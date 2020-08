Grillin vieressä seisoo usein mies, ja ritilällä tirisee liha. Mitähän nainen tekee sillä aikaa?

Tuttu näky Suomen kesässä: jos sää on kuin mor­sian, sulhanen seisoo grillin vieressä.

Kulttuuri on tehnyt tehtävänsä. Kun vain näkeekin grillin, ajattelee miestä ja makkarapakettia. Timo Jutilan naamaa, joka sanoo: ”Ny rillataan!”

Miksiköhän mies aina ajautuu grillin luokse? Onko pihalla seisoskelu riittävän kaukana keittiöstä, että mies voi tuntea olevansa oman elämänsä herra?

Kaarinalainen Mika Salonen sai vaimoltaan 50-vuotislahjaksi ”Äijien grillauskurssin”. Viikonlopun kestäneellä kurssilla oli 20 äijää ja 200 kiloa lihaa. Kymmenen kiloa jokaista miestä kohden.

Kurssin jälkeen Salonen osti itselleen hiiligrillin. Se oli menoa sitten.

Rivitalon takapihalla savu pöllyää. Salonen valmistaa tänään mieliherkkuaan, american barbecueta. Sen valmistamiseen menee koko päivä. Tämä on sitä slow foodia, Salonen myhäilee.

Niinkin voi sanoa. Liha savustetaan pallogrillillä, ja siinä kestää kaikkinensa seitsemän tuntia.

Salosen maailmassa se on itse asiassa vähän. ”Joskus grillauspäivät venyvät jopa kahteentoista tai kuuteentoista tuntiin”, hän sanoo.

Salonen on asetellut briketit käärmemuodostelmaan, jolloin ne palavat pitkään matalassa lämpötilassa. Mausteena hän käyttää kolmea eri puuta: hikkoria, leppää ja omenapuuta. Tästä yhdistelmästä tulee hänen mielestään sopivat aromit.

Bluetooth-mittarit ovat kiinni lihassa. Liekit sumutetaan vedellä sammuksiin.

Salosella on kaksi grilliä. Pallomallisella hiiligrillillä hän valmistaa itselleen lihaa. Kaasugrillillä valmistetaan kasvisruuat vaimolle, joka ei syö lihaa. ”Voin minä sinne heittää makkaran joskus.”

Salonen asettelee kahdet ribsit eli ”läskit” grilliin sinisillä kumihanskoilla ja iskee kumpaankin palaan Bluetooth-mittarin. Kun piuhat törröttävät lihamötiköistä, näyttää siltä kuin ribsejä aiottaisiin elvyttää.

Bluetooth-mittarien avulla Salonen voi seurata puhelimensa näytöltä lihojen lämpötilaa ja varmistaa, että ne kypsyvät samaan aikaan.

”Eikä tarvitse koskea kanteen, kun tietää koko ajan, mitä siellä sisällä tapahtuu.”

Jos lämpötila nousee tai laskee liikaa, puhelin alkaa hälyttää.

Joskus Salonen sytyttää grillin jo aamukuudelta ja menee takaisin nukkumaan.

Mutta nyt liekkiä tulee liikaa. Salonen hakee sisältä pienen suihkepullon, jolla hän suihkuttelee liekit sammuksiin.

Salosen yleisin grillaustaktiikka on 3-2-1.­ Ensin kolme tuntia savussa, sitten kaksi tuntia foliossa kastikkeineen. Salonen maustaa lihat tänään kastikkeella, jossa on rommia ja ananasmehua. Viimeisen tunnin ajaksi laitetaan bbq-kastike, ja senkin Salonen tekee tietysti itse.

Ruuanlaiton aikana Salonen yleensä nautiskelee olutta ja keskustelee kavereidensa kanssa grillaamisesta. ”Aina kun pata porisee, alkaa Whatsappissa kuvat rullaamaan.”

Miehet jakavat kuvia ja analysoivat lihan kypsentämistä aina savun, lämpötilan ja ilmanlaadun pohtimiseen asti.

