläisestä iso osa marssi ulos tehtaanportista. He olivat menneet tukilakkoon eli siirtyneet kansanliikkeeseen.

Viime sunnuntaina Lukašenkan asema näytti jo umpikujalta. Hän saapui helikopterilla minskiläisen valtiollisen kuljetuskalustotehtaan MZKT:n pihalle ja puhui perinteisesti vankimmalle kannattajakunnalleen.

On maaginen hetki, kun pelko edes hetkeksi katoaa kansasta. Videoista näkee, kuinka traktoritehtaan väki seisoo viiden metrin päässä Lukašenkasta ja huutaa rytmikkäästi ”U-ho-di!” (Häi-vy!)

Valta oli, ainakin tuossa tilanteessa, pihissyt ukosta kuin vappupallosta.

Oli houkuttelevaa ajatella, näin 12 vuoden jälkeen, että yksi huutajista olisi Badujau.

Lukuisia onnistuneita kansannousuja on 50 viime vuoden aikana yhdistänyt ainakin yksi piirre: ne ovat tapahtuneet valtioissa, joissa on niin kutsuttu nuorisopullistuma.

Washingtonilaisen PAI-kansalaisjärjestön raportin mukaan vuosina 1970–1999 noin 80 prosenttia maailman aseellisista konflikteista tapahtui valtioissa, joissa vähintään 60 prosenttia ihmisistä oli alle 30-vuotiaita. Syntyy levottomuuksia, jos yhteiskunnassa on turhautuneita nuoria miehiä, joilta puuttuu neljä tärkeää T:tä: ei ole työtä, tyttö­ystävää, tuohta eikä tulevaisuutta.

Toisinaan nuorisopullistumasta selvitään kulttuurisella sukupolvikapinalla, huonossa tapauksessa ajaudutaan aseelliseen konfliktiin, kuten tapahtui arabikeväässä.

Katsotaan Valko-Venäjän väestötilastoja. Alle 25-vuotiaita oli vuonna 2018 noin 25 prosenttia väestöstä. Heistä ei millään saada aikaan nuorisopullistumaa. Jos Lukašenkan hallinto kaatuu, siinä tarvitaan myös Valko-Venäjän keskipolvea ja senioreja.

Valko-Venäjän kansannousussa on kuitenkin myös tavanomaisesta poikkeava piirre. Keskeinen rooli on ollut nuorilla ja keskipolven naisilla, kuten Lukašenkan vaaleissa haastaneella 37-vuotiaalla Svjatlana Tsihanouskajalla.

Entisen opettajan Tsihanouskajan kampanjan ytimessä taas oli kaksi muuta keskipolven naista, 38-vuotias Marya Kalesnikava ja viisikymppinen Veranika Tsapkala. Tsihanouskajan ja Tsapkalan aviomiehet ovat oppositiopoliitikkoja, joiden ehdokkuuden vallanpitäjät jo aiemmin estivät. Kalesnikava taas oli kampanjapäällikkönä kolmannelle miesehdokkaalle, joka vangittiin.

Voi olla, että kansannousu ylipäätään onnistui kokoamaan jättimassat, koska sen ytimessä ovat politiikan katveesta nousseet naiset. Tsihanouskaja, Kalesnikava ja Tsapkala ovat konkreettinen antiteesi kokonaiselle maailmankuvalle, jota Lukašenka edustaa.

Todellisuus on monimutkaistunut siitä, kun Mahatma Gandhi johdatti 79 seuraajaansa kuuluisalle suolamarssille marraskuussa 1930. Britannian siirtomaavaltaa vastustanut, 24 vuorokautta kestänyt marssi johti miljoonien in­tialaisten väkivallattomaan vastarintaan.

Väkivallaton kansannousu 2020-luvulla on hybridilaji, jossa on hyödynnettävä sekä vanhan koulukunnan marsseja että verkkoajan vaikuttamista. Kun Valko-Venäjällä hallinto kaatoi nettiverkon, kansanjoukot kerättiin kaduille salatun Telegram-puhelin­sovelluksen avulla.

Nykykansannousuista tietää paljon 47-vuotias serbialainen Srdja Popović. Hän aloitti uransa johtamalla Otpor!-opiskelijajärjestöä, kun kansa kaatoi lokakuussa 2000 Serbian sotarikoksiin syyllistyneen presidentin Slobodan Miloševićin.

Sen jälkeen Popović teki väkivallattomista kansannousuista itselleen ammatin. Hän on kouluttanut väkeä muun muassa Zimbabwessa, Myanmarissa ja Iranissa.

Popovićin mukaan kansannousu ei todennäköisesti menesty ilman kolmea ominaisuutta: 1. yhtenäisyyttä. 2. suunnitelmaa ja 3. väkivallattomuutta.

Serbiassa kesti vuosikymmenen yhdistää 18 oppositiopuoluetta ja niiden egoistiset johtajat yhden ehdokkaan alle.

