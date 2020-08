Pääkaupunkiseudun kuohuttavin tapahtuma järjestettiin taas elokuun alussa. Tai ei varsinaisesti ”järjestetty”, sillä kaljakellunnassa joukko nuorehkoja ihmisiä vain päättää mennä samana päivänä lillimään kumiveneellä tai muulla kelluvalla välineellä Vantaanjoelle ja lipittämään kaljaa.

Kaljakellunnan huono maine syntyi takavuosina, kun kellujat roskasivat jokivartta. Viime vuosina meno on rauhoittunut ja kellujat ovat yleensä siivonneet jälkensä. Tänä vuonna osallistujia oli koronasta huolimatta jopa tuhat. ”Ei ole ollut isompia tapauksia, joihin poliisin olisi pitänyt puuttua”, virkavalta kiitteli.

Tänä vuonna perinteinen kaljakellunta järjestettiin 1. elokuuta. Poliisin arvion mukaan tapahtumaan osallistui noin tuhat ihmistä.

Kellunta kuohuttaa myös maailmalla. Tällä viikolla uutistoimistot välittivät Kiinan Wuhanista kuvia ja videoita, joissa tuhannet nuoret juhlivat vesipuistossa järjestetyillä festivaaleilla. Tuttu näky: helteen ja juhlimisen ramaisemia nuoria makoilee kumilautoilla ja vilvoittelee vedessä. Vantaanjoen kellujiin verrattuna kiinalaisessa ihmismeressä ei tosin ollut turvaväleistä tietoakaan.

Wuhania pidetään koronapandemian lähtöpaikkana, joten kuvat herättivät raivoa maailmalla. Australialainen The Daily Telegraph nosti kelluvat wuhanilaisnuoret kanteensa. ”Life’s a beach in Wuhan as world pays virus price”, lehti otsikoi.

Kellujat päätyivät lopulta osaksi Kiinan valtiollista propagandaa, luultavasti tahtomattaan. Valtion virallista linjaa edustava englanninkielinen Global Times -lehti puolusti riehakasta vesifestivaalia. Lehden mukaan juhlinta todistaa, että Wuhan on päihittänyt koronan kovan taistelun jälkeen.

Voiko sitä enää vakuuttavammin todistaa.