”Savu voi muuttua helposti kitkeräksi. Palamisen on oltava mahdollisimman puhdasta. Sama se on saunaa lämmittäessä, että senkin voi tehdä väärin.”

Facebookissa on yli 33 000 jäsenen ryhmä, jonka nimi on Äijät kokkaa. Ryhmän esittelyteksti alkaa näin: Tervetuloa Äijät Kokkaa -ryhmään! Täällä on keskustelua mm. Grillaamisesta, Savustamisesta, makkaroista, kylmistä juomista, suolaisista jälkkäreistä sekä muista herkuista, myös vegeruoat ovat hyviä ja niihin tulee suhtautua kunnioituksella.

Tekstin mukaan ryhmään saavat liittyä myös naiset: Miehistä löytyy loistavia kokkeja, joiden safkoista naisetkin voi oppia monenlaista uutta.

Äijien grillauskurssin tavoin myös Äijät kokkaa -ryhmän nimi asettaa julkaisuille tietyt esteettiset ja sukupuolittuneet vi­suaaliset raamit. Ryhmä on osa maskuliinista äijäkulttuuria, jossa yhtenä keskeisenä osana on liha. Suosittu ruokalaji ryhmässä on Sloppy Joe, jauhelihakastikkeella täytetty leipä.

Salonen arvelee oppineensa jo lapsena, että grillaus on miehinen juttu. Kun lapsuuskodissa oli grilli kuumana, sitä operoi aina isä.

Mika Salonen grillaa kasvikset kaasugrillissä. Vaimo Anne Peltonen syö ne.

Mika Salosen puoliso Anne Peltonen työskentelee ravintolapäällikkönä, ja arkisin hän tekee ruuat. Grilliherkuista vastaa mies. ”Täytyyhän Mikallakin olla jotain, jolla briljeerata”, Peltonen sanoo.

Vähän kuin tv-sarja Sopranosissa. Tony Soprano ei koskaan osallistu kokkaukseen, paitsi grillin ääressä. Hänen puolisonsa Carmela hoitaa muutoin ruuanlaiton.

Salosella ja Peltosella on sisäpiirivitsi: ”Mikan kuuluisat hampurilaiset”. Oikeasti Peltonen tekee suurimman osan työstä. Hän leipoo briossit ja valmistaa kastikkeet. Salonen saattaa tehdä pihvit ja hoitaa grillaamisen.

”Mikan kuuluisat hampurilaiset on se, että minä vaan seison tässä grillin vieressä ja keittiöstä tulee tavaraa”, Salonen sanoo.

Niin se usein menee: naisen työ, miehen kunnia.

Mika Salonen vilkuilee puhelimen näyttöä. Hän on yhtä hymyä, kun ruudulla grillin sisälämpötila näyttää 107:ää astetta. Se on juuri oikea lukema.

Salonen arvelee, että nyt pallogrillistä saattaisi nousta hyvät savut. Hän nostaa kannen, ja kyllähän sieltä pölähtää. ”No niin. Arkku kiinni. Sukulaiset on nähneet.”

”Näin tylsää se grillaaminen on. Siinä se pata porisee.”

Enää kuusi tuntia, niin pääsee syömään.

Teemu Artukka innostui koronakeväänä pizzan grillaamisesta.

Turun puutaloalueella Port Arthurissakin on grillauspäivä. Teemu Artukka asettelee ensin grillin pohjalle kovetettua parafiinia. Se on valkoista jauhetta pienissä pusseissa. Näyttää jokseenkin epäilyttävältä.

Sitten hiilikeko grillin keskelle. Ennen Artukka levitti hiilet tasaiseksi muodostelmaksi, kunnes tajusi grillin lämpenevän paremmin näin. Aiemmin hän myös grillasi kaasulla. Hiiligrilliin hän vaihtoi esteettisistä ja makuun liittyvistä syistä.