”Kun näet yhdeksän ehdokasta haastamassa Lukašenkaa, tiedät kyllä lopputuloksen”, Popović kirjoitti Valko-Venäjän vuoden 2010 presidentinvaaleista.

Toinen välttämätön asia on suunnittelu. Mikä­ kansannousuissa näyttää spontaanilta, on jonkun organisoimaa ja agitoimaa.

”Aina kun näet nuoria kaduilla yrittämässä veljeillä poliisin tai armeijan kanssa, joku on miettinyt sen etukäteen”, Popović sanoi puheessaan vuonna 2017.

Veljeily on oleellista, sillä vallasta diktaattori kaatuu vasta sillä hetkellä, kun valtion väkivaltakoneisto hylkää hänet.

Kolmas ehto on väkivallattomuus, mutta onnistuakseen se tarkoittaa 2020-luvullakin valtavia ihmismassoja, aivan kuten Valko-Venäjällä. Popović korostaa, ettei yhtäkään yhteiskuntaa tai talousjärjestelmää muuteta edelleenkään ”istumalla ja klikkaamalla”.

Entä se kolmas 29-vuotias mies, jonka kohtasin Minskissä syyskuussa 2008?

Demokratia-aktivisti Aljaksandr Atrošenkaan olin törmännyt ensimmäisen kerran jo syksyn 2004 parlamenttivaaleissa. Hän oli nuorisojärjestö Zubrin johtohahmoja ja lyönyt koko ikänsä päätään diktatuurin betoniseinään.

Noin kaksimetrisenä itäslaavilaisena nahkatakkimiehenä hän oli kirjaimellisesti näkyvä hahmo. Hänet oli erotettu valtionyli­opiston oikeustieteellisestä laitoksesta, pidätetty ja pahoinpidelty toistuvasti.

Atrošenka kertoi, että lyhytkin keikka Akrestsinon tutkintavankilan sellissä Minskissä on ikävä kokemus.

”Samassa sellissä oli mielisairaita ja juoppohulluja. Ruoka oli kauheaa. Laihduin kahdessa viikossa seitsemän kiloa. Viisi päivää tein ristisanatehtäviä, mutta siitä tuli pian­ mahdotonta, koska sellaisessa vankilassa tulee typeräksi, mieli tylsistyy.”

Mitä on tapahtunut syksyn 2008 jälkeen?

Paljon, muttei demokratian kannalta tarpeeksi. Joulukuussa 2010 Atrošenka tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen ”joukkomellakoinnin” organisoinnista, mutta armahdettiin syyskuussa 2011. Vuosi vapautumisen jälkeen hän muutti pysyvästi Puolan Varsovaan.

Facebookin profiilitietojen mukaan Atrošenka on parisuhteessa ja aloittanut työt journalistina Valko-Venäjän opposition Reform-mediassa.

Akrestsinon tutkintavankilakin on taas kansainvälisissä otsikoissa. Vaalisunnuntaita seuranneiden neljän vuorokauden aikana Lukašenkan turvallisuuskoneisto kertoi pidättäneensä 6 700 ihmistä.

Vankilan naapurustossa asuvat kertoivat, että läpi yön kuului kidutettujen huuto.

Lopulta saan Atrošenkan kännykkälinjan toiseen päähän. Numero on Puolaan.

”Kyllä minä sinut muistan”, Atrošenka sanoo.

Hän kertoo lähteneensä maanpakoon Varsovaan vuonna 2012, koska oli uhka, että­ hänet olisi vangittu pitkäksi ajaksi. Nyt on tuskaista katsoa vaihtopenkiltä, mitä Minskissä tapahtuu.

”Voit vain kuvitella. Olen odottanut tätä koko elämäni.”

Kuinka tässä mahtaa käydä?

Atrošenka on kaikkea muuta kuin voitonriemuinen. Hän on peloissaan siitä, kuinka mielenosoittajien käy, jos Lukašenka voittaa vielä tämänkin erän.

Varmaa on vain epävarmuus.

”Kosto tulee olemaan kammottava, sillä hän ei unohda.”

Sitten hän esittää pysäyttävän väitteen, ettei juuri kukaan elossa olevista valkovenäläisistä ole koskaan valinnut Lukašenkaa rehdeissä vaaleissa valtaan.

Viimeiset aidot vaalit Valko-Venäjällä järjestettiin nimittäin vuonna 1994.

Ne Lukašenka voitti ylivoimaisesti, mutta nimenomaan yli 60-vuotiaiden äänillä. Niiden tuella, jotka kaipasivat Neuvostoliittoa. Koska siitä on jo 26 vuotta, tuo sukupolvi on pitkälti jo manan majoilla.

Ajatelkaa. Lähes joka ikinen Lukašenkaa rehdissä vaalissa äänestänyt.

Tuosta ajasta jäljellä on enää hän.