Artukka valmistaa grillissä pizzaa. Sitä varten hän lämmittää grillin 350-asteiseksi.

Puoliso Susanna Artukka on työskennellyt pizzakokkina, ja hän valmistelee pizzat sisällä paistokuntoon. Teemu on tehnyt taikinan ja hoitaa grillaamisen. Heidänkin arjessaan nainen hoitaa ruuanlaiton.

Teemu sanoo olevansa grillihifistelijä, mutta Susannaa hifistely tai grillaus ei erityisemmin kiinnosta. Hän huikkaa eteisestä, että aikaa menee riittävästi siihen, kun hän valmistelee Teemulle kaikki grillattavat.

”En minä enää sen jälkeen halua niitä grillata.”

Teemu ottaa piikin vastaan: ”Auts.” Hän asettaa pizzakiven kuumenemaan ja hakee sen päälle sisältä ensimmäisen pizzan.

”En oikein tiedä, miksi tämä on miesten juttu. Kai se on joku institutionaalinen asia, että näin on totuttu tekemään. Joku rooli, joka istuu vahvasti ja joka omaksutaan.”

Grillauksen jälkeen pizzojen päälle tulee rucolaa ja aiolia.

Ruokaa ja sukupuolta on tutkittu kansainvälisesti paljon. Yksi tutkimuksen kohde on ollut ruokaan liittyvä mainonta, joka on hyvin sukupuolittunutta. Miehisiksi ja naisellisiksi mielletyt ruuat ja ruuanlaittotavat eivät synny tyhjiössä, vaan mielikuviin vaikutetaan esimerkiksi mainonnalla.

Jane Dusselier on tutkinut 1900-luvun alun karkkeihin liittyvää mainontaa. Alun perin makeisia mainostettiin naisille. Mainoksissa korostuivat seksuaalisuus, romanttisuus ja lapsuus. Kun makeisia ryhdyttiin mainostamaan miehille, mainoksissa oli sotakuvastoa ja niissä korostettiin karkkien olevan kestävyyttä tarjoavaa ravintoa.

Suomessa tutkimusta ei vielä oikein ole. Vuonna 2017 Paula Kaskimaa teki Tampereen yliopistoon pro gradu -työn 4 miestä ja grilli – sukupuolien rakentuminen ruokalehtien visuaalisissa representaatioissa. Kaskimaan mukaan naiset esitetään ruokalehdissä usein hoivaavina ja äidillisinä ruuanlaittajina, jotka laittavat ruokaa muille. Heidän ruuanlaittonsa on arkista ja vähemmän arvostettua.

Miesten ruuanlaitto esitetään Kaskimaan mukaan usein harrastuksena, jota tehdään omaksi iloksi. Ruuanlaittotapana grillaaminen on usein juuri harrastelua. Grillauskausi on Suomessa lyhyt.

Teemu Artukka tosin sytyttää grillin mieluusti vaikka joulukuussa. Hänellä on yhteensä neljä grilliä. Uusin lisäys valikoimaan on mökille muurattu avohiiligrilli. Sen lisäksi mökillä on pallogrilli. Ja täytyyhän toki veneessä olla oma pikkugrilli, joka toimii paristoilla.

Pienpanimossa työskentelevä Artukka hieman naureskelee sille, mikä on hänen panoksensa mieskulttuurille. Hän inhoaa koko sanaa mutta myöntää, että kellarissa on miesluola.

Pizza valmistuu kuumassa grillissä minuuteissa. Sitten uutta sisään ja odotellaan. Artukka seisoskelee pizzalapion kanssa grillin vieressä.

”Ei tässä oikein muutakaan voi tehdä.”

Uusikaupunki kylpee auringossa. Tuulta ei ole lainkaan, ja ilma on niin paksua, että sitä voisi siivuttaa kuin makkaraa.

Juha Kallio lämmittää hiilet ensin pöntössä ja kaataa ne sitten grillin pohjalle.

Juha Kallio sytyttelee pallogrilliä anoppinsa kesämökin terassilla. Grillejä on terassin liepeillä yhteensä kolme. Ison pallogrillin vieressä on pienempi samanlainen, mutta sille Kallio viittaa kintaalla. Olkoot siinä kumminkin. Seinustalla vuo­roaan odottaa turhaan kolmas pallogrilli, vanha ja kulahtanut.

Kallio laittaa ensin sytytyspalat grillin pohjalle. Kun ne palavat, hän nostaa sytytyspalojen päälle pöntön, joka on täynnä hiiliä. 20 minuutin kuluttua hiilet ovat lämmenneet hohkaavan punaisiksi ja Kallio kaataa ne grillin pohjalle.

Kädessään Kalliolla on uunihanska, joka on nähnyt parempiakin päiviä. Peukalo kurkkii reiästä­ kuin myyrä kolostaan.

Aivan grillin vieressä terassin kaiteeseen nojaa vanha ja alkuperäinen Alvar Aallon säleseinä eli sermi. Kallio tuumii, että satojen ellei tuhansien eurojen arvoiselle sermille saattaisi löytyä parempikin säilytyspaikka. Nyt se savustuu grillin vieressä.

Kallio tekee kesällä melkein kaikki ruokansa grillissä, koska siinä on helppo kypsentää mitä tahansa. Ja maku on hyvä. Kotona hänellä on kaasugrilli, mutta mökillä grillataan hiilellä.

”Hiilillä grillaaminen on vähän hifimpää, mutta en minä mikään hifistelijä ole.”

Kallio hakee tarjottimella hampurilaispihvit keittiöstä. Itse tehdyt jauhelihapihvit on valmistettu marketin jauhelihasta ja maustettu suolalla sekä pippurilla. Kokkailua ilman kikkailua.

”En minä mitään rotanhäntiä laittele, ihan tämmöistä perinteistä vaan.”

Grillaushanska vetelee viimeisiään.

Kallio pohtii, että grillauksen miehi­syyteen voi vaikuttaa se, että liha nähdään masku­liinisena ruokana.

Grillissä voi kokata tietysti mitä tahansa, mutta mieli­kuva lihasta ja grillistä istuu tukevasti.

Tietyt ruuatkin ovat sukupuolit­tuneita. Jos vierekkäin asetetaan salaatti- ja liha­lautanen ja kysytään, kumpi on feminii­ninen ja kumpi maskulii­ninen, vastaus on aika selvä. Vaikka ajatus salaattia välttelevästä miehestä onkin hyvin vanhanaikainen.

Tutkija Sherrie A. Inness on käyttänyt termiä miehinen ruuanlaitto­mystiikka kuvaamaan mekanis­mia, jolla mies suojelee ruuan­laiton saralla masku­liinisuuttaan. Miehisinä pidettyjen ruokien valmistaminen, esimerkiksi lihan grillaaminen, on olennainen osa tätä maskuliinisuutta.

Grillaus onkin ikään kuin poikkeusolo: ruuanlaittoa ulkoilmassa. Mies ottaa vastuun liekeistä, savusta ja villistä luonnosta, vaikka luonto tarkoittaisikin vain takapihaa tai mökkiterassia.

Juha Kallion ystäväpiirissä lihansyönti on vähentynyt. Kerran Kallio näytti vegaaniystävälleen naudan sisäfilepihviä, eikä­ ystävä edes tiennyt, mikä se on.

Kallio grillaa pihvit tänään kypsiksi. Hän nostaa kantta ja kääntää lihat. ”Ai että,­ nyt tulee savua. Oijoijoi!”

Savu jää leijailemaan pihalle kuin paksu aamu-usva. Kallio lyö grilliin vielä kaurasämpylät, ja lopulta hampurilainen kootaan suodatinpussin sisään. Ensimmäinen haukku paljastaa tyytyväisen grillaajan ja tuottaa tiukan makuanalyysin.

”Tämä maistuu siltä kuin itse ois tehnyt!”